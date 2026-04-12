Το Άγιο Φως από την Ιερουσαλήμ έφτασε και στη Βηρυτό μέσω Κύπρου

Μετά την ετήσια τελετή του Αγίου Φωτός που πραγματοποιήθηκε χθες στον Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ, η φλόγα που άναψε στον τάφο του Ιησού έφτασε την ίδια ημέρα στον Λίβανο, σύμφωνα με την προεδρία της χώρας.

Σύμφωνα με τη Βηρυτό, το Άγιο Φως μεταφέρθηκε αεροπορικώς από το Ισραήλ στην Κύπρο, όπου επιβιβάστηκε σε ελικόπτερο του λιβανικού στρατού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο προεδρικό μέγαρο στο Μπάμπντα, την επίσημη κατοικία του προέδρου Ζοζέφ Αούν, κοντά στην πρωτεύουσα.

Το ταξίδι της φλόγας ανάμεσα στις πρωτεύουσες του Ισραήλ και του Λιβάνου έγινε λίγες ημέρες πριν από τις απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουάσιγκτον μεταξύ των δύο αντίπαλων κρατών.

