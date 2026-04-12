Στην... παράταση οι διαπραγματεύσεις: Παραμένουν στο Ισλαμαμπάντ δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι

Στην... παράταση και με χαμηλόβαθμους αξιωματούχους, φαίνεται ότι τελικά συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, έπειτα από το «ναυάγιο» την αποχώρηση Βανς χωρίς συμφωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Al Arabiya, οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ παραμένουν στο Ισλαμαμπάντ, συνεχίζοντας τον κύκλο διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ με το Ιράν για το μέλλον του πολέμου.



Οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρεται να βρίσκονται στην πρωτεύουσα του Πακιστάν στο πλαίσιο εντατικών διπλωματικών επαφών, οι οποίες επικεντρώνονται σε κρίσιμα ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και γεωπολιτικής σταθερότητας.







موفدة العربية: ويتكوف وكوشنر ما يزالان في إسلام آباد لمواصلة المحادثات pic.twitter.com/p9g3TMGxfV — العربية (@AlArabiya) April 12, 2026

