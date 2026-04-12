Νέο μήνυμα Τραμπ προς Ιράν: «Δείχνει» σχέδιο για ναυτικό αποκλεισμό αν δεν «λυγίσει»

Νέες έμμεσες απειλές προς την Τεχεράνη από τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά το «ναυάγιο» στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, με βασικό σημείο τριβής την απαίτηση της Ουάσινγκτον για παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσίευσε στο Truth Social ένα άρθρο που υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να επιβάλλει ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν, εάν η χώρα της Μέσης Ανατολής δεν αποδεχτεί τις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το άρθρο με τίτλο «Το χαρτί που κρατά ο Τραμπ αν το Ιράν δεν λυγίσει: Ένας ναυτικός αποκλεισμός», από τον ιστότοπο Just the News, αναφέρει ότι πιθανός αποκλεισμός θα «στραγγαλίσει» την ιρανική οικονομία και θα πιέσει τους συμμάχους του Ιράν, την Κίνα και την Ινδία, οι οποίοι βασίζονται στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

«Αν το Ιράν αρνηθεί να αποδεχτεί την τελική συμφωνία που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ θα μπορούσε να βομβαρδίσει την Τεχεράνη και να την γυρίσει στη “Λίθινη Εποχή”, όπως έχει υποσχεθεί. Ή θα μπορούσε απλώς να επαναλάβει την επιτυχημένη στρατηγική του αποκλεισμού, προκειμένου να στραγγαλίσει την ήδη κλονιζόμενη ιρανική οικονομία και να εντείνει τη διπλωματική πίεση προς την Κίνα και την Ινδία, στερώντας τους μία από τις βασικές πηγές πετρελαίου τους», σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Το άρθρο αναφέρει ότι μία τέτοια κίνηση από τον Τραμπ θα «επαναλάβει την επιτυχημένη στρατηγική του» έπειτα από έναν προηγούμενο ναυτικό αποκλεισμό που «γονάτισε την οικονομία της Βενεζουέλας» πριν από τη σύλληψη του ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο.

Ύστερα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσίευσε βίντεο που ανήρτησε διαδικτυακός του ακόλουθος, στο οποίο επικρίνει την Ευρώπη. «Αναρωτιέμαι πότε η Ευρώπη θα δεχθεί τη λογική συμβουλή του προέδρου Τραμπ», τονίζεται.

