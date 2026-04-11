Νέα δήλωση Τραμπ: Δηλώνει ότι δεν έχει «ιδέα» για το πόσο επιτυχημένες θα είναι οι συνομιλίες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι δεν έχει «ιδέα» για το πόσο επιτυχημένες θα είναι οι συνομιλίες με το Ιράν και ότι θα «μάθει σύντομα» αν η Τεχεράνη ενεργεί με καλή πίστη.

Μιλώντας στο NewsNation σε τηλεφωνική συνέντευξη, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν πού έχουν τοποθετηθεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και ότι ο στρατός μεταφέρει εξοπλισμό για την απομάκρυνσή τους.

Νωρίτερα είχε αναφερθεί ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις ξεκίνησαν την αποστολή αποναρκοθέτησης των Στενών του Ορμούζ, όπως είχε προαναγγείλει το πρωί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) άρχισαν να προετοιμάζουν το έδαφος για την αποναρκοθέτηση στα Στενά του Ορμούζ στις 11 Απριλίου, ενώ δύο αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ διεξήγαγαν επιχειρήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM.

«Τα πλοία USS Frank E. Peterson (DDG 121) και USS Michael Murphy (DDG 112) διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και επιχειρούσαν στον Αραβικό Κόλπο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αποστολής με στόχο να διασφαλιστεί ότι το στενό είναι πλήρως απαλλαγμένο από νάρκες που είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Σήμερα, ξεκινήσαμε τη διαδικασία δημιουργίας ενός νέου περάσματος και σύντομα θα μοιραστούμε αυτή την ασφαλή διαδρομή με τη ναυτιλιακή βιομηχανία, προκειμένου να ενθαρρύνουμε την ελεύθερη ροή του εμπορίου», δήλωσε ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι ένα διεθνές θαλάσσιο πέρασμα και ένας ουσιαστικός εμπορικός διάδρομος που υποστηρίζει την περιφερειακή και παγκόσμια οικονομική ευημερία. «Πρόσθετες αμερικανικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων υποβρύχιων drone, θα ενταχθούν στην προσπάθεια εκκαθάρισης τις επόμενες ημέρες», καταλήγει η ανακοίνωση.

