Ισπανία: Έκαψαν ομοίωμα του Νετανιάχου σε πασχαλινό έθιμο - Αντιδράσεις από το Ισραήλ

Το Τελ Αβίβ κατηγορεί την κυβέρνηση Σάντσεθ για «υποκίνηση αντισημιτικού μίσους» – Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ των δύο χωρών

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Διπλωματικό επεισόδιο έχει προκληθεί μεταξύ του Ισραήλ και της Ισπανία, μετά την καύση ομοιώματος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε πασχαλινή εκδήλωση σε ισπανική πόλη.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε για εξηγήσεις τον ανώτερο Ισπανό διπλωμάτη στο Τελ Αβίβ, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για το περιστατικό.

Το έθιμο και η ανατίναξη του ομοιώματος

Το συμβάν σημειώθηκε στην πόλη Ελ Μπούργκο, κοντά στη Μάλαγα, όπου στο πλαίσιο παραδοσιακής εκδήλωσης της Κυριακής του Πάσχα –γνωστής ως «Κάψιμο του Ιούδα»– πυρπολήθηκε και ανατινάχθηκε ομοίωμα του Νετανιάχου.

Το ομοίωμα, ύψους περίπου επτά μέτρων, ήταν γεμάτο με περίπου 14 κιλά πυρίτιδας, σύμφωνα με τη δήμαρχο της πόλης Μαρία Ντολόρες Ναρβάεθ.

Πρόκειται για έθιμο δεκαετιών, στο οποίο κατά το παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί και ομοιώματα άλλων πολιτικών, όπως του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Κατηγορίες για «αντισημιτικό μίσος»

Το ισραηλινό ΥΠΕΞ έκανε λόγο για «σοκαριστική επίδειξη αντισημιτικού μίσους», συνδέοντας το περιστατικό με τη στάση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο υποστήριξε ότι τέτοιες εικόνες αποτελούν «άμεσο αποτέλεσμα συστηματικής υποκίνησης» από την ισπανική κυβέρνηση, επικαλούμενο και βίντεο που φέρεται να δείχνει πλήθος να επευφημεί τη στιγμή της ανάφλεξης.

Από την πλευρά της, η Μαδρίτη απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις, τονίζοντας ότι η ισπανική κυβέρνηση «παραμένει προσηλωμένη στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και κάθε μορφής μίσους ή διακρίσεων».

Επιδείνωση των σχέσεων Μαδρίτης - Τελ Αβίβ

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη τεταμένη περίοδο για τις σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της στάσης της Ισπανίας απέναντι στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα και, πιο πρόσφατα, στον πόλεμο με το Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με την Τεχεράνη, η Ισπανία προχώρησε ακόμη και στο κλείσιμο του εναέριου χώρου της για αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Παράλληλα, το Ισραήλ απέκλεισε την Ισπανία από κέντρο συντονισμού για την εκεχειρία στη Γάζα, ενώ οι δύο χώρες έχουν υποβαθμίσει τη διπλωματική τους εκπροσώπηση.

«Θα υπάρξει τίμημα», προειδοποιεί ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ προειδοποίησε ότι χώρες που «διεξάγουν διπλωματικό πόλεμο» εναντίον της χώρας του θα πληρώσουν «άμεσο τίμημα».

Τον περασμένο μήνα, η Ισπανία απέσυρε οριστικά τον πρέσβη της από το Ισραήλ, ενώ η ισραηλινή πλευρά είχε ήδη ανακαλέσει τη δική της πρέσβη από τη Μαδρίτη μετά την απόφαση της Ισπανίας να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος.

Το νέο επεισόδιο αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω τις σχέσεις των δύο χωρών, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

