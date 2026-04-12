Ιρανικό πολεμικό σκάφος απειλεί και διώχνει αμερικανικό αντιτορπιλικό στα Στενά του Ορμούζ - Βίντεο

Ιρανικό κρατικό βίντεο δείχνει το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης να προειδοποιεί αμερικανικό αντιτορπιλικό να αλλάξει πορεία και να απομακρυνθεί, αφού εισήλθε χθες στα Στενά του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες ότι δύο αντιτορπιλικά, το USS Frank E. Petersen Jr. και το USS Michael Murphy, διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και κινήθηκαν στον Περσικό Κόλπο, στο πλαίσιο ευρύτερης αποστολής για να διασφαλιστεί ότι το πέρασμα είναι πλήρως απαλλαγμένο από θαλάσσιες νάρκες που είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως από τους Φρουρούς της Επανάστασης .

«Πολεμικό πλοίο 121. Εδώ ναυτικός σταθμός Sepah. Πρέπει να αλλάξετε πορεία και να επιστρέψετε αμέσως στον Ινδικό Ωκεανό. Αν δεν υπακούσετε στην εντολή μου, θα στοχοποιηθείτε», ακούγεται να λέει μέλος του ιρανικού ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης προς το USS Frank E. Petersen Jr.

Μέλος του πληρώματος του αμερικανικού πλοίου απαντά ότι το πλοίο κινείται «σε διέλευση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο» .

Ο Ιρανός στρατιωτικός επανέρχεται, κάνοντας λόγο για «τελευταία προειδοποίηση», ενώ προειδοποιεί και τα κοντινά πλοία να κρατήσουν απόσταση από κάθε πολεμικό σκάφος στην περιοχή, λέγοντας ότι είναι έτοιμος να ανοίξει πυρ «χωρίς καμία προειδοποίηση» .

