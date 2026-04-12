Τραμπ: Δεν θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να «καθαρίσουμε» τα Στενά -Οι Ιρανοί θα επιστρέψουν

Κλιμακώνει τη ρητορική του έναντι του Ιράν με μια οργισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με συνέντευξή του, λίγο μετά το «ναυάγιο» των διαπραγματεύεων με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα χρειαστεί λίγος χρόνος για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ», παραδέχθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Foxnews, λίγη ώρα μετά την ανάρτηση του πύρινου μηνύματός στην πλατφόρμα TruthSocial.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκτίμησε ότι η εκκαθάριση των ναρκών στο Στενό «δεν θα πάρει πολύ χρόνο». «Πιστεύω ότι πολλές χώρες θα μας βοηθήσουν» έσπευσε να προσθέσει.

«Επιβάλλουμε πλήρη αποκλεισμό. Δεν θα αφήσουμε το Ιράν να βγάζει λεφτά πουλώντας πετρέλαιο σε όσους του αρέσουν και όχι σε όσους δεν του αρέσουν. Θα είναι όλα ή τίποτα, και έτσι έχουν τα πράγματα. Είδατε τι κάναμε με τη Βενεζουέλα. Θα είναι κάτι παρόμοιο, αλλά σε υψηλότερο επίπεδο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Είπε, επίσης, πως το ΝΑΤΟ κι άλλα κράτη θα βοηθήσουν τις ΗΠΑ με τον αποκλεισμό των Στενών. Έκανε ειδική αναφορά στη Βρετανία, λέγοντας με άλλες χώρες θα συνεισφέρουν επίσης με πλοία.

Σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, οι οποίες κατέληξαν σε «ναυάγιο», είπε πως ήταν πολύ φιλικές προς το τέλος. Ταυτόχρονα, τόνισε πως «οι Ιρανοί δεν έχουν αποχωρήσει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων» και προέβλεψε ότι θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων «και θα μας δώσουν αυτά που θέλουμε». «Προβλέπω ότι θα επιστρέψουν και θα μας δώσουν ό,τι θέλουμε. Και είπα στους δικούς μου: “Θέλω τα πάντα. Δεν θέλω το 90%, δεν θέλω το 95%”. Τους είπα: “Θέλω τα πάντα”. Δεν έχουν κανένα χαρτί» σημείωσε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία προειδοποιούσε πως «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» αν το Ιράν δεν συμφωνούσε σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, έφερε τους Ιρανούς διαπραγματευτές στο τραπέζι.

Διαβάστε επίσης