Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ

Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να «δώσουν το τελειωτικό χτύπημα» στο Ιράν «την κατάλληλη στιγμή» μετά την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας στις συνομιλίες με το Πακιστάν

Δημήτρης Μάνωλης

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με μια οργισμένη ανάρτησή του στο Truth Social, είπε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα ξεκινήσει άμεσα τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ και ότι επίσης θα αναχαιτίζει κάθε πλοίο σε διεθνή ύδατα το οποίο έχει καταβάλει «διόδια» στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, επίσης, ότι οι ΗΠΑ θα μπλοκάρουν όλα τα πλοία από και προς το Στενό του Ορμούζ «με άμεση ισχύ» μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν.

Αναλυτικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει στην πύρινη ανάρτησή του:

«Το Ιράν υποσχέθηκε να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ και συνειδητά απέτυχε να το πράξει. Αυτό προκάλεσε ανησυχία, αποδιοργάνωση και πόνο σε πολλούς ανθρώπους και χώρες σε όλο τον κόσμο. Λένε ότι τοποθέτησαν νάρκες στο νερό, παρότι όλο το ναυτικό τους και οι περισσότεροι από τους «ναρκοθέτες» τους έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Μπορεί να το έκαναν, αλλά ποιος πλοιοκτήτης θα ήθελε να πάρει αυτό το ρίσκο; Υπάρχει μεγάλη ατίμωση και μόνιμη ζημιά στη φήμη του Ιράν και όσων έχουν απομείνει από τους «ηγέτες» του, αλλά είμαστε πέρα από όλα αυτά. Όπως υποσχέθηκαν, καλύτερα να ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία για να ανοίξει αυτός ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ — και γρήγορα! Παραβιάζεται κάθε νόμος που υπάρχει.

Έχω ενημερωθεί πλήρως από τον Αντιπρόεδρο JD Vance, τον Ειδικό Απεσταλμένο Steve Witkoff και τον Jared Kushner, σχετικά με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ισλαμαμπάντ υπό την ευγενική και ιδιαίτερα ικανή ηγεσία του Στρατάρχη Asim Munir και του Πρωθυπουργού Shehbaz Sharif του Πακιστάν. Είναι εξαιρετικοί άνδρες και με ευχαριστούν συνεχώς που έσωσα 30 έως 50 εκατομμύρια ζωές σε έναν φρικτό πόλεμο με την Ινδία. Πάντα εκτιμώ να το ακούω αυτό — το μέγεθος της ανθρωπιάς που εκφράζεται είναι αδιανόητο.

Η συνάντηση με το Ιράν ξεκίνησε νωρίς το πρωί και διήρκεσε όλη τη νύχτα — σχεδόν 20 ώρες. Θα μπορούσα να μπω σε μεγάλη λεπτομέρεια και να μιλήσω για πολλά από όσα επιτεύχθηκαν, αλλά υπάρχει μόνο ένα πράγμα που έχει σημασία — ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ! Σε πολλούς τομείς, τα σημεία στα οποία συμφωνήθηκε είναι καλύτερα από το να συνεχίσουμε τις στρατιωτικές μας επιχειρήσεις μέχρι την ολοκλήρωσή τους, αλλά όλα αυτά δεν έχουν σημασία σε σύγκριση με το να επιτραπεί η κατοχή πυρηνικής ισχύος σε τόσο ασταθείς, δύσκολους και απρόβλεπτους ανθρώπους. Οι τρεις εκπρόσωποί μου, όσο περνούσε όλος αυτός ο χρόνος, έγιναν —όχι απροσδόκητα— πολύ φιλικοί και με σεβασμό προς τους εκπροσώπους του Ιράν, Mohammad-Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi και Ali Bagheri, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, γιατί παρέμειναν αμετακίνητοι στο πιο σημαντικό ζήτημα και, όπως πάντα έλεγα από την αρχή και εδώ και πολλά χρόνια, ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!

Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα: η συνάντηση πήγε καλά, στα περισσότερα σημεία υπήρξε συμφωνία, αλλά στο μοναδικό σημείο που είχε πραγματικά σημασία, το ΠΥΡΗΝΙΚΟ, δεν υπήρξε. Με άμεση ισχύ, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το καλύτερο στον κόσμο, θα ξεκινήσει τη διαδικασία αποκλεισμού κάθε πλοίου που επιχειρεί να εισέλθει ή να εξέλθει από το Στενό του Ορμούζ. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου «όλοι θα επιτρέπεται να εισέρχονται, όλοι θα επιτρέπεται να εξέρχονται», όμως το Ιράν δεν το έχει επιτρέψει αυτό, απλώς λέγοντας «μπορεί να υπάρχει κάπου μια νάρκη», την οποία κανείς δεν γνωρίζει πέρα από αυτούς.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ, και οι ηγέτες των χωρών, ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεν πρόκειται ποτέ να εκβιαστούν. Έχω επίσης δώσει εντολή στο Ναυτικό μας να εντοπίζει και να αναχαιτίζει κάθε πλοίο σε διεθνή ύδατα που έχει καταβάλει «διόδια» στο Ιράν. Κανείς που πληρώνει παράνομα διόδια δεν θα έχει ασφαλή διέλευση στις ανοικτές θάλασσες. Θα ξεκινήσουμε επίσης την καταστροφή των ναρκών που έχουν τοποθετήσει οι Ιρανοί στα Στενά. Οποιοσδήποτε Ιρανός πυροβολήσει εναντίον μας ή εναντίον ειρηνικών πλοίων, θα ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΕΙ!

Το Ιράν γνωρίζει, καλύτερα από οποιονδήποτε, πώς να ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ αυτή την κατάσταση που έχει ήδη καταστρέψει τη χώρα του. Το Ναυτικό τους έχει καταστραφεί, η Πολεμική Αεροπορία τους έχει καταστραφεί, η αντιαεροπορική άμυνα και τα ραντάρ τους είναι άχρηστα, ο Χομεϊνί και οι περισσότεροι από τους «ηγέτες» τους είναι νεκροί, όλα αυτά εξαιτίας των πυρηνικών τους φιλοδοξιών. Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει σύντομα. Και άλλες χώρες θα συμμετάσχουν σε αυτόν τον αποκλεισμό. Το Ιράν δεν θα επιτραπεί να επωφεληθεί από αυτή την παράνομη πράξη ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ. Θέλουν χρήματα και, το σημαντικότερο, θέλουν πυρηνικά.

Επιπλέον, και την κατάλληλη στιγμή, είμαστε πλήρως «ΕΤΟΙΜΟΙ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ», και ο στρατός μας θα ολοκληρώσει ό,τι έχει απομείνει από το Ιράν!»

