Το Λονδίνο αναστέλλει τη συμφωνία για επιστροφή των Τσάγκος στον Μαυρίκιο - Ο Τραμπ απέσυρε το «ναι»

Αφού αρχικά ενέκριναν το έργο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να υποβάλουν τα απαραίτητα έγγραφα για την επικύρωση της συμφωνίας, αφού ο Στάρμερ αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση του για επίθεση στο Ιράν

Δημήτρης Μάνωλης

Αυτή η εικόνα που δημοσιεύθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δείχνει μια αεροφωτογραφία του Ντιέγκο Γκαρσία στο σύμπλεγμα των νησιών Τσάγκος.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναβάλλει τη συζήτηση νομοσχεδίου με αντικείμενο την επιστροφή των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο, εν μέσω έλλειψης υποστήριξης από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Μαυρίκιος δηλώνει ότι θα «εξαντλήσει κάθε προσπάθεια» για την ανάκτηση του αρχιπελάγους.

«Έχουμε πάντα δηλώσει ότι θα προχωρούσαμε μόνο αν υπάρχει υποστήριξη από τις ΗΠΑ», ανέφερε εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τα πρακτορεία Reuters και AFP.

Τον περασμένο Μάιο, Βρετανία και Μαυρίκιος είχαν ανακοινώσει από κοινού συμφωνία που θα επέστρεφε την πλήρη κυριαρχία των Τσάγκος στον Μαυρίκιο, ο οποίος απέχει περίπου 2.000 χιλιόμετρα από το αρχιπέλαγος.

Η Βρετανία θα κατέβαλλε στη συνέχεια μίσθωμα για τη Ντιέγκο Γκαρσία, το μεγαλύτερο νησί και στρατηγικό σημείο στον Ινδικό Ωκεανό μεταξύ Ασίας και Αφρικής, όπου βρίσκεται στρατιωτική βάση, με 99ετή μίσθωση, ώστε να διατηρηθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις εκεί.

Ωστόσο, ο Τραμπ αντιτάχθηκε στο σχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το τον Ιανουάριο «πράξη μεγάλης ανοησίας».

«Το Ντιέγκο Γκαρσία είναι βασικό στρατηγικό στρατιωτικό περιουσιακό στοιχείο τόσο για το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και για τις ΗΠΑ. Η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιχειρησιακής της ασφάλειας είναι και θα παραμείνει προτεραιότητά μας – αυτός είναι και ο λόγος της συμφωνίας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης.

«Συνεχίζουμε να συνομιλούμε με τις ΗΠΑ και τον Μαυρίκιο.»

Προσέθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «συνεχίζει να πιστεύει ότι η συμφωνία είναι ο καλύτερος τρόπος για την προστασία του μακροπρόθεσμου μέλλοντος της βάσης».

Ο Μαυρίκιος, από την πλευρά του, δεσμεύτηκε να μην εγκαταλείψει τις προσπάθειες επαναδιεκδίκησης.

Μιλώντας σε διάσκεψη για τον Ινδικό Ωκεανό που φιλοξενήθηκε στον Μαυρίκιο το Σάββατο, ο υπουργός Εξωτερικών Νταντζανέι Ράμφουλ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα «εξαντλήσει κάθε διπλωματική ή νομική οδό για να ολοκληρώσει τη διαδικασία αποαποικιοποίησης σε αυτό το μέρος του Ινδικού Ωκεανού».

«Αυτό είναι ζήτημα δικαιοσύνης», πρόσθεσε.

«Μεγάλο λάθος»

Μετά την αρχική αντίθεση του Τραμπ, εκείνος φάνηκε προσωρινά να υποχωρεί τον Φεβρουάριο μετά τη συνομιλία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, λέγοντας ότι ο Στάρμερ έκανε «την καλύτερη συμφωνία που μπορούσε».

Ωστόσο, στη συνέχεια επέκρινε ξανά τον πρωθυπουργό μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

«Κάνει ένα μεγάλο λάθος», έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η παραχώρηση των Νήσων Τσάγκος θα αποτελούσε «κηλίδα για τον μεγάλο μας σύμμαχο».

Τις τελευταίες έξι εβδομάδες, οι σχέσεις Τραμπ–Στάρμερ έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ηγείται πλέον μιας συμμαχίας άνω των 30 χωρών για την προστασία πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, χωρίς συμμετοχή των ΗΠΑ στις αρχικές συνομιλίες.

Ο Σάιμον ΜακΝτόναλντ, πρώην ανώτατος αξιωματούχος του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε στο BBC ότι η στάση του Τραμπ ανάγκασε τη συμφωνία να «παγώσει προς το παρόν».

«Όταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ανοιχτά εχθρικός, η κυβέρνηση πρέπει να επανεξετάσει», είπε.

Η Βρετανία ελέγχει τα Τσάγκος από το 1814, ακόμη και μετά την ανεξαρτησία του Μαυρικίου τη δεκαετία του 1960. Η βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε Βιετνάμ, Ιράκ και Αφγανιστάν.

Οι κάτοικοι του Τσάγκος – χιλιάδες από τους οποίους εκδιώχθηκαν βίαια για να δημιουργηθεί η βάση – έχουν καταθέσει αποζημιωτικές αγωγές στα βρετανικά δικαστήρια, που κατέληξαν το 2019 σε σύσταση του Διεθνούς Δικαστηρίου ότι το αρχιπέλαγος πρέπει να επιστραφεί στον Μαυρίκιο.

