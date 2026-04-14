Άγριο έγκλημα στις ΗΠΑ: 18χρονος βίασε την 16χρονη θετή αδελφή του και την στραγγάλισε

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Τίμοθι Χάντσον φέρεται να είχε μια περίεργη εμμονή με τη θετή αδελφή του, η οποία κατέληξε σε τραγωδία

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο Τίμοθι Χάντσον, 16 ετών, θα δικαστεί ως ενήλικας για τον βιασμό και τη δολοφονία της 18χρονης θετής αδελφής του, Άννας Κέπνερ, τον Νοέμβριο του 2025 σε κρουαζιερόπλοιο.
  • Ο 16χρονος φέρεται να είχε εμμονή με τη θετή αδελφή του, την οποία ανάγκασε σε σεξουαλική πράξη πριν τη στραγγαλίσει με πρόθεση.
  • Το άψυχο σώμα της Άννας βρέθηκε τυλιγμένο σε κουβέρτα και καλυμμένο με σωσίβια κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας.
  • Ο Τίμοθι διαμένει με θείο του υπό ηλεκτρονική επιτήρηση μετά την κράτησή του.
  • Η δίκη του θα γίνει με κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού και σεξουαλική επίθεση, με πιθανή ποινή ισόβιας κάθειρξης.
Ο 16χρονος Τίμοθι Χάντσον θα δικαστεί ως ενήλικος για τον βιασμό και τη δολοφονία της 18χρονης θετής αδελφής του, Άννα Κέπνερ, κατά τη διάρκεια οικογενειακής κρουαζιέρας. Η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την απόφαση, με τον νεαρό να αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν τον Νοέμβριο του 2025 στο κρουαζιερόπλοιο Carnival Horizon.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Τίμοθι Χάντσον φέρεται να είχε μια περίεργη εμμονή με τη θετή αδελφή του, η οποία κατέληξε σε τραγωδία.

Ο 16χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά στην Άννα Κέπνερ και στη συνέχεια την σκότωσε με πρόθεση, προκαλώντας ασφυξία. Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο νεαρός ανάγκασε την 18χρονη να συμμετάσχει σε σεξουαλική πράξη πριν προχωρήσει στη δολοφονία της.

Μετά το έγκλημα, ο Τίμοθι έκρυψε το άψυχο σώμα της Άννας κάτω από το κρεβάτι που μοιράζονταν στην καμπίνα και κοιμήθηκε κοντά, σύμφωνα με τις αρχές.

Η σορός της κοπέλας βρέθηκε στις 7 Νοεμβρίου από μια καμαριέρα, τυλιγμένη σε κουβέρτα και καλυμμένη με σωσίβια, κάτω από το κρεβάτι στο δωμάτιο του πλοίου.

Αρχικά, ο 16χρονος είχε κατηγορηθεί ως ανήλικος, αλλά πλέον η δίκη του θα γίνει σε ενήλικο βαθμό, με κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού και σεξουαλική επίθεση.

Η Άννα Κέπνερ, γνωστή στην οικογένεια ως «Άννα Μπανάνα», επρόκειτο να αποφοιτήσει από το Χριστιανικό Σχολείο Temple στο Titusville τον Μάιο και είχε μόλις ολοκληρώσει τις στρατιωτικές εξετάσεις της. Η μητριά της, Σόντελ Χάντσον, σύζυγος του πατέρα της Άννας, Κρίστοφερ Κέπνερ, είναι και η μητέρα του Τίμοθι.

Μετά την κράτησή του, ο 16χρονος έλαβε άδεια να ζει μαζί με έναν θείο του, φέροντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης στον αστράγαλο.

Η υπόθεση αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον καθώς ο Τίμοθι Χάντσον θα αντιμετωπίσει τη δίκη του ως ενήλικος, με τις κατηγορίες να περιλαμβάνουν τόσο τη σεξουαλική επίθεση όσο και το φόνο πρώτου βαθμού.

Η δικαιοσύνη καλείται να εξετάσει τις λεπτομέρειες της υπόθεσης και να αποφασίσει για την ποινή που θα επιβληθεί στον ανήλικο.

