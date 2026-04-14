Ταϊλάνδη: Στρουθοκάμηλος απέδρασε από καφέ και δημιούργησε χάος σε αυτοκινητόδρομο – Δείτε βίντεο

Μία στρουθοκάμηλος προκάλεσε χάος σε αυτοκινητόδρομο όταν απέδρασε από θεματικό καφέ με ζώα και άρχισε να τρέχει σε δρόμο τριών λωρίδων, αναγκάζοντας τους οδηγούς να επιβραδύνουν και να κάνουν ελιγμούς, μέχρι τελικά να απομακρυνθεί από τις Αρχές.

Το αρσενικό πτηνό κατεγράφη σε βίντεο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο στην παράκτια επαρχία Τσονμπούρι της Ταϊλάνδης, ενώ, αυτοκίνητα και φορτηγά περνούσαν δίπλα του και ένας οδηγός το ακολουθούσε σε κοντινή απόσταση.

Στο βίντεο που έγινε γρήγορα viral, ο οδηγός ακούγεται να λέει: «Ποιος έχασε μία στρουθοκάμηλο στον δρόμο; Ελάτε να την πάρετε. Τρέχει τόσο γρήγορα». Αργότερα ανέφερε ότι αρχικά συνάντησε κίνηση επιστρέφοντας στο σπίτι του.

«Στην αρχή νόμιζα ότι είχε συμβεί ατύχημα, αλλά όταν πλησίασα, είδα μία στρουθοκάμηλο να τρέχει στη μεσαία λωρίδα», περιέγραψε.

Όπως προσέθεσε, το ζώο «φαινόταν φοβισμένο και πανικόβλητο» και προσπάθησε να το κατευθύνει προς την αριστερή λωρίδα, όπου τελικά σταμάτησε να τρέχει. Η στρουθοκάμηλος, με το όνομα B1, εντοπίστηκε τελικά περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από τον χώρο όπου φυλασσόταν, στην τουριστική πόλη Πατάγια, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της, Ιτσάρα Μποριμπούν.

«Ήμουν σοκαρισμένος και ανήσυχος. Φοβόμουν μήπως είχε τραυματιστεί σε κάποιο ατύχημα», είπε.

Όπως γνωστοποίησε, αγόρασε τη B1 και μία θηλυκή στρουθοκάμηλο, τη B2, πριν από 5 μήνες έναντι 15.000 μπατ (περίπου 400 ευρώ) και υποστήριξε ότι καμία δεν είχε αποδράσει στο παρελθόν. Όπως υποστήριξε, η B1 τρομοκρατήθηκε από τον θόρυβο φορτηγού που παρέδιδε οικοδομικά υλικά κι έτσι, διέφυγε.

Το άτομο που την εντόπισε, επικοινώνησε μαζί του και εκείνος μετέβη σε γειτονική επαρχία για να την παραλάβει. «Από εδώ και πέρα, θα φροντίσω πολύ καλύτερα ώστε να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο», επεσήμανε.

Οι στρουθοκάμηλοι είναι τα ταχύτερα πτηνά στη στεριά, με μέγιστες ταχύτητες που φτάνουν συνήθως τα 70 – 72 χιλιόμετρα / ώρα, ενώ, σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί στιγμιαία να «αγγίξουν» ακόμη και τα 97 χιλιόμετρα / ώρα. Σε αντίθεση με πολλά άλλα ζώα, μπορούν να διατηρούν υψηλή ταχύτητα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η ταχύτητα των πτηνών αυτών οφείλεται σε φυσικά χαρακτηριστικά, όπως το μεγάλο μήκος διασκελισμού, που φτάνει τα 3 έως 5 μέτρα, αλλά και τα ιδιαίτερα πόδια τους, αφού τα μόνα πτηνά με δύο δάχτυλα σε κάθε πόδι, με το μεγαλύτερο να λειτουργεί σαν οπλή, προσφέροντας καλύτερη πρόσφυση και αποδοτικότητα. Παρ’ ότι δεν πετούν, χρησιμοποιούν τα φτερά τους για ισορροπία και κατεύθυνση κατά το τρέξιμο.