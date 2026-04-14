Ταϊλάνδη: Στρουθοκάμηλος απέδρασε από καφέ και δημιούργησε χάος σε αυτοκινητόδρομο – Δείτε βίντεο

Μία στρουθοκάμηλος προκάλεσε χάος σε αυτοκινητόδρομο όταν απέδρασε από θεματικό καφέ με ζώα και άρχισε να τρέχει σε δρόμο τριών λωρίδων, αναγκάζοντας τους οδηγούς να επιβραδύνουν και να κάνουν ελιγμούς, μέχρι τελικά να απομακρυνθεί από τις Αρχές.

Το αρσενικό πτηνό κατεγράφη σε βίντεο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο στην παράκτια επαρχία Τσονμπούρι της Ταϊλάνδης, ενώ, αυτοκίνητα και φορτηγά περνούσαν δίπλα του και ένας οδηγός το ακολουθούσε σε κοντινή απόσταση.

Στο βίντεο που έγινε γρήγορα viral, ο οδηγός ακούγεται να λέει: «Ποιος έχασε μία στρουθοκάμηλο στον δρόμο; Ελάτε να την πάρετε. Τρέχει τόσο γρήγορα». Αργότερα ανέφερε ότι αρχικά συνάντησε κίνηση επιστρέφοντας στο σπίτι του.

«Στην αρχή νόμιζα ότι είχε συμβεί ατύχημα, αλλά όταν πλησίασα, είδα μία στρουθοκάμηλο να τρέχει στη μεσαία λωρίδα», περιέγραψε.

Όπως προσέθεσε, το ζώο «φαινόταν φοβισμένο και πανικόβλητο» και προσπάθησε να το κατευθύνει προς την αριστερή λωρίδα, όπου τελικά σταμάτησε να τρέχει. Η στρουθοκάμηλος, με το όνομα B1, εντοπίστηκε τελικά περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από τον χώρο όπου φυλασσόταν, στην τουριστική πόλη Πατάγια, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της, Ιτσάρα Μποριμπούν.

«Ήμουν σοκαρισμένος και ανήσυχος. Φοβόμουν μήπως είχε τραυματιστεί σε κάποιο ατύχημα», είπε.

Όπως γνωστοποίησε, αγόρασε τη B1 και μία θηλυκή στρουθοκάμηλο, τη B2, πριν από 5 μήνες έναντι 15.000 μπατ (περίπου 400 ευρώ) και υποστήριξε ότι καμία δεν είχε αποδράσει στο παρελθόν. Όπως υποστήριξε, η B1 τρομοκρατήθηκε από τον θόρυβο φορτηγού που παρέδιδε οικοδομικά υλικά κι έτσι, διέφυγε.

Το άτομο που την εντόπισε, επικοινώνησε μαζί του και εκείνος μετέβη σε γειτονική επαρχία για να την παραλάβει. «Από εδώ και πέρα, θα φροντίσω πολύ καλύτερα ώστε να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο», επεσήμανε.

Οι στρουθοκάμηλοι είναι τα ταχύτερα πτηνά στη στεριά, με μέγιστες ταχύτητες που φτάνουν συνήθως τα 70 – 72 χιλιόμετρα / ώρα, ενώ, σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί στιγμιαία να «αγγίξουν» ακόμη και τα 97 χιλιόμετρα / ώρα. Σε αντίθεση με πολλά άλλα ζώα, μπορούν να διατηρούν υψηλή ταχύτητα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η ταχύτητα των πτηνών αυτών οφείλεται σε φυσικά χαρακτηριστικά, όπως το μεγάλο μήκος διασκελισμού, που φτάνει τα 3 έως 5 μέτρα, αλλά και τα ιδιαίτερα πόδια τους, αφού τα μόνα πτηνά με δύο δάχτυλα σε κάθε πόδι, με το μεγαλύτερο να λειτουργεί σαν οπλή, προσφέροντας καλύτερη πρόσφυση και αποδοτικότητα. Παρ’ ότι δεν πετούν, χρησιμοποιούν τα φτερά τους για ισορροπία και κατεύθυνση κατά το τρέξιμο.

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Τουρκία: Άγνωστος άνοιξε πυρ σε σχολείο - Τουλάχιστον 7 μαθητές τραυματίες

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι ελπίδες για επανέναρξη διαλόγου ΗΠΑ - Ιράν «ρίχνουν» τις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια

11:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρέθυμνο: Σύλληψη 33χρονου μετά από άσκοπους πυροβολισμούς

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πότε έρχεται το επόμενο τριήμερο - Οι ημερομηνίες που απομένουν

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Στρουθοκάμηλος απέδρασε από καφετέρια και δημιούργησε χάος σε αυτοκινητόδρομο – Δείτε βίντεο

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Εγκλωβισμός οδηγού στα Χανιά: Λύθηκε το χειρόφρενο και «καρφώθηκε» σε κολώνα της ΔΕΗ

10:41LIFESTYLE

Justin Bieber: Αντιδράσεις για τα 10 εκατ. δολάρια στο Coachella - Διχασμός για την εμφάνισή του

10:36ANNOUNCEMENTS

Κρίσιμα παιχνίδια στα Κύπελλα Ευρώπης με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready στα καταστήματα Allwyn

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Μενίδι - Ένας βαριά τραυματίας

10:29WHAT THE FACT

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

10:24LIFESTYLE

Eurovision: Τι δείχνουν τα στοιχήματα ένα μήνα πριν τη διοργάνωση

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: 15χρονη μεταφέρθηκε μεθυσμένη στο νοσοκομείο - «Ήξερε την ηλικία της αλλά της έδωσε ποτό», καταγγέλλει ο πατέρας της

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Άνω του 60% οι γεννήσεις με καισαρική στην Ελλάδα: Τριπλάσιες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

10:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν αποπομπή Λαζαρίδη: Εξαπάτησε το Δημόσιο

10:16LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η ενημέρωση «έπαιξε μπάλα» μόνη της στην πρωινή ζώνη - Τι νούμερα κατέκτησε

10:08WHAT THE FACT

Το Σύμπαν διαστέλλεται «πολύ γρήγορα» – Και οι επιστήμονες δεν έχουν ιδέα γιατί

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κεφαλονιά: Εντοπίστηκε νεκρή 19χρονη σε κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια έκθεση: Οι καλύτερες χώρες για συνταξιοδότηση το 2026

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αφίξεις μεταναστών στη Γαύδο - 34 άτομα στην παραλία της Τρυπητής

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Η χώρα που δέχεται μόλις 9.500 τουρίστες τον χρόνο: Ο πιο απομονωμένος προορισμός στον πλανήτη

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

10:29WHAT THE FACT

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Μενίδι - Ένας βαριά τραυματίας

06:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Αυτή είναι η 48χρονη influencer που συνελήφθη με αναβολικά στο αυτοκίνητό της

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Έσκασαν» από φαγητό και ποτό και κατέληξαν στα επείγοντα

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κεφαλονιά: Εντοπίστηκε νεκρή 19χρονη σε κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Η στιγμή που οι αστροναύτες πέφτουν στον Ειρηνικό και ανοίγουν την κάψουλα Orion

17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

07:08ΥΓΕΙΑ

Η επιστήμη πιο κοντά από ποτέ στο τέλος του καρκίνου: Νέα ανοσοθεραπεία γράφει ξανά την Ιστορία

06:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Οι Ισπανοί ίσως ψάξουν αποφυγή του Παναθηναϊκού - Τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου μιμήθηκε την Ζωή Κωνσταντοπούλου on air και κατήγγειλε: «Είναι η Ελένη Λουκά της πολιτικής»

18:28ΕΘΝΙΚΑ

Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη έστειλε η Τουρκία για να παραβιάσουν το FIR Αθηνών στο Αιγαίο

10:41LIFESTYLE

Justin Bieber: Αντιδράσεις για τα 10 εκατ. δολάρια στο Coachella - Διχασμός για την εμφάνισή του

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα - Πού εντοπίζονται προβλήματα

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στις ΗΠΑ: 18χρονος βίασε την 16χρονη θετή αδελφή του και την στραγγάλισε

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Το εξωφρενικό ποσό που κόστισε στη NASA η αποστολή στη Σελήνη

09:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ντέιβιντ Καλιγκάρης: O «Γκάλης των Πατησίων», που για τρεις χρονιές έφερε τον Σπόρτιγκ στην ελίτ του ελληνικού μπάσκετ

06:04ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η ψηφοφορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ανασχηματισμός και ο Μακάριος Λαζαρίδης, τα Χρηματιστήρια-καζίνο, η Εθνική, το ελληνικό γάλα και η Alpha

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Στρουθοκάμηλος απέδρασε από καφετέρια και δημιούργησε χάος σε αυτοκινητόδρομο – Δείτε βίντεο

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διέρρηξαν μονοκατοικία και πέρασαν εκεί το Πάσχα – Δύο συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ