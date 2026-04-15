ΗΠΑ: Γυναίκα απήγαγε και μαχαίρωσε 3χρονο - Την πυροβόλησε θανάσιμα η αστυνομία

Η στιγμή που ο αστυνομικό σκοτώνει την γυναίκα που απήγαγε 3χρονο παιδί

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε κατάστημα της Walmart στη Νεμπράσκα, όταν μία γυναίκα φέρεται να απήγαγε υπό την απειλή μαχαιριού ένα τρίχρονο παιδί και στη συνέχεια το τραυμάτισε, πριν πέσει νεκρή από πυρά αστυνομικών.

Σύμφωνα με την Omaha Police Department, οι αρχές ειδοποιήθηκαν λίγο μετά τις 9:10 το πρωί για περιστατικό σε κατάστημα στην πόλη Omaha, όπου γυναίκα οπλισμένη με μεγάλο μαχαίρι κουζίνας κρατούσε υπό τον έλεγχό της ένα μικρό παιδί.

Από υλικό καμερών ασφαλείας προκύπτει ότι η δράστιδα, η οποία ταυτοποιήθηκε ως η Noemi Guzman, αφαίρεσε το μαχαίρι από το κατάστημα και πλησίασε ένα αγοράκι τριών ετών και τον κηδεμόνα του. Στη συνέχεια, φέρεται να απείλησε τη γυναίκα που συνόδευε το παιδί, αναγκάζοντάς την να κινείται μπροστά από το καρότσι, ενώ το παιδί παρέμενε μέσα σε αυτό.

Όπως ανέφεραν οι αρχές, η 31χρονη οδήγησε το παιδί και τον κηδεμόνα του μέσα από το κατάστημα και στη συνέχεια στο πάρκινγκ, διατηρώντας τον έλεγχο της κατάστασης με το μαχαίρι, σε μία ενέργεια που χαρακτηρίζεται ως απαγωγή.

Όταν έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί περιπολίας, εντόπισαν τη γυναίκα δίπλα στο καρότσι να συνεχίζει να απειλεί. Παρά τις επανειλημμένες εντολές να αφήσει το όπλο, εκείνη δεν συμμορφώθηκε και, σύμφωνα με τις αρχές, επιτέθηκε στο παιδί τραυματίζοντάς το με μαχαίρι.

Βίντεο από κάμερες σώματος που φέρουν οι αστυνομικοί καταγράφουν τη δραματική εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να ανοίγουν πυρ μέσα σε δευτερόλεπτα, πυροβολώντας τη γυναίκα.

Αμέσως μετά, ο κηδεμόνας και περαστικοί απομάκρυναν το παιδί από το καρότσι και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη των διασωστών. Το τρίχρονο αγοράκι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στο χέρι, ωστόσο οι γιατροί εκτιμούν ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Η δράστιδα υπέκυψε στα τραύματά της παρά την παροχή πρώτων βοηθειών στο σημείο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Todd Schmaderer, υπογράμμισε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν με αποφασιστικότητα και επαγγελματισμό, συμβάλλοντας στην αποτροπή ακόμη πιο σοβαρής κατάληξης.

? Omaha Walmart horror: 31-year-old Noemi Guzman stole a knife, abducted a 3-year-old boy at knifepoint, and slashed his face when cops arrived.



Officers ordered her to drop it but she refused and cut the child.



They opened fire, killing her on the spot.



Το περιστατικό ερευνάται από ειδική ομάδα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες πολιτειακές και τοπικές αρχές, προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.