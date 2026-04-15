Η ΕΕ επενδύει 1,07 δισ. ευρώ σε 57 αμυντικά έργα - Το νέο αμυντικό στοίχημα της Ευρώπης

Μετά την αξιολόγηση των προσκλήσεων του 2025 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επενδύσει 1,07 δισ. ευρώ σε 57 νέα έργα. Οι επενδύσεις αυτές στηρίζουν τους στόχους του Οδικού Χάρτη Αμυντικής Ετοιμότητας 2030 και παρέχουν κρίσιμη χρηματοδότηση για τις τέσσερις βασικές εμβληματικές πρωτοβουλίες της ΕΕ:

την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Άμυνας κατά Drones

το Eastern Flank Watch

την Ευρωπαϊκή Αεράμυνα (European Air Shield)

την Ευρωπαϊκή Διαστημική Ασπίδα (European Space Shield)

Τα 57 έργα που επιλέχθηκαν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων τομέων, όπως:

τεχνητή νοημοσύνη

κυβερνοάμυνα

drones και συστήματα αντιμετώπισης drones

Οι επενδύσεις αυτές στοχεύουν στο να διασφαλίσουν ότι η ΕΕ θα παραμείνει πρωτοπόρος στις προηγμένες αμυντικές τεχνολογίες.

Περισσότερα από 15 έργα θα υποστηρίξουν άμεσα τις τέσσερις εμβληματικές πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, το έργο AETHER θα αναπτύξει συστήματα πρόωσης και θερμικής διαχείρισης για την ενίσχυση της άμυνας κατά drones. Παράλληλα, όλες οι πρωτοβουλίες θα ωφεληθούν από οριζόντια έργα που αφορούν αισθητήρες, ψηφιακό μετασχηματισμό και κυβερνοτεχνολογίες.

Συνεργασία με την Ουκρανία

Η ΕΕ ενισχύει επίσης τη συνεργασία της με την ουκρανική αμυντική βιομηχανία, με τη στήριξη του Γραφείου Αμυντικής Καινοτομίας της ΕΕ στο Κίεβο. Στόχος είναι η καλύτερη ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση.

Κομβική πρωτοβουλία αποτελεί το έργο STRATUS, το οποίο θα αναπτύξει σύστημα κυβερνοάμυνας βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη για σμήνη drones. Το έργο περιλαμβάνει και ουκρανικό υπεργολάβο, αξιοποιώντας εμπειρία από το πεδίο μάχης.

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων

Για την προσέλκυση της καινοτομίας, αρκετά έργα που αφορούν τη μαζική παραγωγή οικονομικών πυρομαχικών για drones θα προκηρύξουν «υπο-προσκλήσεις» για νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Κάθε μικρότερη εταιρεία μπορεί να λάβει έως 60.000 ευρώ

Στόχος είναι η ενσωμάτωση καινοτομιών και η είσοδος νέων παικτών στην αγορά

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ουκρανικοί φορείς

Συνολικά, τα έργα περιλαμβάνουν 634 φορείς από 26 κράτη-μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία, αποτυπώνοντας την ισχυρή δέσμευση για ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο:

αποτελούν πάνω από 38% των συμμετεχόντων

λαμβάνουν πάνω από 21% της συνολικής χρηματοδότησης

Κατανομή χρηματοδότησης

675 εκατ. ευρώ για 32 έργα ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων

332 εκατ. ευρώ για 25 ερευνητικά έργα

Επόμενα βήματα

Μετά την επιλογή των έργων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει στη διαδικασία υπογραφής συμφωνιών επιχορήγησης με τις κοινοπραξίες, με στόχο την ολοκλήρωση έως το τέλος του έτους.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας αποτελεί το βασικό εργαλείο της ΕΕ για τη στήριξη της συνεργασίας στην έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας, με προϋπολογισμό 7,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027.

Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων κάθε μεγέθους και ερευνητικών ιδρυμάτων στην ΕΕ και τη Νορβηγία, ενώ παράλληλα ενισχύει τον μετασχηματισμό του ευρωπαϊκού αμυντικού οικοσυστήματος μέσω του Σχήματος Αμυντικής Καινοτομίας της ΕΕ (EUDIS).

Η πέμπτη πρόσκληση του EDF προσέλκυσε ρεκόρ 410 προτάσεων, σημειώνοντας αύξηση 37% σε σχέση με πέρυσι.

