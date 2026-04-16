Αυστραλία: Μεγάλη φωτιά και εκρήξεις σε ένα από τα δύο τελευταία διυλιστήρια πετρελαίου

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα από τα δύο τελευταία εναπομείναντα διυλιστήρια πετρελαίου της Αυστραλίας, που επεξεργάζεται περίπου 120.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα.

Το διυλιστήριο παράγει το 50% των καυσίμων της Βικτώριας και το 10% των καυσίμων της Αυστραλίας και είναι μία από τις δύο εγκαταστάσεις — η άλλη βρίσκεται στο Μπρίσμπεϊν — που μπορούν να διυλίσουν καύσιμα στην εγχώρια αγορά.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Βικτώριας κλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης μετά από πολλαπλές αναφορές για εκρήξεις και ορατές φλόγες στο διυλιστήριο πετρελαίου Viva στο Geelong της Βικτώριας.

Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, αλλά έχει περιοριστεί.

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλεια των υποδομών καυσίμων στις μεγάλες εγκαταστάσεις.