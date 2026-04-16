Ισημερινός: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο

Snapshot Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 29 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα και πήρε φωτιά στον νότιο Ισημερινό.

Το δυστύχημα συνέβη κοντά στη Μογιετούρο, στην επαρχία Ασουάι των Άνδεων, στον δρόμο Κουένκα

Μογιετούρο.

Οι υπηρεσίες διάσωσης διεξάγουν επιχείρηση αναζήτησης τυχόν άλλων θυμάτων χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο συνολικός αριθμός επιβατών.

Τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες θνησιμότητας στον Ισημερινό, με περίπου 2.000 νεκρούς το 2025 και 2.373 το 2023.

Τουλάχιστον δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 29 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα στον νότιο Ισημερινό χθες Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε εθνικό κέντρο άμεσης βοήθειας.

Το δυστύχημα έγινε κοντά στη Μογιετούρο, στην επαρχία Ασουάι των Άνδεων.

Σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας ECU911, το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο κι έπεσε σε χαράδρα προτού πάρει φωτιά.

«Μέχρι στιγμής, ο αριθμός των ανθρώπων που απεβίωσαν (στο δυστύχημα) στον δρόμο Κουένκα-Μογιετούρο ανέρχεται σε 14 και αυτός των τραυματιών σε 29», ανέφερε το ECU911 μέσω X.

Un bus se volcó y se incendió en la vía Cuenca–Molleturo, dejando al menos 11 personas fallecidas. El siniestro ocurrió a la altura del puente El Chorro, donde equipos de emergencia trabajaron intensamente para atender a los heridos y controlar el fuego. pic.twitter.com/Hxy9suRsxN — UV TELEVISIÓN. (@UVtelevision) April 16, 2026

Μέλη του «προσωπικού υπηρεσιών διάσωσης» διεξάγουν «συντονισμένη» επιχείρηση επιτόπου «σε αναζήτηση άλλων ανθρώπων» που μπορεί να έχασαν τη ζωή τους, πρόσθεσε η ίδια πηγή, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πόσοι ήταν οι επιβαίνοντες στο όχημα.

#SINIESTRO Nuevamente mortal accidente, esta vez son 11 los fallecidos en la vía Cuenca - Molleturo, en el sector del Puente El Chorro que perdió pista y cayó a barranco, deja además hay 22 heridos; posteriormente se terminó incendiando. ?️ @_REDInformativa @CTEcuador… pic.twitter.com/0Y1eu8zXVP — Klaveec (@klaveec) April 15, 2026

Τα τροχαία δυστυχήματα συγκαταλέγονται στις κυριότερες αίτιες θνησιμότητας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Την περασμένη χρονιά, τροχαία στοίχισαν τη ζωή σε κάπου 2.000 πολίτες του Ισημερινού· ο χειρότερος απολογισμός ετήσιος απολογισμός είχε καταγραφτεί το 2023, όταν, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς, έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους του Ισημερινού 2.373 άνθρωποι.

