Νότια Κορέα: Ποινή φυλάκισης 2 ετών στον πρώην πρόεδρο για ψευδορκία ζητά ο εισαγγελέας

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

AP.
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ομάδα ειδικού εισαγγελέα ζήτησε την επιβολή ποινής φυλάκισης 2 ετών στον πρώην πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γέολ, με την κατηγορία ότι κατέθεσε ψευδώς κατά τη διάρκεια της δίκης για στάση του πρώην πρωθυπουργού Χαν Ντουκ–σου.

Η ομάδα της ειδικής εισαγγελέως Τσο Ίουν–σουκ υπέβαλε το αίτημα κατά την πρώτη και τελευταία ακροαματική διαδικασία της δίκης για ψευδορκία στο Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Σεούλ, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρόεδρος δημιούργησε την εσφαλμένη εντύπωση πως η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που συγκάλεσε πριν από την κήρυξη στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024, είχε προγραμματιστεί πριν από πρόταση του Χαν.

«Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι συγκάλεσε τη συνεδρίαση για να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, ωστόσο, δεν είχε προετοιμάσει τα απαιτούμενα έγγραφα εκ των προτέρων», ανέφερε μέλος της ομάδας.

«Αντιθέτως, συνεργάστηκε με τον Χαν Ντουκ–σου και τον (πρώην υπουργό Άμυνας) Κιμ Γιονγκ–χιούν για τη σύνταξη ψευδούς διακήρυξης στρατιωτικού νόμου εκ των υστέρων», προσέθεσε.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του Χαν τον Νοέμβριο, ο Γιουν ερωτήθη ως μάρτυρας αν ο τότε πρωθυπουργός είχε προτείνει τη σύγκληση συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου ώστε να δοθεί η εντύπωση νομιμότητας στη διαδικασία κήρυξης στρατιωτικού νόμου.

Ο Γιουν αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας την ερώτηση ως «καθοδηγούμενη» και υποστηρίζοντας ότι «τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου δεν είναι μαριονέτες που συγκεντρώθηκαν για να δημιουργήσουν μια επίφαση».

Ο ειδικός εισαγγελέας τού άσκησε δίωξη για φερόμενη ψευδορκία τον Δεκέμβριο, εκτιμώντας ότι αρχικά δεν σχεδίαζε να συγκαλέσει συνεδρίαση, αλλά άλλαξε στάση όταν ο Χαν τού επεσήμανε πως κάτι τέτοιο θα ενίσχυε τη νομιμοποίηση της κήρυξης στρατιωτικού νόμου.

«Το αδίκημα είναι σοβαρό, καθώς κατέθεσε εν γνώσει του ψευδώς σε μία δίκη που παρακολουθούσε ολόκληρη η χώρα. Ακόμη και τώρα, αντί να αναλογιστεί τις πράξεις του, επαναλαμβάνει ψευδείς ισχυρισμούς για να συγκαλύψει την αλήθεια, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αυστηρή τιμωρία», ανέφερε μέλος της ομάδας του ειδικού εισαγγελέα.

Ο Γιουν, που κρατείται από τον Ιούλιο, αντιμετωπίζει συνολικά οκτώ δίκες που σχετίζονται με την αποτυχημένη απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου, τις καταγγελίες διαφθοράς εις βάρος της συζύγου του και τον θάνατο πεζοναύτη το 2023.

Στην πρωτόδικη απόφαση για την κύρια υπόθεση, καταδικάστηκε τον Φεβρουάριο σε ισόβια κάθειρξη για ηγετικό ρόλο σε στάση μέσω της απόπειρας επιβολής στρατιωτικού νόμου.

Σχόλια
