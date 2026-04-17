Τραμπ: «Αναμένουμε συμφωνία με το Ιράν σε μία ή δύο μέρες»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν θα συναντηθούν πιθανότατα αυτό το Σαββατοκύριακο και ότι αναμένει να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία για τον τερματισμό των εχροπραξιών.

«Οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Πιστεύω ότι πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση το Σαββατοκύριακο. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία σε μία με δύο μέρες» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Axios.

Πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι και άλλες πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων αναφέρουν στο Axios ότι, παρότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε ένα τριών σελίδων σχέδιο ειρήνης, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές σε κρίσιμα ζητήματα.

Ο Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει ότι είχε προσωπικές επαφές με την ιρανική πλευρά τις τελευταίες ημέρες, εμφανίζεται αισιόδοξος.

«Οι Ιρανοί θέλουν να συναντηθούν. Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Πιστεύω ότι η συνάντηση θα γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο και ότι θα έχουμε συμφωνία μέσα στην επόμενη μία ή δύο ημέρες», ανέφερε σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη.

Σύμφωνα με το Axios, ένα από τα στοιχεία της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας προβλέπει την αποδέσμευση από τις ΗΠΑ 20 δισ. δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, με αντάλλαγμα το Ιράν να εγκαταλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης μορατόριουμ στον ιρανικό εμπλουτισμό.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να άρει τον ναυτικό αποκλεισμό πριν επιτευχθεί συμφωνία, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι θέλει τα Στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ανοιχτά για όλους.

Το Ιράν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα διατηρήσει ανοιχτά τα Στενά για όσο διαρκεί η εκεχειρία, η οποία λήγει στις 21 Απριλίου, ωστόσο οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία θα «καταστήσει το Ισραήλ ασφαλές», τονίζοντας ότι «το Ισραήλ θα βγει πολύ ωφελημένο» από το τέλος του πολέμου.

Ταυτόχρονα, κατέστησε σαφές ότι επιθυμεί να σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο στο πλαίσιο της εκεχειρίας που ανακοινώθηκε την Πέμπτη.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να ανατινάζουν κτίρια. Δεν θα το επιτρέψω», είπε χαρακτηριστικά.

Το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν από τη συνέντευξη, ισραηλινό drone πραγματοποίησε πλήγμα στον νότιο Λίβανο.

Στο εσωτερικό της ισραηλινής κυβέρνησης υπάρχουν φωνές που αντιτίθενται σε μια συμφωνία και επιθυμούν τη συνέχιση των συγκρούσεων με το Ιράν και στον Λίβανο, κάτι που ωστόσο φαίνεται δύσκολο όσο ο Τραμπ παραμένει αντίθετος.

Δεν υπάρχουν «σημεία-εμπόδιο» σε μια συμφωνία με το Ιράν

«Είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας» με το Ιράν, δήλωσε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των δύο χωρών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Κανένα σημείο τριβής».

«Θα φέρουμε εμπλουτισμένο ουράνιο στις ΗΠΑ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι θα συνεργαστεί με το Ιράν για να «ανακτήσει εμπλουτισμένο ουράνιο και να το μεταφέρει στις ΗΠΑ». «Θα ανακτήσουμε το ουράνιο με την ησυχία μας», συνέχισε ο Τραμπ. Ο μεγιστάνας επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ «μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία». Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι, μόλις επιτευχθεί συμφωνία, μπορεί να ταξιδέψει στην Ισλαμαμπάντ, τον τόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, αλλά ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση επί του θέματος.

«Η Τεχεράνη συμφώνησε να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου. «Ναι», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ερώτηση του NewsNation σχετικά με το θέμα σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη από το Λας Βέγκας. «Τίποτα δεν με εκπλήσσει», πρόσθεσε αργότερα, σύμφωνα με το δίκτυο.

Ιράν: «Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ παραβιάζει την εκεχειρία. Σταματήστε ή κάντε αντίποινα»

Το Ιράν ανανέωσε την απειλή του για αντίποινα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών εάν δεν άρουν την πολιορκία του Στενού του Ορμούζ. «Ο ναυτικός αποκλεισμός θεωρείται παραβίαση της εκεχειρίας», εξήγησε εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, επικαλούμενος το πρακτορείο ειδήσεων IRNA. «Εάν ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ συνεχιστεί, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα λάβει τα απαραίτητα αντίποινα», προειδοποίησε.

Γκουτέρες: «Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, επαίνεσε το Ιράν στο Χ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, εξηγώντας ότι αυτή η κίνηση ήταν «ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

«Χρειαζόμαστε την πλήρη αποκατάσταση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σεβαστών από όλους», πρόσθεσε.

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές έκλεισαν με μεγάλη άνοδο μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές έκλεισαν με απότομη άνοδο την Παρασκευή, μετά την πτώση των τιμών του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Ιράν για την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για εμπορικά πλοία.

Το Παρίσι σημείωσε άνοδο 1,97%, η Φρανκφούρτη 2,27% και το Μιλάνο 1,75%. Το Λονδίνο κέρδισε 0,73%.

Ο Dow Jones κερδίζει πάνω από 2% στη Wall Street

Ο δείκτης Dow Jones επιταχύνει τα κέρδη του στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σημειώνοντας άνοδο άνω του 2% μετά την ανακοίνωση του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, που είναι απαραίτητα για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων.

Οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται κατά 10%

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν σήμερα κατά περίπου 10% για το Brent και το WTI , μετά την ανακοίνωση του Ιράν για το «πλήρες» άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για τις εμπορικές ροές κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

