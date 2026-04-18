Δύο τάνκερ προσπάθησαν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ και δέχθηκαν πυρά

Πετρελαιοφόρα και φορτηγά πλοία παρατάσσονται στα Στενά του Ορμούζ, όπως φαίνονται από το Khor Fakkan, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026

Το περιστατικό συνέβη εν μέσω αυξημένων εντάσεων και ανακοινώσεων για περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα από το Ιράν.

Δύο εμπορικά πλοία, σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ, δέχθηκαν πυρά ενώ επιχειρούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, μετά τις ανακοινώσεις του Ιράν για επαναφορά περιορισμών στη στρατηγική θαλάσσια δίοδο.

Όπως μεταδίδεται, ένα ινδικό τάνκερ φέρεται να δέχθηκε επίθεση με ελαφρύ οπλισμό και εξέπεμψε σήμα κινδύνου, ενώ δεύτερο πλοίο ανέφερε επίσης πυρά κατά την πορεία του. Σε ηχητικά ντοκουμέντα που επικαλούνται διεθνή μέσα, ακούγεται ο κυβερνήτης να διαμαρτύρεται για την επίθεση και να ζητά εξηγήσεις, ενώ παράλληλα εκπέμπεται σήμα κινδύνου.

Σύμφωνα με βρετανικές στρατιωτικές πηγές, δύο σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης άνοιξαν πυρ εναντίον δεξαμενόπλοιου που κινούνταν στην περιοχή. Το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας πάντως ότι το πλήρωμα και το πλοίο είναι ασφαλή.