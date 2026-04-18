Συνελήφθη ο μεγαλύτερος μαφιόζος της Ευρώπης στο Ντουμπάι - Ποιος είναι ο Ντάνιελ Κίναχαν

Snapshot Ο Ντάνιελ Κίναχαν, αρχηγός οργανωμένου εγκλήματος, συνελήφθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε διαδικασία έκδοσης στην Ιλανδία.

Η επιχείρηση σύλληψης βασίστηκε σε μυστική παρακολούθηση και στη νέα συμφωνία έκδοσης μεταξύ Ιρλανδίας και ΗΑΕ, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην υπόθεση αυτή.

Κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία προέρχονται από φωτογραφίες κρυπτογραφημένων μηνυμάτων σε συσκευή Blackberry συνεργού του καρτέλ.

Ο Κίναχαν διηύθυνε ένα διεθνές εγκληματικό δίκτυο δισεκατομμυρίων ευρώ με διασυνδέσεις σε ναρκωτικά, όπλα και ξέπλυμα χρήματος, και είχε διαφύγει στη Μέση Ανατολή επί σχεδόν δέκα χρόνια.

Η σύλληψη του Κίναχαν αποτελεί σημαντική επιτυχία για τις διεθνείς διωκτικές αρχές και στέλνει μήνυμα ότι οι εγκληματίες δεν είναι πλέον ασφαλείς στη Μέση Ανατολή.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τολμηρή και απόλυτα μυστική επιχείρηση των ιρλανδικών αρχών που οδήγησε στη σύλληψη του διαβόητου αρχηγού του οργανωμένου εγκλήματος, Ντάνιελ Κίναχαν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σε μια επιχείρηση που αιφνιδίασε τον κόσμο της μαφίας, ο 48χρονος φερόμενος ως «εγκέφαλος» του καρτέλ συνελήφθη στο Ντουμπάι και πλέον βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης στην Ιρλανδία, όπου θα αντιμετωπίσει βαριές κατηγορίες.

Η μυστική παρακολούθηση και το «σχέδιο σύλληψης»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα εμπορικό κέντρο και ένα κοντινό ινδικό εστιατόριο, σε μικρή απόσταση από το Μπουρτζ Χαλίφα –το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο– αποτέλεσαν τα βασικά σημεία από τα οποία οι αρχές παρακολουθούσαν στενά τον Κίναχαν.

Η επιχείρηση παρέμεινε επτασφράγιστο μυστικό μέχρι τη σύλληψή του την Τετάρτη, με τις αρχές των ΗΑΕ να μην αποκαλύπτουν τίποτα μέχρι την επίσημη επιβεβαίωση από την ιρλανδική αστυνομία το βράδυ της Παρασκευής.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η νέα συμφωνία έκδοσης μεταξύ Ιρλανδίας και ΗΑΕ, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2025 και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην υπόθεση Κίναχαν.

Το στοιχείο-κλειδί: ένα Blackberry και φωτογραφίες-φωτιά

Σημαντική εξέλιξη στην έρευνα αποτέλεσε και η δράση ενός αστυνομικού, ο οποίος κατάφερε να φωτογραφίσει κρυπτογραφημένα μηνύματα σε συσκευή Blackberry συνεργού του καρτέλ, πριν αυτά διαγραφούν.

Τα μηνύματα αυτά εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθούν ως κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς συνδέουν τον Κίναχαν με εντολές για δολοφονίες και σχέδια εξόντωσης αντιπάλων.

Ο Κίναχαν ζούσε τα τελευταία σχεδόν δέκα χρόνια στο Ντουμπάι, έχοντας εγκαταλείψει την Ευρώπη το 2016 μαζί με τον πατέρα του, Κρίστι Κίναχαν, μετά τη δολοφονία του Ντέιβιντ Μπερν στο Regency Hotel στο Δουβλίνο.

Η εκτέλεση εκείνη πυροδότησε έναν αιματηρό πόλεμο με τη συμμορία Hutch, που κόστισε τη ζωή σε 18 ανθρώπους μέσα σε τρία χρόνια και μετέτρεψε το Δουβλίνο σε πεδίο μάχης με επιθέσεις μέρα μεσημέρι.

Ένα καρτέλ δισεκατομμυρίων με διεθνείς διασυνδέσεις

Οι ιρλανδικές αρχές καταδίωκαν για χρόνια την οικογένεια Κίναχαν, η οποία φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα εγκληματικό δίκτυο αξίας περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επικηρύξει τα μέλη του καρτέλ με αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων, κατηγορώντας τους για διακίνηση ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων και κοκαΐνη, προς την Ευρώπη.

Το δίκτυο του Κίναχαν, σύμφωνα με τις έρευνες, ξεπερνούσε τα ευρωπαϊκά σύνορα, φτάνοντας μέχρι συνεργασίες με τη Χεζμπολάχ, με στόχο το ξέπλυμα χρήματος και τη διακίνηση όπλων.

Ένας εγκληματίας με... γλώσσες

Ο Κίναχαν δεν θύμιζε τον τυπικό εγκληματία. Ήταν πάντα καλοντυμένος, μιλούσε με διαφορετικές προφορές και διάβαζε βιβλία ακόμη και καθ’ οδόν προς τα δικαστήρια. Στη φυλακή έγινε από τους πρώτους που απέκτησαν υπολογιστή στο κελί τους, ενώ παράλληλα μάθαινε ξένες γλώσσες.

Αρνήθηκε μάλιστα πρόωρη αποφυλάκιση για να ολοκληρώσει πτυχίο στα Γαλλικά και στη συνέχεια έμαθε ισπανικά, ολλανδικά, ρωσικά και αραβικά. Οι γλωσσομάθειες θα αποδεικνύονταν κρίσιμο όπλο στην πορεία του.

Από την Κόστα δελ Σολ στο διεθνές καρτέλ

Τη δεκαετία του ’90 κινήθηκε ανάμεσα σε Ιρλανδία, Ολλανδία, Βέλγιο και Αγγλία, όμως η μεγάλη στροφή έγινε στις αρχές του 2000 με τη μετακόμιση στην Ισπανία. Από την Κόστα δελ Σολ ξεκίνησε να φέρνει τεράστια φορτία κοκαΐνης από την Κολομβία και τη βόρεια Αφρική, τροφοδοτώντας την Ευρώπη.

Το 2006 ξεκίνησε η διεθνής επιχείρηση Operation Shovel, με συμμετοχή πολλών χωρών, που στόχευε στη δράση του. Ο ΟΗΕ χαρακτήρισε το δίκτυο «τέλεια οργανωμένο» και με παραρτήματα σε περισσότερες από 20 χώρες.

Η δολοφονία του Γκάρι Χάτς και η σφαγή

Η μεγάλη δημοσιότητα ήρθε το 2015 με τη δολοφονία του πρώην συνεργάτη Γκάρι Χάτς στη Μαρμπέγια. Ο 34χρονος είχε προσπαθήσει να σκοτώσει τον Ντάνιελ Κίναχαν και είχε κατηγορηθεί ότι συνεργαζόταν με την αστυνομία. Παρότι υπήρξε συμφωνία να επιστρέψει με ασφάλεια στην Ισπανία, εκτελέστηκε λίγο μετά την άφιξή του.

Πέντε μήνες αργότερα, ομάδα ενόπλων ντυμένων με στολές-μαϊμού της ιρλανδικής αστυνομίας και οπλισμένων με καλάσνικοφ επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον Ντάνιελ σε ζύγισμα αγώνα πυγμαχίας στο Regency Hotel στο Δουβλίνο.

Ο ίδιος σώθηκε, αλλά ο συνεργάτης του Ντέιβιντ Μπερν έπεσε νεκρός. Ακολούθησε αιματηρή βεντέτα ανάμεσα στις οικογένειες Χάτς και Κίναχαν, με τουλάχιστον 15 νεκρούς – αρκετοί από αυτούς θύματα λάθους ταυτότητας.

O Γκάρι Χατς

Η αμερικανική επικήρυξη

Το πιο ισχυρό πλήγμα ήρθε το 2022, όταν το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε αμοιβή 5 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη και καταδίκη του Κίναχαν ή των δύο γιων του. Στη λίστα μπήκαν και τέσσερις ακόμη Ιρλανδοί συνεργάτες. Οι αμερικανικές αρχές υποπτεύονταν ακόμη και σχέσεις του καρτέλ με τη Χεζμπολάχ.

«Τους κυνηγάμε με την ίδια αποφασιστικότητα που κυνηγήσαμε την Καμόρα, τους Zetas, τη Γιακούζα και τη ρωσική Izmaylovskaya», δήλωνε τότε αξιωματούχος.

Την ίδια χρονιά, ο Τόμας «Bomber» Κάβανα, ο άνθρωπος που περιγραφόταν ως «CEO του καρτέλ στην Ευρώπη», καταδικάστηκε σε 21 χρόνια κάθειρξη στη Βρετανία για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος.

Ο Ντάνιελ Κίναχαν προσπάθησε να καθαρίσει το όνομά του ως «σύμβουλος» πυγμάχων όπως ο Τάισον Φιούρι, αλλά σταδιακά οι πόρτες του αθλητικού κόσμου έκλεισαν. Η μεταφορά του καρτέλ στο Ντουμπάι, που είχε επισπευσθεί μετά την επίθεση στο Regency, δεν έφερε την προστασία που περίμεναν.