Ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Αλβανοί: Η ιρλανδική οικογένεια που ελέγχει όλες τις παρανομίες της Ευρώπης

Ακόμα και για έναν άνθρωπο που έζησε μια ζωή μέσα στο έγκλημα, ο Κρίστι Κίναχαν είχε πάντα το βλέμμα πιο ψηλά. Γεννημένος το 1957 σε μια «καθωσπρέπει» οικογένεια του Δουβλίνου, καταδικάστηκε πρώτη φορά το 1979, στα 22 του, για απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου.

Είχε δοκιμάσει να δουλέψει ως ταξιτζής, όμως πολύ γρήγορα αφιερώθηκε στον υπόκοσμο. Ξεκίνησε με απάτες επιταγών, αλλά σύντομα μπήκε στην αγορά ναρκωτικών. Το 1987 καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης για κατοχή 130 γραμμαρίων ηρωίνης – ποσότητα τεράστια για τα δεδομένα της εποχής στην Ιρλανδία.

Ο Κρίστι Κίναχαν

Ένας κακοποιός με… γλώσσες

Ο Κίναχαν δεν θύμιζε τον τυπικό εγκληματία. Ήταν πάντα καλοντυμένος, μιλούσε με διαφορετικές προφορές και διάβαζε βιβλία ακόμη και καθ’ οδόν προς τα δικαστήρια. Στη φυλακή έγινε από τους πρώτους που απέκτησαν υπολογιστή στο κελί τους, ενώ παράλληλα μάθαινε ξένες γλώσσες.

Αρνήθηκε μάλιστα πρόωρη αποφυλάκιση για να ολοκληρώσει πτυχίο στα Γαλλικά και στη συνέχεια έμαθε ισπανικά, ολλανδικά, ρωσικά και αραβικά. Οι γλωσσομάθειες θα αποδεικνύονταν κρίσιμο όπλο στην πορεία του.

Από την Κόστα δελ Σολ στο διεθνές καρτέλ

Τη δεκαετία του ’90 κινήθηκε ανάμεσα σε Ιρλανδία, Ολλανδία, Βέλγιο και Αγγλία, όμως η μεγάλη στροφή έγινε στις αρχές του 2000 με τη μετακόμιση στην Ισπανία. Από την Κόστα δελ Σολ ξεκίνησε να φέρνει τεράστια φορτία κοκαΐνης από την Κολομβία και τη βόρεια Αφρική, τροφοδοτώντας την Ευρώπη.

Το 2006 ξεκίνησε η διεθνής επιχείρηση Operation Shovel, με συμμετοχή πολλών χωρών, που στόχευε στη δράση του. Ο ΟΗΕ χαρακτήρισε το δίκτυο «τέλεια οργανωμένο» και με παραρτήματα σε περισσότερες από 20 χώρες.

Η δολοφονία του Γκάρι Χάτς και η σφαγή

Η μεγάλη δημοσιότητα ήρθε το 2015 με τη δολοφονία του πρώην συνεργάτη Γκάρι Χάτς στη Μαρμπέγια. Ο 34χρονος είχε προσπαθήσει να σκοτώσει τον Ντάνιελ Κίναχαν και είχε κατηγορηθεί ότι συνεργαζόταν με την αστυνομία. Παρότι υπήρξε συμφωνία να επιστρέψει με ασφάλεια στην Ισπανία, εκτελέστηκε λίγο μετά την άφιξή του.

Πέντε μήνες αργότερα, ομάδα ενόπλων ντυμένων με στολές-μαϊμού της ιρλανδικής αστυνομίας και οπλισμένων με καλάσνικοφ επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον Ντάνιελ σε ζύγισμα αγώνα πυγμαχίας στο Regency Hotel στο Δουβλίνο.

Ο ίδιος σώθηκε, αλλά ο συνεργάτης του Ντέιβιντ Μπερν έπεσε νεκρός. Ακολούθησε αιματηρή βεντέτα ανάμεσα στις οικογένειες Χάτς και Κίναχαν, με τουλάχιστον 15 νεκρούς – αρκετοί από αυτούς θύματα λάθους ταυτότητας.

O Γκάρι Χατς

Η αμερικανική επικήρυξη

Το πιο ισχυρό πλήγμα ήρθε το 2022, όταν το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε αμοιβή 5 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη και καταδίκη του Κίναχαν ή των δύο γιων του. Στη λίστα μπήκαν και τέσσερις ακόμη Ιρλανδοί συνεργάτες. Οι αμερικανικές αρχές υποπτεύονταν ακόμη και σχέσεις του καρτέλ με τη Χεζμπολάχ.

«Τους κυνηγάμε με την ίδια αποφασιστικότητα που κυνηγήσαμε την Καμόρα, τους Zetas, τη Γιακούζα και τη ρωσική Izmaylovskaya», δήλωνε τότε αξιωματούχος.

Την ίδια χρονιά, ο Τόμας «Bomber» Κάβανα, ο άνθρωπος που περιγραφόταν ως «CEO του καρτέλ στην Ευρώπη», καταδικάστηκε σε 21 χρόνια κάθειρξη στη Βρετανία για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος.

Η πτώση της αυτοκρατορίας

Ο Ντάνιελ Κίναχαν προσπάθησε να καθαρίσει το όνομά του ως «σύμβουλος» πυγμάχων όπως ο Τάισον Φιούρι, αλλά σταδιακά οι πόρτες του αθλητικού κόσμου έκλεισαν. Η μεταφορά του καρτέλ στο Ντουμπάι, που είχε επισπευσθεί μετά την επίθεση στο Regency, δεν έφερε την προστασία που περίμεναν.

Το 2023, η υπογραφή συμφωνίας έκδοσης μεταξύ Ιρλανδίας και ΗΑΕ έφερε τη συμμορία σε ακόμη πιο δύσκολη θέση, όπως έδειξε και η υπόθεση ΜακΓκόβερν. Στο μεταξύ, ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις όπως η ιταλική Ντρανγκέτα και το κολομβιανό Clan del Golfo έχουν κερδίσει έδαφος, αφήνοντας το καρτέλ Κίναχαν πίσω.

Ο άνθρωπος χωρίς καταφύγιο

Ο άλλοτε αδιαμφισβήτητος «Dapper Don» ζει πλέον με το μεσαίο όνομά του, παρουσιάζεται ως Βρετανός «αεροπορικός σύμβουλος» με το ψευδώνυμο Κρίστοφερ Βίνσεντ και φέρεται να αναζητά νέα ζωή στη Ζιμπάμπουε.

Όμως το μέγεθος της αυτοκρατορίας που έχτισε ίσως να αποδειχθεί η μεγαλύτερη κατάρα του: έγινε τόσο μεγάλος που, τελικά, δεν υπάρχει πια πουθενά για να κρυφτεί.

Διαβάστε επίσης