ΗΠΑ: Συναγερμός στην Αϊόβα μετά από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο - Πληροφορίες για τραυματίες
Στην πανεπιστημιούπολη της Αϊόβα σημειώθηκαν πυροβολισμοί τα ξημερώματα της Κυριακής
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα σε πανεπιστημιούπολη στην Αϊόβα, στις κεντροδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ενημέρωση του ιδρύματος.
Όπως αναφέρεται, ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ενώ έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη θυμάτων. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.
Οι πυροβολισμοί καταγράφηκαν κοντά στη συμβολή των οδών College και Clinton, σε περιοχή γνωστή για την έντονη νυχτερινή της δραστηριότητα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, αρκετοί τραυματίες έχουν ήδη διακομιστεί σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.