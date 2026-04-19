ΗΠΑ: Συναγερμός στην Αϊόβα μετά από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο - Πληροφορίες για τραυματίες

Snapshot Ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο του περιστατικού.

Έχουν επιβεβαιωθεί τραυματίες που διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία για ιατρική φροντίδα.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή κοντά στις οδούς College και Clinton.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα σε πανεπιστημιούπολη στην Αϊόβα, στις κεντροδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ενημέρωση του ιδρύματος.

Όπως αναφέρεται, ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ενώ έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη θυμάτων. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Οι πυροβολισμοί καταγράφηκαν κοντά στη συμβολή των οδών College και Clinton, σε περιοχή γνωστή για την έντονη νυχτερινή της δραστηριότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, αρκετοί τραυματίες έχουν ήδη διακομιστεί σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.