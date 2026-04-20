Τσερνόμπιλ: Παντρευτήκαμε την ώρα της έκρηξης - Η συγκλονιστική ιστορία του ζευγαριού 40 χρόνια μετά

Η Ιρίνα και ο Σεργκέι θυμούνται τον γάμο τους μέσα στον πυρηνικό όλεθρο και τον διπλό ξεριζωμό - Το βαλς, η απόδραση με το νυφικό και η γέννηση ενός «θαύματος»

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Τσερνόμπιλ: Παντρευτήκαμε την ώρα της έκρηξης - Η συγκλονιστική ιστορία του ζευγαριού 40 χρόνια μετά

Η Ιρίνα Στετσένκο και ο Σεργκέι Λομπάνοφ κρατώντας τη φωτογραφία του γάμου τους ο οποίος τελέστηκε πριν από 40 χρόνια στη σκιά του Τσερνόμπιλ

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 26ης Απριλίου 1986, η 19χρονη Ιρίνα Στετσένκο ολοκλήρωνε τις προετοιμασίες για τον γάμο της στην πόλη Πρίπιατ. Ένας υπόκωφος βρυχηθμός και το τρέμουλο των τζαμιών ήταν η μοναδική ένδειξη πως λιγότερο από τέσσερα χιλιόμετρα μακριά, ο κόσμος άλλαζε για πάντα. Ο αντιδραστήρας νούμερο 4 του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ είχε μόλις εκραγεί, απελευθερώνοντας 400 φορές περισσότερη ραδιενέργεια από τη βόμβα της Χιροσίμα.

Η ημέρα που ο χρόνος σταμάτησε

Ο αρραβωνιαστικός της, ο 25χρονος μηχανικός Σεργκέι Λομπάνοφ, ξύπνησε μέσα σε μια ηλιόλουστη αλλά απόκοσμη μέρα. Παρά την κινητοποίηση στρατιωτών με αντιασφυξιογόνες μάσκες και το πλύσιμο των δρόμων με ειδικούς αφρούς, οι σοβιετικές αρχές επέβαλαν σιγή ιχθύος. «Μας είπαν να μην πανικοβαλλόμαστε, ότι όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις θα γίνουν κανονικά», θυμάται η Ιρίνα.

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους στο «Παλάτι του Πολιτισμού», ενώ οι πυροσβέστες και οι εργάτες του σταθμού έδιναν ήδη άνιση μάχη με τον θάνατο, εκτεθειμένοι σε θανατηφόρες δόσεις ακτινοβολίας. Ο πρώτος τους χορός, ένα παραδοσιακό βαλς, εξελίχθηκε σε μια αμήχανη αγκαλιά. «Είχαμε χάσει τον ρυθμό. Όλοι καταλάβαιναν ότι κάτι είχε συμβεί, αλλά κανείς δεν ήξερε τις λεπτομέρειες», περιγράφει ο Σεργκέι.

Η «προσωρινή» φυγή που κράτησε μια ζωή

Τα ξημερώματα της Κυριακής, η «προσωρινή» εκκένωση για τρεις ημέρες μετατράπηκε σε ισόβια εξορία. Η Ιρίνα αναγκάστηκε να τρέχει ξυπόλητη στις λάσπες φορώντας ακόμα το νυφικό της για να προλάβει το τρένο. Καθώς απομακρύνονταν, είδαν τη λάμψη του κατεστραμμένου αντιδραστήρα. «Ήταν σαν να κοιτάζεις μέσα στο μάτι ενός ηφαιστείου», θυμάται ο Σεργκέι.

Λίγες μέρες αργότερα, οι γιατροί ανακοίνωσαν στην Ιρίνα πως ήταν έγκυος, συμβουλεύοντάς την –όπως και χιλιάδες άλλες γυναίκες– να προχωρήσει σε έκτρωση λόγω της ακτινοβολίας. Εκείνη αρνήθηκε και γέννησε την Κάτια, ένα υγιές κορίτσι που σήμερα είναι η ίδια μητέρα.

Οι αφανείς ήρωες και το τίμημα της υγείας

Η επιχείρηση περιορισμού της καταστροφής βασίστηκε στη θυσία των «εκκαθαριστών». Άνθρωποι όπως ο Γιαν Κρινάλ και ο Ρέιν Κλάαρ στάλθηκαν στην οροφή του αντιδραστήρα 3, φορώντας μολύβδινες πλάκες 20 κιλών, για να καθαρίσουν τα συντρίμμια σε βάρδιες του ενός λεπτού.

Σήμερα, οι επιπτώσεις στην υγεία των επιζώντων παραμένουν ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Επίσημα, ο απολογισμός των πρώτων εβδομάδων ήταν 31 νεκροί, όμως ο ΟΗΕ εκτιμά πως οι μακροχρόνιοι θάνατοι μπορεί να φτάνουν τις 4.000 ή και δεκάδες χιλιάδες. Το ζευγάρι πιστεύει πως η ακτινοβολία επηρέασε την υγεία του –από προβλήματα στα οστά μέχρι καρδιακά επεισόδια– αν και οι ιατρικές γνωματεύσεις δεν είναι πάντα σαφείς.

Από τη ραδιενέργεια στον πόλεμο

Σαράντα χρόνια μετά, η ιστορία επαναλαμβάνεται ως τραγωδία. Το Πρίπιατ είναι μια πόλη-φάντασμα, και το Τσερνόμπιλ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας το 2022, όταν ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον σταθμό. Το 2025, ένα drone προκάλεσε ζημιά στον νέο ατσάλινο θόλο προστασίας, εγείροντας εκ νέου ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια.

Η Ιρίνα και ο Σεργκέι ζουν πλέον στο Βερολίνο, έχοντας ξεριζωθεί για δεύτερη φορά, αυτή τη φορά για να γλυτώσουν από τους πυραύλους που έπληξαν το Κίεβο. Ο γάμος τους, που ξεκίνησε μέσα στην πυρηνική στάχτη, παραμένει το μοναδικό σταθερό καταφύγιο σε έναν κόσμο που συνεχίζει να φλέγεται.

*Με πληροφορίες από BBC

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

08:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Mythos AI προκαλεί φόβο και σύγχυση στην παγκόσμια οικονομική ελίτ

08:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που Αμερικανοί καταλαμβάνουν πλοίο με ιρανική σημαία - Βίντεο

08:02ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Πνίγηκε 38χρονη influencer ενώ κολυμπούσε σε αγώνα τριάθλου -Ποια ήταν η Βραζιλιάνα Μάρα Φλάβια

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για τις άρσεις ασυλίας Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Geely: Με τη βοήθεια AI δημιούργησε τον πιο αποδοτικό θερμικό κινητήρα στον κόσμο

07:43ΜΑΝΤΕΙΟ

Κυριάκος και Κόστα μαζί στους Δελφούς, με τροπολογία η απελευθέρωση των γαλάζιων βουλευτών, ζυγώνει ο Αλέξης

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Κάνιε Γουέστ: Η Ευρώπη «βάζει μπλόκο» στον Αμερικανό ράπερ - Ακυρώνονται η μία μετά την άλλη οι συναυλίες του

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στη Χαλκιδική: Σκότωσαν 21 αδέσποτα σκυλιά με φόλες - Σκληρές εικόνες

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (20/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Τσερνόμπιλ: «Παντρευτήκαμε την ώρα της έκρηξης» - Η συγκλονιστική ιστορία του ζευγαριού 40 χρόνια μετά την πυρηνική κόλαση

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Aνεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για την κατάσχεση ιρανικού πλοίου

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (20/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Startups: Ο νέος «χάρτης» της ελληνικής καινοτομίας για το 2026 - Από τη θεωρία στην παγκόσμια αγορά

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Σίνδος - Βίντεο: Αγελάδα βγήκε βόλτα στην Εθνική Οδό και προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό: Drones και γερανοί επιστρατεύονται για να «ανασάνει» η Αθήνα από το μποτιλιάρισμα

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Επίθεση του Ιράν σε ινδικό τάνκερ – «Μου δώσατε άδεια να περάσω… τώρα πυροβολείτε»

07:14ΚΟΣΜΟΣ

H Μόσχα βάζει στο στόχαστρο το Παρίσι για τα πυρηνικά - Πώς εμπλέκεται η Ελλάδα

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Η πλατφόρμα «εισβάλλει» στα ξενοδοχεία – Το σχέδιο για χαμηλότερες προμήθειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» - Τι συνέβαινε την ίδια ώρα που η Μυρτώ έπεφτε νεκρή

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτάει» η θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά και χειμώνας... ωρών - Η πρόβλεψη Καλλιάνου

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα «σπάσανε» οι 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Μυρτούς - Δεν λένε ούτε «γεια»

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

07:14ΚΟΣΜΟΣ

H Μόσχα βάζει στο στόχαστρο το Παρίσι για τα πυρηνικά - Πώς εμπλέκεται η Ελλάδα

17:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λύθηκε το μυστήριο με την νεκρή Αιθιοπίνα στο κέντρο της Αθήνας - Ο ρόλος του 45χρονου Ιταλού

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Μακάριος ανεβαίνει στο... βουνό, όλο και πιο κοντά στον Τσίπρα ο Δούκας, γιατί ανησυχεί ο Πιερρακάκης και με ποιον υπουργό είναι έξαλλοι οι βουλευτές της ΝΔ

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Από ανοιξιάτικη ηρεμία σε πρόσκαιρη επιδείνωση με πτώση θερμοκρασίας

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Σάλος με φωτογραφία Ισραηλινού στρατιώτη που καταστρέφει άγαλμα του Εσταυρωμένου Χριστού

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

06:33WHAT THE FACT

Επιστρέφουν στο κρέας vegan και χορτοφάγοι για λόγους υγείας - Τι είναι η flexitarian διατροφή

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό: Drones και γερανοί επιστρατεύονται για να «ανασάνει» η Αθήνα από το μποτιλιάρισμα

15:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τελειώνουν οι αναλήψεις με κάρτες από ΑΤΜ - Πώς θα βγάζουμε χρήματα

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Τρίτης (21/4)

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Επίθεση του Ιράν σε ινδικό τάνκερ – «Μου δώσατε άδεια να περάσω… τώρα πυροβολείτε»

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά 2026: Τριήμερο Παρασκευής με αργία, αποζημιώσεις και εργατικά δικαιώματα στην Ελλάδα

19:42WHAT THE FACT

Τα όνειρα που δείχνουν ότι πλησιάζει ο θάνατος: Ασθενείς αποκάλυψαν τι είδαν πριν πεθάνουν

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ