Τσερνόμπιλ: Παντρευτήκαμε την ώρα της έκρηξης - Η συγκλονιστική ιστορία του ζευγαριού 40 χρόνια μετά

Η Ιρίνα Στετσένκο και ο Σεργκέι Λομπάνοφ κρατώντας τη φωτογραφία του γάμου τους ο οποίος τελέστηκε πριν από 40 χρόνια στη σκιά του Τσερνόμπιλ

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 26ης Απριλίου 1986, η 19χρονη Ιρίνα Στετσένκο ολοκλήρωνε τις προετοιμασίες για τον γάμο της στην πόλη Πρίπιατ. Ένας υπόκωφος βρυχηθμός και το τρέμουλο των τζαμιών ήταν η μοναδική ένδειξη πως λιγότερο από τέσσερα χιλιόμετρα μακριά, ο κόσμος άλλαζε για πάντα. Ο αντιδραστήρας νούμερο 4 του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ είχε μόλις εκραγεί, απελευθερώνοντας 400 φορές περισσότερη ραδιενέργεια από τη βόμβα της Χιροσίμα.

Η ημέρα που ο χρόνος σταμάτησε

Ο αρραβωνιαστικός της, ο 25χρονος μηχανικός Σεργκέι Λομπάνοφ, ξύπνησε μέσα σε μια ηλιόλουστη αλλά απόκοσμη μέρα. Παρά την κινητοποίηση στρατιωτών με αντιασφυξιογόνες μάσκες και το πλύσιμο των δρόμων με ειδικούς αφρούς, οι σοβιετικές αρχές επέβαλαν σιγή ιχθύος. «Μας είπαν να μην πανικοβαλλόμαστε, ότι όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις θα γίνουν κανονικά», θυμάται η Ιρίνα.

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους στο «Παλάτι του Πολιτισμού», ενώ οι πυροσβέστες και οι εργάτες του σταθμού έδιναν ήδη άνιση μάχη με τον θάνατο, εκτεθειμένοι σε θανατηφόρες δόσεις ακτινοβολίας. Ο πρώτος τους χορός, ένα παραδοσιακό βαλς, εξελίχθηκε σε μια αμήχανη αγκαλιά. «Είχαμε χάσει τον ρυθμό. Όλοι καταλάβαιναν ότι κάτι είχε συμβεί, αλλά κανείς δεν ήξερε τις λεπτομέρειες», περιγράφει ο Σεργκέι.

Η «προσωρινή» φυγή που κράτησε μια ζωή

Τα ξημερώματα της Κυριακής, η «προσωρινή» εκκένωση για τρεις ημέρες μετατράπηκε σε ισόβια εξορία. Η Ιρίνα αναγκάστηκε να τρέχει ξυπόλητη στις λάσπες φορώντας ακόμα το νυφικό της για να προλάβει το τρένο. Καθώς απομακρύνονταν, είδαν τη λάμψη του κατεστραμμένου αντιδραστήρα. «Ήταν σαν να κοιτάζεις μέσα στο μάτι ενός ηφαιστείου», θυμάται ο Σεργκέι.

Λίγες μέρες αργότερα, οι γιατροί ανακοίνωσαν στην Ιρίνα πως ήταν έγκυος, συμβουλεύοντάς την –όπως και χιλιάδες άλλες γυναίκες– να προχωρήσει σε έκτρωση λόγω της ακτινοβολίας. Εκείνη αρνήθηκε και γέννησε την Κάτια, ένα υγιές κορίτσι που σήμερα είναι η ίδια μητέρα.

Οι αφανείς ήρωες και το τίμημα της υγείας

Η επιχείρηση περιορισμού της καταστροφής βασίστηκε στη θυσία των «εκκαθαριστών». Άνθρωποι όπως ο Γιαν Κρινάλ και ο Ρέιν Κλάαρ στάλθηκαν στην οροφή του αντιδραστήρα 3, φορώντας μολύβδινες πλάκες 20 κιλών, για να καθαρίσουν τα συντρίμμια σε βάρδιες του ενός λεπτού.

Σήμερα, οι επιπτώσεις στην υγεία των επιζώντων παραμένουν ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Επίσημα, ο απολογισμός των πρώτων εβδομάδων ήταν 31 νεκροί, όμως ο ΟΗΕ εκτιμά πως οι μακροχρόνιοι θάνατοι μπορεί να φτάνουν τις 4.000 ή και δεκάδες χιλιάδες. Το ζευγάρι πιστεύει πως η ακτινοβολία επηρέασε την υγεία του –από προβλήματα στα οστά μέχρι καρδιακά επεισόδια– αν και οι ιατρικές γνωματεύσεις δεν είναι πάντα σαφείς.

Από τη ραδιενέργεια στον πόλεμο

Σαράντα χρόνια μετά, η ιστορία επαναλαμβάνεται ως τραγωδία. Το Πρίπιατ είναι μια πόλη-φάντασμα, και το Τσερνόμπιλ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας το 2022, όταν ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον σταθμό. Το 2025, ένα drone προκάλεσε ζημιά στον νέο ατσάλινο θόλο προστασίας, εγείροντας εκ νέου ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια.

Η Ιρίνα και ο Σεργκέι ζουν πλέον στο Βερολίνο, έχοντας ξεριζωθεί για δεύτερη φορά, αυτή τη φορά για να γλυτώσουν από τους πυραύλους που έπληξαν το Κίεβο. Ο γάμος τους, που ξεκίνησε μέσα στην πυρηνική στάχτη, παραμένει το μοναδικό σταθερό καταφύγιο σε έναν κόσμο που συνεχίζει να φλέγεται.

*Με πληροφορίες από BBC

Διαβάστε επίσης