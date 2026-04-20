Λίβανος: Νέες συνομιλίες με το Ισραήλ τη Πέμπτη – Προειδοποίηση από τη Χεζμπολάχ

Από αριστερά, ο Μάικλ Νίντχαμ, σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτζ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Λίβανο Μιτσέλ Ίσσα , η πρέσβης του Λιβάνου στις ΗΠΑ Νάντα Χαμαντέχ Μοαουάντ και ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ Γέσιελ Λάιτερ στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσινγκτον, την Τρίτη 14 Απριλίου 2026.

Snapshot Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα επαναληθούν την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον, μετά την 10ήμερη εκεχειρία.

Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί ότι θα παραβιάσει την «κίτρινη γραμμή» που έχει ορίσει το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ καλεί τον πρόεδρο του Λιβάνου να διακόψει τις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και να αναζητήσει εθνική συναίνεση.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου δηλώνει ότι οι επικείμενες συνομιλίες με το Ισραήλ θα είναι ανεξάρτητες από άλλες διαπραγματεύσεις, όπως αυτές μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ πιέζουν για παράταση της εκεχειρίας, η οποία αποτελεί σημαντικό στοιχείο στις ευρύτερες περιφερειακές διαπραγματεύσεις.

Νέες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον. Την ίδια ώρα η Χεζμπολάχ προειδοποιεί ότι θα παραβιάσει την «κίτρινη γραμμή» του Ισραήλ.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα ξαναρχίσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες την Πέμπτη, όπως ανέφερε ισραηλινή πηγή στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Αυτές θα είναι οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών από την έναρξη της 10ήμερης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου την περασμένη Πέμπτη.

Η εκεχειρία λήγει αργότερα αυτή την εβδομάδα, αλλά ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πιέζουν για την παράτασή της.

Η κατάπαυση του πυρός αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, καθώς η Τεχεράνη επιμένει να συνδέσει τις δύο ειρηνευτικές διαδικασίες.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου δηλώνει ότι οι επικείμενες ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ισραήλ θα είναι «ξεχωριστές από οποιεσδήποτε άλλες διαπραγματεύσεις».

Μαχητές της Χεζμπολάχ υψώνουν τις γροθιές τους και φωνάζουν συνθήματα κατά τη διάρκεια της κηδείας του ανώτερου διοικητή τους Αλί Ντίμπς, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024. AP

Η προειδοποίηση της Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ ρίχνει λάδι στη φωτιά καθώς απειλεί να παραβιάσει την κίτρινη γραμμή που χάραξε το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο. «Αυτή την κίτρινη γραμμή, θα την παραβιάσουμε με την αντίσταση, επικαλούμενοι το νόμιμο δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε τη ζωή μας και τη χώρα μας», δήλωσε ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Χασάν Φαρντάλα σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Και πρόσθεσε ότι «κανείς στον Λίβανο ή στο εξωτερικό» δεν θα μπορέσει να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, ο Φαρντάλα τόνισε ότι ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν θα πρέπει να εγκαταλείψει τις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Ωστόσο εξήγησε ότι η Χεζμπολάχ θέλει να συνεχιστεί η κατάπαυση του πυρός.

«Είναι προς το συμφέρον του Λιβάνου, του προέδρου και της κυβέρνησης να εγκαταλείψουν την οδό των απευθείας διαπραγματεύσεων και να επανέλθουν σε μια εθνική συναίνεση για να αποφασιστεί η καλύτερη επιλογή», δήλωσε ο βουλευτής της Χεζμπολάχ.

