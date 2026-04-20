Ισραήλ - Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν ιρανικούς τρομοκρατικούς πυρήνες

Το Ισραήλκαι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν ιρανικούς τρομοκρατικούς πυρήνες που ετοίμαζαν επιθέσεις.

Σε κοινή τους ανακοίνωση οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ Μοσάντ και Σιν Μπέτ, αναφέρουν ότι το σχέδιο των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) να επιτεθούν στον αγωγό Μπακού –Τμπιλίσι- Τσεϊχάν, που καταλήγει στην Τουρκία μέσω Γεωργίας, απετράπη πριν από αρκετές εβδομάδες.



Ο πυρήνας σχεδίαζε επίσης επιθέσεις σε εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους στο Αζερμπαϊτζάν συμπεριλαμβανομένων της πρεσβείας του Ισραήλ και της συναγωγής στο Μπακού, όπως επίσης και των ηγετών της εβραϊκής κοινότητας στο Αζερμπαϊτζάν, αναφέρουν οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών στην ανακοίνωσή τους.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα. Τα μέλη του πυρήνα, που είχαν στην διάθεσή τους drones με εκρηκτικά και θραυσματοφόρα βλήματα, συνελήφθησαν από τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν.

«Ο πυρήνας για να πραγματοποιήσει τις προθέσεις του συγκέντρωνε πληροφορίες για τους στόχους, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής επιτήρησης και της φωτογράφισης, όλα με άμεσες εντολές από τους χειριστές τους από το Ιράν».

Οι Φρούροι της Επαναστάσης σε στρατιωτική παρέλαση στο Ιράν. Associated Press

«Αυτή η αποκάλυψη, σε συνδυασμό με εντατική έρευνα των υπηρεσιών πληροφοριών και επιχειρησιακές δραστηριότητες επί τόπου, οδήγησαν στην αποκάλυψη του μυστικού τρομοκρατικού δικτύου που έχει δημιουργηθεί εντός του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) και της ιεραρχίας του».

Η ανακοίνωση των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, αναφέρει ότι επικεφαλής του πυρήνα ήταν ο Ραχμάν Μοκαντάμ, ο οποίος διετέλεσε επίσης επικεφαλής της Διεύθυνσης Ειδικών Επιχειρήσεων των μυστικών υπηρεσιών των IRGC, ή της Μονάδας 4000.

Ο Μοκαντάμ σκοτώθηκε τον περασμένο μήνα κατά τη διάρκεια ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, στο πλαίσιο ενός αεροπορικού πολέμου που διεξάγεται εναντίον του Ιράν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 28 Φεβρουαρίου.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: 27 μέλη στον τρομοκρατικό πυρήνα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι εξάρθρωσαν «μια τρομοκρατική» οργάνωση με δεσμούς με το Ιράν, η οποία σχεδίαζε να υπονομεύσει την κρατική ασφάλεια και να βλάψει την εθνική ενότητα και την ειρήνη.

Η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας της χώρας ανέφερε ότι η τρομοκρατική ομάδα με 27 μέλη εμπλέκονταν σε μυστικές δραστηριότητες με στόχο την υπονόμευση της εθνικής ενότητας και την αποσταθεροποίηση της χώρας μέσω προγραμματισμένων «τρομοκρατικών ενεργειών και δολιοφθοράς», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων WAM.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η ομάδα συνδεόταν με την ιρανική σιιτική θρησκευτική διδασκαλία.

Τα μέλη της ομάδας υιοθέτησαν «τρομοκρατικές ιδεολογίες και ιδέες που απειλούσαν την εσωτερική ασφάλεια» και πραγματοποίησαν προσπάθειες στρατολόγησης «μέσω μυστικών συναντήσεων που συντονίζονταν με εξωτερικούς παράγοντες, με στόχο την απόκτηση πρόσβασης σε ευαίσθητες εγκαταστάσεις», πρόσθεσε το πρακτορείο.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι ύποπτοι πραγματοποίησαν επίσης συναντήσεις εντός και εκτός των ΗΑΕ με «τρομοκράτες και ύποπτες οργανώσεις», επιδιώκοντας να διαδώσουν παραπλανητικές ιδέες μεταξύ των νέων των ΗΑΕ και να τους στρατολογήσουν για την υποστήριξη ξένων σκοπών.

Το πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε ότι η ομάδα συγκέντρωσε επίσης κεφάλαια μέσω ανεπίσημων διαύλων και τα μεταβίβασε σε ύποπτες οντότητες στο εξωτερικό.

Οι κατηγορίες εναντίον των μελώνντου τρομοκρατικού πυρήνα περιλαμβάνουν τη σύσταση και τη διοίκηση μυστικής οργάνωσης, την ορκωμοσία πίστης σε ξένες οντότητες, καθώς και την υπονόμευση της εθνικής ενότητας και της κοινωνικής σταθερότητας.

Διαβάστε επίσης