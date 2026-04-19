OHE: Καταδίκασε την επίθεση της Χεζμπολάχ που στοίχισε τη ζωή σε Γάλλο κυανόκρανο
Οι κυανόκρανοι «δέχθηκαν πυρά» από μαχητές που «εικάζεται ότι ανήκουν στη Χεζμπολάχ»
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε απερίφραστα χθες Σάββατο την ενέδρα που στοίχισε τη ζωή σε έναν γάλλο κυανόκρανο και τραυμάτισε τρεις άλλους στον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του.
Ο γενικός γραμματέας «καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση», αναφέρει η ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), οι κυανόκρανοι «δέχθηκαν πυρά» από μαχητές που «εικάζεται ότι ανήκουν στη Χεζμπολάχ», τη φιλοϊρανική σιιτική οργάνωση.
