Χεζμπολάχ: «Δεν μας απασχολούν» οι συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, Μαχμούντ Καμάτι, δήλωσε το Σάββατο ότι οι προγραμματισμένες απευθείας συνομιλίες του Λιβάνου με το Ισραήλ, «δεν απασχολούν» την οργάνωση, χαρακτηρίζοντάς τες ως «αποτυχία».

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στα νότια προάστια της Βηρυτού, ο Καμάτι δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ «δεν ανησυχεί για τις διαπραγματεύσεις που διεξάγει το κράτος», λέγοντας ότι ήταν «αποτυχημένες, αδύναμες, ηττημένες… και υποτακτικές διαπραγματεύσεις».

«Η αντίσταση είναι αυτή που επιβάλλει. Εμείς είμαστε η γη… και εμείς είμαστε αυτοί που συντάσσουμε τις αποφάσεις, όχι αυτοί που έχουν επίσημο καθεστώς», είπε, προσθέτοντας ότι ενώ η ομάδα του δεν έχει αντίρρηση να συντονιστεί η Βηρυτός μαζί μας… όχι με αυτόν τον τρόπο που οδηγεί στην παράδοση».

