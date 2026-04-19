Ισραήλ: Δημοσίευσε χάρτη της περιοχής του νότιου Λιβάνου που βρίσκεται υπό τον έλεγχό του
Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από Λιβανέζους αξιωματούχους ή τη Χεζμπολάχ
Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε για πρώτη φορά έναν χάρτη της νέας γραμμής ανάπτυξής του εντός του Λιβάνου, που δείχνει δεκάδες λιβανέζικα χωριά που εκκενώθηκαν από τον ισραηλινό αναγκαστικό εκτοπισμό υπό κατοχή, ημέρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας.
Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από Λιβανέζους αξιωματούχους ή τη Χεζμπολάχ.
Εκτεινόμενη από ανατολικά προς δυτικά, η γραμμή ανάπτυξης στον χάρτη εκτείνεται σε βάθος 5 χιλιομέτρων έως 10 χιλιομέτρων (3 έως 6,2 μίλια) στον Λίβανο από τα σύνορα με το Ισραήλ. Η περιοχή είναι όπου το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει μια «ζώνη ασφαλείας».
«Πέντε μεραρχίες, μαζί με τις δυνάμεις του Ισραηλινού Ναυτικού, επιχειρούν ταυτόχρονα νότια της προωθημένης αμυντικής γραμμής στο νότιο Λίβανο, προκειμένου να διαλύσουν τις υποδομές της τρομοκρατίας της Χεζμπολάχ και να αποτρέψουν άμεσες απειλές για τις κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ», ανέφερε ο στρατός σε δήλωση που συνοδεύει τον χάρτη.