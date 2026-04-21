Παρέμβαση Τραμπ για να σωθούν οκτώ γυναίκες από την αγχόνη στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε στην ηγεσία του Ιράν ότι θα «εκτιμούσε» την απόφασή τους να μην προχωρήσουν στην εκτέλεση οκτώ Ιρανών γυναικών. Μέσα από μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ κοινοποίησε ένα στιγμιότυπο οθόνης από άλλη δημοσίευση του Αμερικανού φιλοϊσραηλινού ακτιβιστή Εγιάλ Γιακόμπι. Στο συγκεκριμένο υλικό, ο Γιακόμπι υποστηρίζει πως το Ιράν ετοιμάζεται να απαγχονίσει οκτώ γυναίκες, παραθέτοντας μάλιστα και τις φωτογραφίες τους. Προς το παρόν παραμένει ασαφές αν οι πληροφορίες που μετέδωσε ο ακτιβιστής έχουν επαληθευτεί από επίσημες πηγές.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πρόκειται για οκτώ γυναίκες πολιτικές κρατούμενες πρόκειται να εκτελεστούν με απαγχονισμό μέσα στις επόμενες ημέρες. Όλες καταδικάστηκαν σε θάνατο για «πόλεμο κατά του Αλλάχ» λόγω της συμμετοχής τους στις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου.

Τα ονόματά τους είναι τα εξής:

Μπίτα Χεμάτι

Γκαζάλ Γκαλαντάρι

Γκολνάζ Ναράγκι

Βένους Χοσεΐν Νετζάντ

Πανάχ Μοβαχέντι

Ενσίε Νετζάτι

Μαχμπούμπε Σαμπάνι

Ντιάνα Ταχέρ Αμπάντι

Δύο από αυτές είναι έφηβες.

Το μήνυμα προς την Τεχεράνη

Απευθυνόμενος στους Ιρανούς ηγέτες, οι οποίοι σύντομα θα βρεθούν σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους του, ο Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά πως θα εκτιμούσε ιδιαίτερα την απελευθέρωση αυτών των γυναικών. Είναι βέβαιος, όπως έγραψε, ότι οι συνεργάτες του θα σεβαστούν μια τέτοια κίνηση καλής θέλησης. Ζήτησε να μην τους προκληθεί καμία απολύτως βλάβη, τονίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για τις συνομιλίες που πρόκειται να ακολουθήσουν ανάμεσα στις δύο πλευρές.

"I would greatly appreciate the release of these women."

