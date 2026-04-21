Τραμπ: Δεν θέλουμε παράταση της εκεχειρίας - Θα καταλήξουμε σε σπουδαία συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο CNBC νωρίτερα σήμερα, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση και θα καταλήξουν σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε μια «εξαιρετική συμφωνία».

«Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο», εξήγησε ο Τραμπ. Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν αποτελεί «επιτυχία» και πρόσθεσε πως «είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε στρατιωτικά».

President Trump:



"Iran can get themselves in a very good footing if they make a deal. They can make themselves into a strong nation again, a wonderful nation again. They have incredible people... they have to use reason, and they have to use common sense." - CNBC interview pic.twitter.com/8Lz9pq8Qs4 — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) April 21, 2026

Συνέχισε λέγοντας ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, εάν οι ΗΠΑ δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία έως την λήξη της εκεχειρίας.

«Περιμένω να συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς, γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη στάση που πρέπει να υιοθετήσουμε», δήλωσε ο Τραμπ.

Ετοιμάζεται η επανέναρξη των διαβουλεύσεων

Σήμα για την επανέναρξη των διαβουλεύσεων σχετικά με την κατάπαυση του πυρός δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Associated Press επικαλούμενο δηλώσεις δύο τοπικών αξιωματούχων.

Οι διαμεσολαβητές με επικεφαλής το Πακιστάν έλαβαν ήδη την επιβεβαίωση πως οι επικεφαλής των διαπραγματευτικών ομάδων θα φτάσουν στην Ισλαμαμπάντ νωρίς το πρωί της Τετάρτης. Η κίνηση αυτή κρίνεται κρίσιμη, αν αναλογιστεί κανείς πως η ισχύουσα εκεχειρία των δεκαπέντε ημερών πλησιάζει στην εκπνοή της.

Διπλωματική κινητοποίηση στο Πακιστάν

Οι αξιωματούχοι που αποκάλυψαν τις εξελίξεις επέλεξαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, αφού δεν είχαν τη σχετική εξουσιοδότηση να ενημερώσουν τους δημοσιογράφους για το παρασκήνιο των επαφών. Κι όμως, η παρουσία τους στην περιοχή υποδηλώνει μια έντονη προσπάθεια να αποφευχθεί η κατάρρευση της συμφωνίας. Οι λεπτομέρειες της ατζέντας παραμένουν υπό στενή παρακολούθηση. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η μεσολαβητική ομάδα του Πακιστάν εργάζεται πυρετωδώς για να εξασφαλίσει ότι οι δύο πλευρές θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι παρά το τεταμένο κλίμα.

Η συγκεκριμένη συνάντηση στην Ισλαμαμπάντ έρχεται σε μια στιγμή όπου η διεθνής κοινότητα ανησυχεί για την επόμενη μέρα, καθώς η προθεσμία της εκεχειρίας λήγει σύντομα. Όπως ανακοινώθηκε από τις πηγές, η άφιξη των απεσταλμένων την Τετάρτη θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μπορούν να βρουν κοινό έδαφος για την επέκταση της παύσης των εχθροπραξιών.

