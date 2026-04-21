Τραμπ: Το Ιράν έχει παραβιάσει την εκεχειρία πολλές φορές

Σε μια εξαιρετικά σύντομη ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «το Ιράν έχει παραβιάσει την εκεχειρία πολλές φορές», χωρίς να διευκρινίσει ποιες ήταν αυτές οι παραβιάσεις.

Τα σχόλιά του έρχονται εν μέσω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας σχετικά με το πότε θα πραγματοποιηθεί στο Πακιστάν ο δεύτερος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Την Κυριακή, ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι χτύπησε πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, κάτι που, όπως ισχυρίστηκε, συνιστούσε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία λήγει αύριο.

Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας.

ΗΠΑ και Ιράν θα συμμετάσχουν σε νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ

Την ίδια στιγμή, αξιωματούχοι του Πακιστάν δήλωσαν στο Associated Press ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα συμμετάσχουν σε νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ.

Να σημειωθεί ότι, ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ιράν έχουν επιβεβαιώσει δημοσίως το χρονοδιάγραμμα των συνομιλιών. Νωρίτερα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε σε ανάρτησή της στο Telegram ότι «μέχρι στιγμής, καμία αντιπροσωπεία από το Ιράν δεν έχει μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ».

Ωστόσο, μεσολαβητές του Πακιστάν έλαβαν επιβεβαίωση ότι οι κορυφαίοι διαπραγματευτές, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, θα φτάσουν στο Ισλαμαμπάντ νωρίς το πρωί της Τετάρτης, όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι στο Associated Press.

Διαβάστε επίσης