Ο Τραμπ υποψιάζεται ότι η Κίνα εξακολουθεί να βοηθά την Τεχεράνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υποψιάζεται ότι η Κίνα εξακολουθεί να βοηθά το Ιράν στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν ήταν σίγουρος για την ακρίβεια των πληροφοριών του. «Χθες, αναχαιτίσαμε ένα πλοίο που μετέφερε κάποια όχι και τόσο ωραία πράγματα, ίσως ένα δώρο από την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ στο CNBC.

«Δεν ξέρω, αλλά είμαι λίγο έκπληκτος, επειδή έχω μια εξαιρετική σχέση και νόμιζα ότι είχα μια κατανόηση με τον Κινέζο ρόεδρο Σι, αλλά αυτό είναι εντάξει. Αυτό είναι πόλεμος, σωστά;» πρόσθεσε.

Προηγουμένως, το Πεντάγωνο ανέφερε ότι ένα πλοίο που έπλεε χωρίς σημαία είχε καταληφθεί από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Τραμπ: «Δεν έχω καμία πρόθεση να παρατείνω την εκεχειρία με το Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε, επίσης, σε συνέντευξή του στο CNBC ότι δεν επιθυμεί να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση και τελικά θα πετύχουν αυτό που χαρακτήρισε «μια πολύ καλή συμφωνία». «Δεν θέλω να το κάνω. Δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο», απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα παράτασης της εκεχειρίας.

«Περιμένει» από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βομβαρδίσουν το Ιράν

Ο πρόεδρος δήλωσε στη συνέντευξή του στο CNBC ότι «αναμένει» από τις Ηνωμένες Πολιτείες να «βομβαρδίσουν» το Ιράν.

«Περιμένω να βομβαρδίσω, επειδή πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη πορεία δράσης», είπε. «Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θέλω να πω, ο στρατός είναι πρόθυμος να ξεκινήσει», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού εξέφρασε αισιοδοξία για «πολλά».

Διαβάστε επίσης