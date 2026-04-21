«Δεν είχα αίμα, μόνο ένα ωχρό υγρό» – Η κραυγή ενός «εκκαθαριστή» του Τσερνόμπιλ

Σαράντα χρόνια μετά την πυρηνική έκρηξη του Τσερνόμπιλ, οι μνήμες όσων βρέθηκαν στην «κόλαση της ακτινοβολίας» παραμένουν ζωντανές

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
Σαράντα χρόνια μετά την έκρηξη που άλλαξε για πάντα την ιστορία της ανθρωπότητας, οι μνήμες του Τσερνόμπιλ δεν έχουν ξεθωριάσει. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Φυσικά, ούτε για όσους εστάλησαν να σβήσουν τα ίχνη της καταστροφής.

Στα μάτια του Πέτρο Χουρίν, ενός από τους λεγόμενους «εκκαθαριστές», η εμπειρία εκείνων των ημερών παραμένει ζωντανή και ανελέητη: Η σκόνη που έπεφτε βαριά πάνω στους αναπνευστήρες, η μεταλλική γεύση στον λαιμό και το σώμα του που άρχισε να καταρρέει μέσα σε μερικές μόλις μέρες. «Το αίμα μου είχε γίνει ένα ωχρό υγρό», θυμάται, περιγράφοντας την «κόλαση της ακτινοβολίας».

Ο κ. Χουρίν ήταν ένας από τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που κινητοποιήθηκαν για τις εργασίες απορρύπανσης μετά την έκρηξη στον αντιδραστήρα 4 του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία, την 26η Απριλίου 1986. Η καταστροφή απελευθέρωσε ραδιενεργό νέφος που εξαπλώθηκε σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αφήνοντας πίσω ένα τοξικό αποτύπωμα.

Τις πρώτες ημέρες, 31 εργαζόμενοι και πυροσβέστες σκοτώθηκαν, κυρίως από οξεία ασθένεια ακτινοβολίας. Από τότε, χιλιάδες ακόμη άνθρωποι έχουν πεθάνει από ασθένειες σχετιζόμενες με τη ραδιενέργεια, όπως διάφορες μορφές καρκίνου, ενώ, ο ακριβής συνολικός απολογισμός και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις παραμένουν αντικείμενο επιστημονικής διαμάχης.

Τον Ιούνιο του 1986, ο Χουρίν –του οποίου η εταιρεία προμήθευε εκσκαφείς και κατασκευαστικά μηχανήματα– μετέβη στη ζώνη αποκλεισμού. Όπως αναφέρει, από τους 40 συναδέλφους που πήγαν εκεί, μόνο πέντε βρίσκονται σήμερα εν ζωή.

«Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος του Τσερνόμπιλ που να είναι υγιής. Πρόκειται για θάνατο με χίλια κοψίματα», σημειώνει ο 76άχρονος.

Οι σοβιετικές Αρχές, σε μία προσπάθεια συγκάλυψης της πραγματικής έκτασης της καταστροφής, δεν ακύρωσαν καν την παρέλαση της Πρωτομαγιάς στο Κίεβο, περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από τον σταθμό. Η ουκρανική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα επικρίνει τον τρόπο διαχείρισης και την απόπειρα αποσιώπησης του γεγονότος από τη σοβιετική ηγεσία.

Ο κ. Χουρίν θυμάται ότι ορισμένοι συνάδελφοι προσπάθησαν να αποφύγουν την αποστολή με ιατρικά πιστοποιητικά, όμως, εκείνος ένιωσε υποχρεωμένος να συμμετάσχει. «Σκέφτηκα ότι, όσο μικρή κι αν ήταν η συμβολή μου, βοηθούσα να δαμαστεί αυτό το πυρηνικό θηρίο», επεσήμανε.

Δούλευε εξαντλητικές βάρδιες 12 ωρών, χειριζόμενος εκσκαφέα και φορτώνοντας υλικά με μόλυβδο για την κατασκευή του γιγαντιαίου προστατευτικού «σαρκοφάγου» γύρω από τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα.

«Η σκόνη ήταν αφόρητη. Ύστερα από μισή ώρα με τη μάσκα, είχε γίνει καφέ σαν κρεμμύδι», θυμάται.

Μέσα σε λίγες μέρες άρχισε να εμφανίζει σοβαρά συμπτώματα: Πονοκεφάλους, πόνους στο στέρνο, αιμορραγίες και μεταλλική γεύση στον λαιμό. Παρά τη νοσηλεία, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και έφτασε σε σημείο να μην μπορεί να περπατήσει.

«Με πήγαν στο νοσοκομείο και έκαναν πρώτα εξετάσεις αίματος. Μου τρύπησαν όλα τα δάχτυλα και έβγαινε ένα άχρωμο υγρό, όχι αίμα»,περιγράφει.

Οι Σοβιετικοί γιατροί, σύμφωνα με εκείνον, δεν επιτρεπόταν να διαγνώσουν ασθένεια από ακτινοβολία και τού είπαν ότι πάσχει από νευροκυκλοφορική δυστονία. Μετά την καταστροφή, πέρασε μήνες σε νοσοκομεία και υπεβλήθη σε μεταγγίσεις αίματος.

Στη συνέχεια, διεγνώσθη με αναιμία, στηθάγχη, παγκρεατίτιδα και άλλα προβλήματα υγείας. Σήμερα, είναι συνταξιούχος και ζει στην κεντρική Ουκρανία με τη γυναίκα του, βρίσκοντας παρηγοριά στη μουσική και τη συγγραφή.

Παράλληλα, έχει αφιερωθεί στη διεκδίκηση ειδικής αναπηρικής σύνταξης για τους «εκκαθαριστές» του Τσερνόμπιλ.

Τη ζωή του έχει σημαδέψει και δεύτερη τραγωδία: Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που στοίχισε τη ζωή του εγγονού του, ο οποίος είχε επιστρέψει από την Ελλάδα όπου εργαζόταν, για να πολεμήσει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο D4vd δολοφόνησε τη 14χρονη για να προστατεύσει τη μουσική καριέρα του - Στα 21 του αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή

18:03ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Ferrari έρχεται και προκαλεί δέος – Αυτή είναι η τιμή της

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία και Ιταλία «μπλόκαραν» την πρόταση Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Ελ Σαλβαδόρ: Μαζική δίκη εναντίον 500 φερόμενων μελών συμμοριών - Διέπραξαν 47.000 ποινικά αδικήματα σε 10 χρόνια

17:53ANNOUNCEMENTS

Mobile Technology & Vusion: Υλοποιήσεις ESL μεγάλης κλίμακας σε όλη την Ελλάδα

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: 100 drones πανελλαδικά για επιτήρηση - Πότε λήγει η προθεσμία για καθαρισμό οικοπέδων

17:41WHAT THE FACT

Πώς ο εθισμός στον ήχο κάλυψε τον φόβο της εσωτερικής «ησυχίας»

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Ουρές στο Βατικανό: Ένας χρόνος από τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου

17:35ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Προσωρινό «στοπ» σε εργασίες επέκτασης ξενοδοχείου στο Μύτακα Μήλου

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στη φυλακή «Αλκατράζ του Ντουμπάι», όπου βία και βιασμοί αποτελούν «καθημερινό φαινόμενο»

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: «Άκυροι οι ελληνικοί χάρτες για την αλιεία στο Αιγαίο»

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: 30 μέρες φυλακή στους στρατιώτες που έσπασαν Σταυρό στο νότιο Λίβανο - Τοποθετήθηκε ο νέος Σταυρός

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: 11χρονος ακούει για πρώτη φορά τη φωνή της μητέρας του χάρη σε κοχλιακό εμφύτευμα – Η συγκινητική αντίδρασή του

17:09LIFESTYLE

Ξεσπά η Σίντνεϊ Σουίνι για τις γυμνές σκηνές του «Euphoria»: «Όταν το κάνουν άνδρες παίρνουν Όσκαρ, όταν το κάνουν γυναίκες δεν θεωρούνται ηθοποιοί»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Αλμυρό Βόλου: Βρήκε τον αδερφό του απαγχονισμένο μέσα σε αποθήκη

17:07ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν θάνατος με χίλια κοψίματα και δεν είχα αίμα, μόνο ένα ωχρό υγρό» – Η κραυγή ενός «εκκαθαριστή» του Τσερνόμπιλ

17:04LIFESTYLE

Eurovision: Ποιος θα δώσει το 12αρι της Ελλάδας στη φετινή διοργάνωση

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ παρεμβαίνει για να σωθούν 8 γυναίκες από την αγχόνη στο Ιράν - «Θα το εκτιμούσα, θα ήταν υπέροχη αρχή για τις διαπραγματεύσεις»

16:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Η Ελλάδα να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ - Ισραήλ

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στη Μεσαρά: Δύο νεκροί σε δυστυχήματα με τρακτέρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για πρώτη φορά μιλά ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς - Τι έγινε πραγματικά στο δωμάτιο «10»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Αλμυρό Βόλου: Βρήκε τον αδερφό του απαγχονισμένο μέσα σε αποθήκη

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στη Μεσαρά: Δύο νεκροί σε δυστυχήματα με τρακτέρ

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: 11χρονος ακούει για πρώτη φορά τη φωνή της μητέρας του χάρη σε κοχλιακό εμφύτευμα – Η συγκινητική αντίδρασή του

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Φαινόμενο Columbine: Ανατριχιαστική «αναβίωση» 27 χρόνια μετά σε Τουρκία και Μεξικό

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ παρεμβαίνει για να σωθούν 8 γυναίκες από την αγχόνη στο Ιράν - «Θα το εκτιμούσα, θα ήταν υπέροχη αρχή για τις διαπραγματεύσεις»

16:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για βροχές και πτώση του υδραργύρου - Πού αναμένεται ένταση των φαινομένων το επόμενο 48ωρο

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Χυδαίο ψέμα ότι διεγράφησαν αρχεία από την κάμερα», λέει ο ιδιοκτήτης του καταλύματος που είχε νοικιάσει η Μυρτώ

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών 31χρονη γυναίκα - Η σύνδεσή της με τη Μυρτώ και τον 23χρονο

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή ηλιοφάνεια η Τρίτη – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Τετάρτη

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μεγάλο ποσοστό υπερ των πρόωρων εκλογών - Σταθερή πρωτιά ΝΔ και πρώτη καταγραφή για το κόμμα Καρυστιανού

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα στήριξης €700-800 εκατ. ανακοινώνει ο Μητσοτάκης: Στο επίκεντρο όσοι πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου

16:43ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Τραμπ: «Είμαστε έτοιμοι για βομβαρδισμούς» - Το τελεσίγραφο για την συμφωνία και η νέα κατάληψη δεξαμενόπλοιου

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: 30 μέρες φυλακή στους στρατιώτες που έσπασαν Σταυρό στο νότιο Λίβανο - Τοποθετήθηκε ο νέος Σταυρός

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: «Άκυροι οι ελληνικοί χάρτες για την αλιεία στο Αιγαίο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ