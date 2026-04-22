Νέα Υόρκη: Παρ’ ολίγον τραγωδία με σύγκρουση αεροσκαφών πάνω από το JFK – «Διορθώστε την πορεία»

Τα δύο αεροσκάφη πλησίασαν σε απόσταση περίπου μισού μιλίου οριζόντια και 350 ποδιών κατακόρυφα

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Νέα Υόρκη: Παρ’ ολίγον τραγωδία με σύγκρουση αεροσκαφών πάνω από το JFK – «Διορθώστε την πορεία»
  • Δύο αεροσκάφη στο αεροδρόμιο John F. Kennedy βρέθηκαν πολύ κοντά κατά την προσγείωση, ενεργοποιώντας συναγερμούς αποφυγής σύγκρουσης.
  • Το αεροσκάφος της Republic Airways έχασε την πορεία προσγείωσης και εισήλθε στην πορεία του παράλληλου διαδρόμου της Jazz Aviation.
  • Οι πιλότοι της Republic εκτέλεσαν επαναπροσέγγιση και προσγείωσαν με ασφάλεια, σύμφωνα με την εταιρεία.
  • Τα δύο αεροσκάφη πλησίασαν σε απόσταση περίπου μισού μιλίου οριζόντια και 350 ποδιών κατακόρυφα.
  • Η FAA διερευνά το περιστατικό, το οποίο προστίθεται σε σειρά πρόσφατων επικίνδυνων συμβάντων παρόμοιας φύσης σε αμερικανικά αεροδρόμια.
Παρ’ ολίγον τραγωδία στο διεθνές αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης, όταν δύο αεροσκάφη που επιχειρούσαν προσγείωση, βρέθηκαν πολύ κοντά μεταξύ τους, ενεργοποιώντας συναγερμούς αποφυγής σύγκρουσης και αναγκάζοντας τους πιλότους να προχωρήσουν σε ελιγμούς αποφυγής.

Η πτήση 4464 της Republic Airways για λογαριασμό της American Airlines είχε λάβει άδεια προσγείωσης στον διάδρομο 31L, ενώ, η πτήση 554 της Jazz Aviation που εκτελείτο για την Air Canada προσγειωνόταν στον παράλληλο διάδρομο 31R.

Σύμφωνα με ηχητικά από τον πύργο εναέριας κυκλοφορίας, οι ελεγκτές προειδοποίησαν το πλήρωμα της Republic ότι ξέφυγε από την πορεία προσέγγισης και εισήλθε στη διαδρομή του άλλου αεροσκάφους, ζητώντας άμεση διόρθωση.

«Πετάτε μέσα στην πορεία προσέγγισης του διαδρόμου 31 αριστερά. Διορθώστε άμεσα», ακούγεται να λέει ο ελεγκτής, σύμφωνα με ηχητικό που κατέγραψε το ATC.

Παράλληλα, άλλος ελεγκτής έδωσε εντολή στο πλήρωμα της Jazz Aviation να ανέβει στα 3.000 πόδια για να αποφύγει την επικίνδυνη σύγκλιση: «Jazz 554, ανεβείτε και διατηρήστε τα 3.000 πόδια. Η κίνηση στα αριστερά σας έχει υπερβεί την πορεία του παράλληλου διαδρόμου».

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών (FAA) ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το αεροσκάφος της Republic διέκοψε την προσγείωση αφού έχασε την προβλεπόμενη πορεία και πλησίασε υπερβολικά το άλλο αεροπλάνο.

Συναγερμοί αποφυγής σύγκρουσης ενεργοποιήθηκαν και στα δύο πιλοτήρια, ενώ, τα αεροσκάφη πραγματοποίησαν κύκλο αναμονής πριν προσγειωθούν με ασφάλεια.

Η Republic τόνισε ότι οι πιλότοι της ακολούθησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες και εκτέλεσαν επαναπροσέγγιση (go–around), προσγειώνοντας το αεροσκάφος χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Στο πλησιέστερο σημείο τους, τα δύο αεροσκάφη απείχαν περίπου μισό μίλι οριζόντια και 350 πόδια κατακόρυφα, σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας FlightRadar24.

Το περιστατικό διερευνάται από την FAA και έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά παρόμοιων συμβάντων τις τελευταίες ημέρες. Το Σάββατο (18/04), δύο αεροσκάφη της Southwest Airlines ήρθαν επικίνδυνα κοντά κοντά στο Νάσβιλ, ενώ, νωρίτερα μέσα στον μήνα, αεροπλάνο της Frontier Airlines στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες αναγκάστηκε να φρενάρει απότομα όταν δύο οχήματα διέσχισαν τον διάδρομο μπροστά του. Επιπλέον, τον περασμένο μήνα, ελικόπτερο Black Hawk ενεργοποίησε συναγερμό αποφυγής σύγκρουσης σε αεροσκάφος της United κατά την προσγείωση στην Καλιφόρνια.

Novibet
