Λεηλασία στα φλεγόμενα συντρίμμια αεροσκάφους: Μάχες ντόπιων για τα 5 εκατ. δολάρια που σκόρπισαν

Η μάχη των… ντόπιων να βρουν τα χρήματα μετά τη συντριβή του αεροσκάφους στην Παραγουάη

Απίστευτες σκηνές διαδραματίστηκαν στην Παραγουάη, όταν συνετρίβη ένα αεροπλάνο το οποίο μετέφερε μεγάλο χρηματικό ποσό για λογαριασμό μιας εταιρείας ασφαλείας.

Στο σημείο της συντριβής, στο Μίνγκα Γκουάζου, πρώτα έφθασαν ντόπιοι, που καμία βοήθεια δεν προσέφεραν όταν ανακάλυψαν τη φύση του φορτίου και επιδόθηκαν σε «κυνήγι θησαυρού».

Την ώρα που τα συντρίμμια του αεροσκάφους φλέγονταν, με τον πιλότο να χάνει τη ζωή του, και τον συγκυβερνήτη μαζί με τους δύο επιβάτες να τραυματίζονται, οι κάτοικοι έδιναν σκληρές μάχες για να αρπάξουν τα χρήματα που είχαν διασκορπιστεί στην περιοχή, βάζοντας στις τσέπες τους ότι προλάβαιναν.

Um avião de pequeno porte caiu na tarde de sábado (18) em Minga Guazú, no Paraguai, perto do Aeroporto Internacional Guaraní. O acidente matou o piloto, deixou três pessoas feridas e espalhou milhões em dinheiro pela região. pic.twitter.com/5EYhRaGh5J — iG (@iG) April 22, 2026

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι εξακολουθούν να αγνοούνται περίπου 1,3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και 4 εκατομμύρια ρεάλ Βραζιλίας με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν πως πλέον η κοινότητα βρίσκεται υπό πολιορκία με ένοπλους κομάντος να εισβάλλουν σε σπίτια, απαιτώντας τα χρήματα.

Σε αυτό προστίθενται σοβαρές κατηγορίες κατά της ίδιας της Αστυνομίας, για τη διενέργεια παράτυπων επιδρομών και απόπειρες εκβιασμού για να μοιραστούν τα λάφυρα με τους κατοίκους.