Σερβία: Διαγωνιζόμενος πήγε να πνίξει κοπέλα σε reality, μπήκαν σεκιούριτι για να τον πιάσουν
Το σερβικό reality Elita ξεπέρασε κάθε όριο, με τις εικόνες της επίθεσης του Asmin Durdzic στη Maja Marinkovic να προκαλούν παγκόσμια κατακραυγή στα social media. Αυτό που ξεκίνησε ως μια ιστορία ζήλιας ανάμεσα σε πρώην και νυν κατέληξε, μέσα σε λίγα λεπτά, σε σκηνές ωμής βίας μπροστά στις κάμερες.
Όλα ξεκίνησαν από έναν ακόμη καβγά μέσα στο σπίτι του reality, σε ένα πλάνο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου. Ένα από αυτά τα γνώριμα ξεσπάσματα που οι κάμερες συνηθίζουν να «αγαπούν» και το κοινό λατρεύει να καταναλώνει... αμάσητα. Μόνο που αυτή τη φορά η ένταση δεν έμεινε στα λόγια. Ο Asmin φαίνεται να χάνει εντελώς τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης με τη Maja , μετατρέποντας τον καβγά σε μια σκηνή ωμής βίας που σοκάρει.
