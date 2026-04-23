Μία σπηλιά σφραγισμένη για χιλιετίες έκρυβε αριστουργηματικές τοιχογραφίες

Περισσότερες από 2.000 εικόνες και ζώα ζωγραφισμένα πριν από 17.000 χρόνια - Το σπήλαιο έκλεισε για το κοινό το 1963

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μία σπηλιά σφραγισμένη για χιλιετίες έκρυβε αριστουργηματικές τοιχογραφίες
  • Το σπήλαιο Lascaux στη Γαλλία ανακαλύφθηκε το 1940 και περιέχει πάνω από 2.000 ζωγραφισμένες εικόνες ηλικίας περίπου 17.000 ετών.
  • Το σπήλαιο έκλεισε για το κοινό το 1963 λόγω φθορών που προκλήθηκαν από την παρουσία επισκεπτών και τα τεχνητά φώτα.
  • Αντίγραφο του σπηλαίου άνοιξε το 1983 και δέχεται χιλιάδες επισκέπτες, ενώ η πρόσβαση στο αρχικό σπήλαιο γίνεται μόνο εικονικά.
  • Η συντήρηση του Lascaux περιλαμβάνει παρακολούθηση της κίνησης νερού και διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και τον έλεγχο μικροβιακών επιθέσεων, όπως η έξαρση του μύκητα Fusarium solani το 2001.
  • Από το 2014 απαγορεύονται τα οχήματα στην περιοχή για την προστασία του σπηλαίου και την αποφυγή φθορών από την αυξημένη επισκεψιμότητα.
Το σπήλαιο του Lascaux ανακαλύφθηκε τυχαία, χάρη στην περιέργεια τεσσάρων εφήβων, στις 12 Σεπτεμβρίου 1940, όταν βρήκαν ένα άνοιγμα στον λόφο κοντά στο Montignac στη νοτιοδυτική Γαλλία και αποφάσισαν να τρυπώσουν και να εξερευνήσουν.

Στο τέλος της διαδρομής είχαν κάνει μία από τις πιο εκπληκτικές ανακαλύψεις στη ιστορία της αρχαιολογίας, ένα δίκτυο διακοσμημένων χώρων, με συνολικά περίπου 680 ζωγραφισμένες φιγούρες και σχεδόν 1.500 χαρακτικά, απλωμένα σε περάσματα συνολικού μήκους περίπου 235μ.

Οι έφηβοι διανύοντας ένα πέρασμα μήκους σχεδόν 30 μέτρων, εντόπισαν τους πρώτους πίνακες σε αυτό που σήμερα ονομάζεται Axial Gallery.

Επέστρεψαν στη συνέχεια με ένα σχοινί και κατέβηκαν από ένα φρεάτιο βάθους σχεδόν 8 μ, όπου εμφανίζεται μια από τις πιο πολυσυζητημένες σκηνές του Lascaux, μια ανθρώπινη φιγούρα απέναντι σε έναν βίσονα.

Τα ζώα κυριαρχούν στις εικόνες, από ταύρους και άλογα μέχρι ελάφια και πιο αφηρημένα σημάδια. Ορισμένες φιγούρες εκτείνονται πέρα από τα 2 μέτρα, γεγονός που υποδηλώνει σχεδιασμό και προσεκτική εκτέλεση σε ένα μέρος που δεν ήταν ποτέ φυσικά καλά φωτισμένο.

Σύμφωνα με χρονολόγηση ραδιενεργού άνθρακα τα έργα εμπίπτουν σε ένα εύρος, με αποτελέσματα περίπου μεταξύ 15.500 και 18.900 ετών πριν από σήμερα, ανάλογα με το δείγμα και τη μέθοδο.

Το Lascaux άνοιξε για τους επισκέπτες το 1948 και γρήγορα έγινε πόλος έλξης, με τα στοιχεία να αναφέρουν ότι μέχρι το 1960, δεχόταν έως και 1.800 επισκέπτες την ημέρα.

Όμως, αυτό λειτούργησε αρνητικά καθώς ο χώρος επιβαρύνθηκε, με συνέπεια το σπήλαιο να κλείσει για το κοινό 1963.

Tα τεχνητά φώτα είχαν ξεθωριάσει τα ζωηρά χρώματα των πινάκων και προκάλεσαν την ανάπτυξη φυκιών σε μερικούς από αυτούς. Ένα αντίγραφο του σπηλαίου Lascaux άνοιξε το 1983 και δέχεται δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες ετησίως.

Σήμερα, όπως επισημαίνει το econews, η συντήρηση δεν αφορά μόνο τους ζωγραφισμένους θαλάμους, ενώ η περιήγηση γίνεται εικονικά.

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας πλαισιώνει την αποστολή ως προστασία του Lascaux «όσο το δυνατόν καλύτερα, για όσο το δυνατόν περισσότερο» και μέρος αυτής της εργασίας παρακολουθεί πώς το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα κινούνται μέσω του επικάρστου πάνω από το σπήλαιο.

Στο ίδιο πλαίσιο, από το 2014 έχουν απαγορευτεί τα οχήματα στην περιοχή που οδηγεί στο σπήλαιο, καθώς σχεδόν 250.000 άνθρωποι ετησίως επισκέπτονται την κοντινή τοποθεσία αντιγράφων Lascaux II.

Μια μικροβιακή μάχη

Η έρευνα και η αναφορά διατήρησης περιγράφουν πώς το Lascaux υπέστη ένα μεγάλο ξέσπασμα του μύκητα Fusarium solani το 2001, ακολουθούμενο από χρόνια χημικών ελέγχων για να σταματήσει η εξάπλωσή του.

Ένα έγγραφο παρακολούθησης της UNESCO από το 2008 περιγράφει μυκητοκτόνα και αντιβιοτικά που εφαρμόζονται μετά την εγκατάσταση ενός νέου συστήματος αέρα, με ανησυχίες από ορισμένους παρατηρητές ότι τα μέτρα ήταν δραστικά.

