Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου: Ποιοι τύποι προβιοτικών βοηθούν - Πόσο να πάρετε

Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) είναι μια σύνθετη πάθηση, με συμπτώματα που κυμαίνονται από φούσκωμα και κοιλιακό πόνο έως διάρροια και δυσκοιλιότητα. Επειδή πιστεύεται ότι το μικροβίωμα του εντέρου παίζει κάποιο ρόλο, τα προβιοτικά συχνά προτείνονται ως πιθανή λύση.

Ορισμένα προβιοτικά μπορεί να βοηθήσουν, αλλά όχι όλα τα στελέχη και όχι με τον ίδιο τρόπο.

Γιατί τα προβιοτικά λαμβάνονται υπόψη για το ΣΕΕ

Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου έχει συνδεθεί με αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου, συμπεριλαμβανομένων των ανισορροπιών στα ευεργετικά βακτήρια. Τα προβιοτικά:

Αποκαθιστούν την μικροβιακή ισορροπία

Μειώνουν τη φλεγμονή του εντέρου

Βελτιώνουν την εντερική λειτουργία και ευαισθησία

Ωστόσο, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου δεν είναι μια ενιαία ασθένεια: ποικίλλει σημαντικά από άτομο σε άτομο, γεγονός που επηρεάζει το πόσο καλά λειτουργούν τα προβιοτικά.

Τι δείχνουν οι σχετικές έρευνες

Μελέτες δείχνουν ότι τα προβιοτικά παρέχουν μέτρια ανακούφιση από τα συμπτώματα σε ορισμένα άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. Τα οφέλη που αναφέρουν οι ίδιοι οι ασθενείς είναι:

Μειωμένο φούσκωμα

Λιγότερο κοιλιακό άλγος

Βελτιωμένη συνοχή κοπράνων

Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι ασυνεπή. Ο κύριος λόγος είναι ότι:

Διαφορετικές μελέτες χρησιμοποιούν διαφορετικά στελέχη : Τα αποτελέσματα ποικίλλουν ανάλογα με τον υποτύπο του ΣΕΕ (αν σχετίζεται με διάρροια ή δυσκοιλιότητα ή και τα δύο)

: Τα αποτελέσματα ποικίλλουν ανάλογα με τον υποτύπο του ΣΕΕ (αν σχετίζεται με διάρροια ή δυσκοιλιότητα ή και τα δύο) Οι διαφορές στο μικροβίωμα του καθενός έχουν σημασία: Ορισμένες έρευνες υποδηλώνουν ότι ακόμη και τα μη ζωντανά (αδρανοποιημένα) προβιοτικά μπορούν να βοηθήσουν, πιθανώς επηρεάζοντας την ανοσολογική σηματοδότηση παρά τον αποικισμό του εντέρου.

Ποια προβιοτικά στελέχη δείχνουν την μεγαλύτερη υπόσχεση

Τα στοιχεία δεν υποστηρίζουν ένα προβιοτικό «ένα μέγεθος για όλους», αλλά ορισμένα στελέχη έχουν μελετηθεί εκτενέστερα. Μερικά από αυτά είναι:

Bifidobacterium infantis: Σχετίζεται με βελτιώσεις στο φούσκωμα και την κοιλιακή δυσφορία

Lactobacillus plantarum: Μπορεί να βοηθήσει στην μείωση των αερίων και του πόνου

Bifidobacterium bifidum: Σχετίζεται με τη συνολική βελτίωση των συμπτωμάτων σε ορισμένες μελέτες

Τα σκευάσματα πολλαπλών στελεχών μπορεί επίσης να είναι ωφέλιμα, αλλά τα αποτελέσματα ποικίλλουν ανάλογα με τη σύνθεση.

Πόσα προβιοτικά πρέπει να λαμβάνετε;

Δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτή δοσολογία, αλλά οι περισσότερες μελέτες χρησιμοποιούν 1 έως 10 δισεκατομμύρια CFU (μονάδες σχηματισμού αποικιών) την ημέρα.

Ορισμένα προϊόντα χρησιμοποιούν υψηλότερες δόσεις, αλλά η μεγαλύτερη δόση δεν είναι πάντα καλύτερη. Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται περισσότερο από το συγκεκριμένο στέλεχος παρά από τον συνολικό αριθμό.

Μια τυπική προσέγγιση είναι:

Δοκιμάστε ένα προβιοτικό για 1-2 μήνες

Παρακολουθήστε τις αλλαγές στα συμπτώματά σας

Διακόψτε την λήψη εάν δεν παρατηρηθεί όφελος

Γιατί τα προβιοτικά δεν λειτουργούν για όλους

Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες:

Αλληλεπίδραση εντέρου-εγκεφάλου

Διατροφή

Στρες

Σύνθεση μικροβιώματος

Τα προβιοτικά στοχεύουν μόνο σε ένα μέρος αυτού του συστήματος. Γι' αυτό μπορεί να βοηθήσουν σημαντικά ορισμένους, ενώ άλλοι παρατηρούν ελάχιστη ή καθόλου επίδραση.

Πώς να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά τα προβιοτικά

Αντί να δοκιμάζετε πολλά προϊόντα τυχαία, μια πιο δομημένη προσέγγιση λειτουργεί καλύτερα:

Επιλέξτε ένα προϊόν με καλά μελετημένα στελέχη

Πάρτε το με συνέπεια για αρκετές εβδομάδες

Αποφύγετε την πολύ γρήγορη αλλαγή

Συνδυάστε το με ευρύτερες στρατηγικές (διατροφή για ΣΕΕ, διαχείριση στρες)

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να παίρνω τα προβιοτικά συνεχώς ή σε κύκλους;

Δεν υπάρχει καθολικός κανόνας. Πολλοί ειδικοί συνιστούν να τα δοκιμάζετε για μια καθορισμένη περίοδο (1-2 μήνες) και να συνεχίζετε μόνο εάν παρατηρηθούν σαφή οφέλη.

Μπορούν τα προβιοτικά να επιδεινώσουν τα συμπτώματα;

Ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις. Ορισμένα στελέχη μπορεί να αυξήσουν τα αέρια ή το φούσκωμα, ιδιαίτερα σε ευαίσθητα άτομα ή σε υψηλότερες δόσεις.

Είναι αρκετά τα προβιοτικά από τη διατροφή (όπως το γιαούρτι);

Μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη της υγείας του εντέρου, αλλά συνήθως περιέχουν χαμηλότερα και λιγότερο στοχευμένα βακτηριακά στελέχη σε σύγκριση με τα συμπληρώματα που έχουν σχεδιαστεί εξειδικευμένα για το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

Συμπέρασμα

Τα προβιοτικά μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου, αλλά οι επιδράσεις τους είναι ατομικές και όχι καθολικές. Ορισμένα στελέχη μπορεί να βοηθήσουν στην μείωση συμπτωμάτων, όπως το φούσκωμα και η δυσφορία, αλλά τα αποτελέσματα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το άτομο και το συγκεκριμένο προϊόν που χρησιμοποιείται.

Πηγές:

nih.gov

harvard.edu

patient.info

zoe.com