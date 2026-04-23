«Τα τραγούδια των χρωμάτων» στο Christmas Theater στις 27 Απριλίου

Του κόσμου όλα τα χρώματα σε μια μοναδική συνάντηση. Το ελληνικό τραγούδι στήνει ανάχωμα στον φόβο των ζοφερών καιρών μας και ανοίγει μια μεγάλη παρηγορητική αγκαλιά για όλους, χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις.

Υπό την καθοδήγηση του μαέστρου Μίλτου Λογιάδη, εμβληματικές προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής σκηνής και φωνές από το μέλλον της μας καλούν στη μέθεξη του «εμείς».

Η συναυλία «Τα τραγούδια των χρωμάτων» είναι μία γιορτή γεμάτη χρωματιστά τραγούδια που αρνούνται να ξεθωριάσουν.

Τραγούδια γεμάτα δύναμη φωτίζουν τους σκοτεινούς καιρούς, γίνονται προσάναμμα συλλογικής μνήμης και στέλνουν μήνυμα ενότητας και ελπίδας.

Ελάτε να γίνουμε ένα μέσα από τραγούδια που δεν χάνουν ποτέ το χρώμα τους: «Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα», «Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε», «Γεια σου κύριε μενεξέ», «Δυο πράσινα μάτια», «Εν λευκώ», «Έπεφτε βαθιά σιωπή», «Η λίμνη», «Ήσουνα φεγγάρι», «Κίτρινη πόλη», «Κίτρινο, γαλάζιο και μενεξεδί», «Λευκό μου γιασεμί», «Μαρία με τα κίτρινα», «Οδός Αριστοτέλους», «Πήρα απ’ τη νιότη χρώματα», «Ποιο το χρώμα της αγάπης», «Ρόζα, Ροζαλία», «Στα είπα όλα», «Τι πάθος», «Το Πουκάμισο το θαλασσί», «Την εικόνα σου» (Χρώματα κι αρώματα ), «Υπόγειο», «Φωτιά μου» κ.ά.

«ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Christmas Theater

20:30

ΜΙΛΤΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ

MEDITERRANEAN COLORS ORCHESTRA

Τραγουδούν:

ΣΑΒΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ

ΕΛΛΗ ΠΑΣΠΑΛΑ

ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ

και ο

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ME THN ΜΑΡΙΝΑ ΔΑΚΑΝΑΛΗ

ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΦΩΝΕΣ:

ΜΑΡΙΑ ΑΛΑΜΑΝΗ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

& ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ

Καλλιτεχνική διεύθυνση παραγωγής: Μιχάλης Κουμπιός