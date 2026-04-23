Ο Director General του DG Systemic & International Banks της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανέδειξε τη μεγάλη πρόοδο των ελληνικών τραπεζών τα τελευταία χρόνια

Γιάννης Νικηφοράκης

«Οι ελληνικές τράπεζες έχουν κάνει σπουδαία μεταστροφή», σύμφωνα με την ΕΚΤ
Την εντυπωσιακή πρόοδο των ελληνικών τραπεζών τα τελευταία χρόνια ανέδειξε ο Korbinian Dominic Ibel, Director General του DG Systemic & International Banks της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Επέβλεπα τις ελληνικές τράπεζες επί 5 χρόνια, έχουν κάνει τρομακτική μεταστροφή», σημείωσε. Όπως τόνισε, «όταν ανέλαβα το 2019 τα NPLs ήταν στο 45%, τώρα είναι κάτω από 5%», επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες «έχουν κάνει τρομακτικές προσπάθειες για να φτάσουν σε αυτό το σημείο».

Ακόμη, υογράμμισε ότι συνολικά «ο υπόλοιπος τραπεζικός τομέας της ΕΕ είναι σε πολύ πιο ισχυρή θέση» και ότι «όλα τα KPI δείχνουν μια πολύ καλύτερη τάση», θέτοντας ωστόσο το κρίσιμο ερώτημα: «το θέμα είναι τώρα, από πού θα έρθει το επόμενο σοκ».

Αναφερόμενος στις προκλήσεις, σημείωσε ότι «σε παλαιότερες κρίσεις ο τραπεζικός κλάδος δεν υπέφερε πολύ καθώς υπήρχε ισχυρή δημοσιονομική στήριξη, αλλά αυτό δε θα ξαναγίνει», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα». Πρόσθεσε επίσης ότι απαιτούνται «καθαροί ισολογισμοί», τονίζοντας ότι «οι ελληνικές τράπεζες έκαναν τρομακτική δουλειά σε αυτό», ενώ κατέληξε λέγοντας ότι οι τράπεζες χρειάζονται και «κερδοφορία», καθώς «τα κέρδη είναι η καλύτερη ασπίδα απέναντι στο ρίσκο και λειτουργούν ως μαξιλάρι».

Όπως επεσήμανε, «οι τράπεζες πάντα έχουν ρίσκο, το θέμα είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα μπουν σε προβλήματα με ανεξέλεγκτο τρόπο», ενώ σημείωσε ότι «ο πληθωρισμός με υψηλά επιτόκια είναι καλός για τις τράπεζες», προειδοποιώντας όμως ότι «μακροπρόθεσμα αν ο πληθωρισμός σταματήσει την ανάπτυξη, το χτύπημα για τις τράπεζες θα είναι ισχυρό».

Σε επίπεδο πολιτικής, είπε ότι «πιστεύουμε ότι όλες οι πρωτοβουλίες για απλοποίηση των διαδικασιών είναι θετικές», με την προϋπόθεση ότι «η βιομηχανία πρέπει να είναι καινοτόμος αλλά όχι εις βάρος της ανθεκτικότητας». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διακυβέρνηση, λέγοντας ότι είναι το απαραίτητο συστατικό για τη σταθερότητα, ενώ προειδοποίησε ότι «οι τράπεζες έχουν την τάση να πιστεύουν ότι έπειτα από μερικά τρίμηνα κερδοφορίας είναι πανέξυπνες» και κάλεσε τα διοικητικά συμβούλια «να μην είναι πρωταθλητές παράνοιας και να βλέπουν τον κίνδυνο που έρχεται». Όπως είπε, «εμείς βοηθάμε τις τράπεζες να πάρουν τις σωστές αποφάσεις έστω και αν είναι δύσκολες».

Ο Γκίκας Χαρδούβελης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, συμφώνησε ότι «πράγματι ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος είναι πολύ ανθεκτικός» και ότι «ο ελληνικός είναι εξίσου ανθεκτικός», παρουσιάζοντας στοιχεία για τις πολύ καλές επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στα στρες τεστ.

Αναφερόμενος στο πλαίσιο εποπτείας, σημείωσε ότι όταν οι ελληνικές τράπεζες αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα «δεν μας είπαν να σβήσουμε τα NPL από τη μία ημέρα στην άλλη, μας έδωσαν χρόνο».

Πρόσθεσε ότι «με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό η ρύθμιση έγινε πιο αυστηρή και στη συνέχεια ακολούθησε ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης που απαιτεί εκτός από αρκετά κεφάλαια οι τράπεζες να διαθέτουν «και αρκετά ομόλογα». Όπως ανέφερε, «και οι ελληνικές τράπεζες που δεν χρειαζόμασταν ρευστότητα αναγκαστήκαμε να δανειστούμε ομόλογα από την αγορά».

Αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή, εκτίμησε ότι «αντιμετωπίζουμε ένα σοκ που πιστεύω ότι ελέγχεται», σημειώνοντας ότι «αυτή τη φορά οι οικονομίες είναι διαφορετικές» και «ο αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία είναι περιορισμένος», ενώ πρόσθεσε ότι «οι δημοσιονομικές αρχές δεν έχουν πολύ χώρο να αντιδράσουν αλλά σε αυτό το σοκ δεν θα χρειαστεί να κάνουν πολλά». Όπως εξήγησε, «οι αγορές καταλαβαίνουν ότι δε θα είναι ισχυρή η επίπτωση για αυτό είναι συγκρατημένη η αντίδραση και τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων κινήθηκαν λίγο ανοδικά».

Επιπλέον σχολίασε ότι «ο τραπεζικός κλάδος της ΕΕ έχει επαρκή ρευστότητα και έχει επενδύσει στην τεχνολογία» και ότι «έχουμε επίσης αυστηρή εποπτεία με συνεχείς ελέγχους», επισημαίνοντας όμως ότι «ο ανταγωνισμός μας είναι από τα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» προειδοποιώντας ότι «από εκεί μπορεί να προέλθει κίνδυνος».

Τέλος, προειδοποίησε ότι «οι ελεύθεροι agents δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό».

17:43ΕΛΛΑΔΑ

«Με χαιρέτησε με το χέρι που την είχε σκοτώσει» – Η συνάντηση του αδελφού της Ελευθερίας με τον δολοφόνο έξω από το αστυνομικό τμήμα

17:43LIFESTYLE

Μάγδα Τσαγγάνη: «Πρέπει να πάω σε κέντρο αποκατάστασης αλλά δεν έχω χρήματα»

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος κυβερνά το Ιράν: Το παρασκήνιο ενός «Game of Thrones» χωρίς «βασιλιά»

17:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αρνείται κατηγορηματικά ο Ράφαελ Λεάο συμμετοχή στο «σκάνδαλο συνοδών»

17:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ευέλπιδων: Τετράχρονη εντοπίστηκε μόνη της σε όχημα - Συνελήφθη ο πατέρας

17:26ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Χυδαία επίθεση προς το box που βρίσκεται ο πατέρας του - Βίντεο

17:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Euroleague… υποκλίθηκε στον Εργκίν Αταμάν και ο Παναθηναϊκός έστειλε το δικό του μήνυμα

17:23ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: 6 εκατ. πολίτες έκαναν προληπτικές εξετάσεις - Σε περίπου 200.000 εντοπίστηκαν ευρήματα

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι το νέο Hilton: Ανοίγει το «Conrad Athens the illusion»

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Apple – Τζον Τέρνους: Το μεγάλο στοίχημα του διαδόχου και η «χρυσή» συμβουλή του Στιβ Τζομπς

17:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Κικίλια για την κάλυψη του κόστους των υποχρεωτικών εκπτώσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγούδι και η λεζάντα όλο νόημα που είχε δημοσιεύσει στα social media η Ελευθερία Γιακουμάκη

16:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ας σκοτώσουμε αυτούς που δεν θέλουν συμφωνία»: Το repost Τραμπ για τον «εμφύλιο» στο Ιράν και η δήλωσή του «δεν ξέρουν ποιος είναι ο ηγέτης τους»

16:56ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Την επομενη εβδομάδα τα φίλτρα στη συνταγογράφηση - Προς αναθεώρηση η ΚΥΑ για το επενδυτικό clawback

16:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Οι ελληνικές τράπεζες έχουν κάνει σπουδαία μεταστροφή», σύμφωνα με την ΕΚΤ

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Περιορισμοί στα καύσιμα - οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στο Ιράν

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν δηλώνει ότι η Ρωσία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στην Αρκτική

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Δεν ήξερα ότι είχαν σχέση, συλλυπητήρια στην οικογένεια της Ελευθέριας», λέει ο αδελφός του 43χρονου

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορική εταιρεία καταργεί τη δωρεάν χειραποσκευή καμπίνας

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου: Ποιοι τύποι προβιοτικών βοηθούν - Πόσο να πάρετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σε σοκ οι υπάλληλοι του δήμου από το περιστατικό με τον άστεγο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του πανικού

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός και 12ος επιστήμονας στις ΗΠΑ - Κάηκε μέσα στο Tesla του - Είχε εξαφανιστεί και αυτός χωρίς κινητό και πορτοφόλι

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ χωρίς τέλος με τη δολοφονία του γιου του ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο: Ψάχνουν το κινητό για απαντήσεις

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Λεηλασία στα φλεγόμενα συντρίμμια αεροσκάφους: Μάχες ντόπιων για τα 5 εκατ. δολάρια που σκόρπισαν

13:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Άφησε σημείωμα στην τωρινή του σχέση πως θα αυτοκτονήσει ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας

12:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μυρτώ Θεοδωράκη: Τα 101 χρόνια έφτασε η σύζυγος του θρυλικού Μίκη - Η συγκινητική ανάρτηση

16:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ας σκοτώσουμε αυτούς που δεν θέλουν συμφωνία»: Το repost Τραμπ για τον «εμφύλιο» στο Ιράν και η δήλωσή του «δεν ξέρουν ποιος είναι ο ηγέτης τους»

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Μητέρα Μυρτούς στο Newsbomb.gr - «Μου την πέταξαν σαν σκυλί - Να ξεβρωμίσει η κοινωνία από αυτή τη συμμορία»

07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο: Πεθερά εκτελεί εν ψυχρώ τη νύφη της, πρώην βασίλισσα ομορφιάς- «Μαμά τι έκανες;» ουρλιάζει ο σύζυγος

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Δεν ήξερα ότι είχαν σχέση, συλλυπητήρια στην οικογένεια της Ελευθέριας», λέει ο αδελφός του 43χρονου

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγούδι και η λεζάντα όλο νόημα που είχε δημοσιεύσει στα social media η Ελευθερία Γιακουμάκη

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Σαν αρχαία τραγωδία - Στο ίδιο σημείο με τον 25χρονο είχε πεθάνει ο παππούς του!

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή εορτή

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι το νέο Hilton: Ανοίγει το «Conrad Athens the illusion»

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγιος Δημήτριος: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου»: Το συγκινητικό μήνυμα του ταξίαρχου που είδε νεκρό τον γιο του στην πλατεία Ασυρμάτου

17:26ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Χυδαία επίθεση προς το box που βρίσκεται ο πατέρας του - Βίντεο

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ