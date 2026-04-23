Παρέμβαση Κικίλια για την κάλυψη του κόστους των υποχρεωτικών εκπτώσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

 «Μέτρα στήριξης της ακτοπλοΐας με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων» τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Ο Υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας 

Δέσμη-μέτρων ενίσχυσης της ακτοπλοΐας, συνολικού ύψους 55–57 εκατ. ευρώ, με βασικό στόχο τη διατήρηση των τιμών των εισιτηρίων σε σταθερά επίπεδα, παρουσίασε στη Βουλή ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία αυτή λαμβάνεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, που επηρεάζεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την άνοδο του κόστους των καυσίμων.

Όπως ανέφερε, βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να αποτραπεί η μετακύλιση της αύξησης του κόστους των καυσίμων στους επιβάτες, ώστε να διατηρηθούν οι τιμές των εισιτηρίων σε προσιτά επίπεδα για τον μέσο Έλληνα πολίτη και την ελληνική οικογένεια, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη πρόσβαση στα νησιά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου δημιουργούν σημαντικές πιέσεις στον κλάδο, καθώς κάθε αύξηση κατά 10 δολάρια στο βαρέλι συνεπάγεται επιπλέον κόστος που μπορεί να φτάσει έως και τα 10 εκατ. ευρώ τον μήνα. Το συνολικό βάρος της ενεργειακής κρίσης για τις εταιρείες εκτιμάται ήδη στα 36-40 εκατ. ευρώ, επηρεάζοντας τόσο τη βιωσιμότητα του κλάδου όσο και την καθημερινότητα των νησιωτών και των ταξιδιωτών.

Μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης, το κράτος αναλαμβάνει να καλύψει το κόστος των υποχρεωτικών εκπτώσεων που ήδη εφαρμόζουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες. Έτσι, οι εταιρείες στηρίζονται οικονομικά χωρίς να μεταφέρονται πρόσθετες επιβαρύνσεις στους επιβάτες, ενώ ενισχύεται η σταθερότητα της αγοράς.

Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι η παρέμβαση αυτή έχει έντονο κοινωνικό πρόσημο, καθώς καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών ομάδων που ήδη δικαιούνται υποχρεωτικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, όπως φοιτητές με έκπτωση 50%, παιδιά με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 75% ή πλήρη απαλλαγή ανάλογα με την ηλικία, πολύτεκνοι με έκπτωση 50%, άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα με έκπτωση 50%, άποροι με πλήρη απαλλαγή και οι συνοδοί τους.

Παράλληλα, καλύπτονται και ειδικές κατηγορίες όπως οι μόνιμοι κάτοικοι μικρών νησιών, στο πλαίσιο της νησιωτικής πολιτικής.

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι οι εκπτώσεις αυτές διατηρούνται στο σύνολό τους χωρίς να επιβαρύνονται ούτε οι πολίτες ούτε η βιωσιμότητα των δρομολογίων.

Κλείνοντας, ο υπουργός σημείωσε ότι η Πολιτεία παρεμβαίνει με τρόπο ισορροπημένο και δίκαιο, στηρίζοντας έναν κρίσιμο τομέα για την οικονομία και ενισχύοντας τη νησιωτική συνοχή της χώρας, ακόμη και μέσα σε συνθήκες διεθνούς αβεβαιότητας.

