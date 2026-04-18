Στέφανος Γκίκας «Μάχη για να κρατηθούν χαμηλά τα ακτοπλοϊκά »

  • Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, συγκράτησε τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων το Πάσχα με κονδύλι περίπου 57 εκατομμυρίων ευρώ, παρά την αύξηση του κόστους καυσίμων.
  • Το κονδύλι για τις άγονες γραμμές αυξήθηκε από 90 εκατομμύρια ευρώ το 2019 σε 170 εκατομμύρια ευρώ, με τον διαγωνισμό να έχει πλέον τετραετή διάρκεια για μεγαλύτερη σταθερότητα.
  • Η συνδεσιμότητα των νησιών αποτελεί βασική προτεραιότητα, με νομοθετικές ρυθμίσεις για έκτακτες ανάγκες, όπως η απευθείας ανάθεση δρομολογίων σε περίπτωση αποσύρσης πλοίου.
  • Υπάρχει μελέτη για τον εκσυγχρονισμό του ακτοπλοϊκού στόλου, ο οποίος είναι παλαιός με μέσο όρο ηλικίας 30 ετών, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.
  • Το μεταφορικό ισοδύναμο για το πρώτο εξάμηνο του 2025 θα φτάσει τα 23 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο την εξειδίκευση και ευνοϊκή μεταχείριση μικρών επιχειρήσεων σε μικρά νησιά.
Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων πιέσεων στην οικονομία, ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας μίλησε στην εφημερίδα Attica Times για τα ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τη σύνδεση των νησιών, τις άγονες γραμμές, το μεταφορικό ισοδύναμο, αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα την ελληνική ναυτιλία.

Ο κ. Γκίκας αναγνώρισε ότι το ζήτημα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων αποτελεί ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα για τους πολίτες, ειδικά ενόψει καλοκαιριού. Όπως εξήγησε, η διεθνής κρίση και ο πόλεμος έχουν επηρεάσει δραματικά το κόστος των καυσίμων, σημειώνοντας ότι πριν από την έναρξη του πολέμου ο τόνος του καυσίμου κόστιζε περίπου 570 ευρώ, ενώ σήμερα πλησιάζει τα 1.300 ευρώ.

Παρά την εκρηκτική αυτή αύξηση, ο ίδιος ανέφερε ότι η κυβέρνηση κινήθηκε έγκαιρα και, σε συνεργασία με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, κατάφερε να συγκρατήσει τις τιμές κατά την περίοδο του Πάσχα, μέσω κονδυλίου περίπου 57 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως είπε, στόχος παραμένει να προστατευθεί ο επιβάτης και να αποφευχθούν νέες αυξήσεις, παρά τις σοβαρές διεθνείς πιέσεις.

Ο υφυπουργός υπενθύμισε επίσης ότι και στο παρελθόν η κυβέρνηση είχε παρέμβει για να αποτρέψει σημαντικές ανατιμήσεις, μειώνοντας κατά 50% τα λιμενικά τέλη όταν οι εταιρείες είχαν ανακοινώσει αυξήσεις της τάξης του 15%.

Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα των υψηλών τιμών σε ενδονησιωτικά δρομολόγια, ο κ. Γκίκας παραδέχθηκε ότι πρόκειται για ένα υπαρκτό ζήτημα, το οποίο συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη λειτουργία της αγοράς και τις αποφάσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε αύξηση στα εισιτήρια πρέπει να γνωστοποιείται στο Υπουργείο μέσα σε 48 ώρες και επανέλαβε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αποτρέψει νέες επιβαρύνσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις άγονες γραμμές, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για κρίσιμο πυλώνα της νησιωτικής πολιτικής. Όπως τόνισε, το σχετικό κονδύλι έχει αυξηθεί σημαντικά: από 90 εκατομμύρια ευρώ το 2019 έφτασε σήμερα στα 170 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι για πρώτη φορά ο διαγωνισμός για τις άγονες γραμμές έχει τετραετή και όχι ετήσια διάρκεια, κάτι που ενισχύει τη σταθερότητα και επιτρέπει καλύτερο προγραμματισμό τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους κατοίκους των νησιών.

Αναφερόμενος ειδικά σε νησιά όπως τα Κύθηρα, που κατά καιρούς αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα σύνδεσης, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η συνδεσιμότητα των νησιών αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα την περίπτωση κατά την οποία το πλοίο που εξυπηρετούσε τα Κύθηρα χρειάστηκε να αποσυρθεί για επισκευή, με αποτέλεσμα το νησί να μείνει χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση. Σε εκείνη την περίπτωση, όπως εξήγησε, προχώρησε σχετική νομοθετική ρύθμιση, ώστε να δίνεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης δρομολογίων σε έκτακτες συνθήκες.

Ο κ. Γκίκας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει 110 κατοικημένα νησιά, από τα οποία μόνο τα 26 έχουν αεροδρόμιο. Αυτό σημαίνει, όπως είπε, ότι η καθημερινότητα της συντριπτικής πλειονότητας των νησιωτών εξαρτάται άμεσα από την ακτοπλοΐα.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στην ανάγκη ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου, σημειώνοντας ότι ο μέσος όρος ηλικίας των πλοίων είναι περίπου 30 χρόνια, ενώ σημαντικό ποσοστό του στόλου είναι άνω των 40 ετών. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη — με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης — για τον εκσυγχρονισμό του στόλου, με συμμετοχή του κράτους, ιδιωτών και τραπεζών.

Σε ό,τι αφορά τη διεθνή κρίση στον Περσικό Κόλπο, ο υφυπουργός περιέγραψε μια ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, επισημαίνοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 35 πλοία με ελληνική σημαία στην ευρύτερη περιοχή και 11 μέσα στον Περσικό Κόλπο, στα οποία υπηρετούν περίπου 90 Έλληνες ναυτικοί. Αν συνυπολογιστούν και τα πλοία ελληνικών συμφερόντων, ο αριθμός φτάνει περίπου τα 130.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το πρόβλημα είναι διεθνές, καθώς στην περιοχή βρίσκονται εγκλωβισμένα περισσότερα από 1.500 πλοία δυτικών χωρών. Το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπως ανέφερε, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα πλοία και τις διαχειρίστριες εταιρείες, ενώ βασική προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των ναυτικών και των πλοίων.

Τόνισε επίσης ότι, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη χτυπηθεί περίπου 30 εμπορικά πλοία στην περιοχή, δεν έχουν υπάρξει ελληνικές απώλειες, ενώ υπάρχει και δυνατότητα επαναπατρισμού για όσους ναυτικούς το επιθυμούν.

Σε ό,τι αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο, ο κ. Γκίκας ανέφερε ότι ξεκινά η πληρωμή του για το πρώτο εξάμηνο του 2025, ύψους περίπου 23 εκατομμυρίων ευρώ. Για τις επιχειρήσεις, εξήγησε ότι υπήρξε καθυστέρηση λόγω των απαραίτητων ελέγχων για το 2022, όμως πλέον ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του 2023 και σταδιακά θα ακολουθήσουν και οι επόμενες χρονιές.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το μεταφορικό ισοδύναμο ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο και σημείωσε ότι προχωρά ήδη ο εξορθολογισμός του, με στόχο την κλαδική και χωρική εξειδίκευση. Όπως είπε, αυτό σημαίνει ότι θα λαμβάνονται περισσότερο υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε νησιού και κάθε επιχείρησης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μικρές επιχειρήσεις των μικρών νησιών, που θα έχουν πιο ευνοϊκή μεταχείριση.

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει το πολιτικό κλίμα και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υφυπουργός σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός υπήρξε σαφής πως δεν μπορούν όλοι να μπαίνουν στο ίδιο καλάθι και ότι η Δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφανθεί. Υπογράμμισε ότι η ίδια η κυβέρνηση έδωσε το «πράσινο φως» για τη διερεύνηση των υποθέσεων και ότι έχουν ήδη προχωρήσει πολλές διαδικασίες στη Δικαιοσύνη.

Όπως ανέφερε, το πρόβλημα των παράνομων επιδοτήσεων δεν είναι νέο, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα έχει πληρώσει στο παρελθόν δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα. Αυτό που έχει σημασία σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι γίνονται ουσιαστικά βήματα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του.

Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται και η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, την οποία χαρακτήρισε σημαντική μεταρρύθμιση, εκτιμώντας ότι θα περιορίσει τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Κατέληξε λέγοντας ότι όπου υπάρχουν ευθύνες, αυτές θα αποδοθούν.

Η συνέντευξη του Στέφανου Γκίκα στην Attica Times σκιαγραφεί τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Ναυτιλίας σε μια περίοδο μεγάλων πιέσεων, συγκράτηση των ακτοπλοϊκών τιμών, ενίσχυση της σύνδεσης των νησιών, προστασία των ναυτικών και προσαρμογή της χώρας σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

