Άγιος Δημήτριος: Σαν αρχαία τραγωδία - Στο ίδιο σημείο με τον 25χρονο είχε πεθάνει ο παππούς του!

Απίστευτη οικογενειακή τραγωδία πίσω από τη δολοφονία του 25χρονου στον Άγιο Δημήτριο καθώς στο ίδιο σημείο προ ετών είχε πεθάνει ο παππούς του νεαρού που δολοφονήθηκε από ανακοπή!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr ο νεαρός και η οικογένειά του είχαν θρηνήσει την απώλεια του παππού από έμφραγμα. Φυσικά κανείς δεν γνώριζε πως μια δεύτερη τραγωδία θα «χτυπούσε» τους ίδιους λίγα χρόνια αργότερα με τον πλέον φρικτό τρόπο.

Την τραγική ειρωνεία επιβεβαίωσε καταστηματάρχης της περιοχής στο Newsbomb.gr.

«Σφάξανε ένα παιδί» - Συγκλονίζει μαρτυρία κατοίκου στο Newsbomb

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα για τη δολοφονία του 25χρονου, που εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης στον Άγιο Δημήτριο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου, όπου ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός με τραύμα στην καρδιά από αιχμηρό αντικείμενο. Τα προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν πάνω του αποκλείοντας το ενδεχόμενο ληστείας, ενώ εξετάζονται σενάρια σχετικά με το πού ακριβώς έγινε η επίθεση και αν το θύμα προσπάθησε να διαφύγει τραυματισμένο.

Κάτοικος της περιοχής περιγράφει στο Newsbomb το σοκ που επικράτησε λίγα λεπτά μετά τον εντοπισμό του 25χρονου: «Βγήκα στο μπαλκόνι γιατί άκουσα φασαρία και είδα ξαφνικά πολύ κόσμο να έχει συγκεντρωθεί. Υπήρχαν περιπολικά, ασθενοφόρο και αναστάτωση. Η πλατεία είναι ακριβώς απέναντι από το σπίτι μου και μπορούσα να δω ότι κάτι πολύ σοβαρό είχε συμβεί. Οι άνθρωποι μιλούσαν μεταξύ τους σοκαρισμένοι και κάποιος μου είπε 'έσφαξαν ένα παιδί'. Εκείνη τη στιγμή πάγωσα.

Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Λίγο αργότερα έμαθα ποιο είναι το παιδί. Την οικογένεια την ήξερα προσωπικά. Είναι πολύ καλή οικογένεια, εξαιρετικοί άνθρωποι, πολύ αξιόλογοι. Ο πατέρας είναι υψηλόβαθμος αστυνομικός, η μητέρα δασκάλα και έχουν ακόμη δύο κόρες.

Είναι από τις οικογένειες που δεν δίνουν ποτέ δικαιώματα, ήσυχοι, αξιοπρεπείς. Δεν μπορεί να χωρέσει το μυαλό μου πώς συνέβη κάτι τέτοιο σε αυτούς. Όλη η γειτονιά είναι συγκλονισμένη».