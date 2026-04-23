Μυρτώ Θεοδωράκη: Τα 101 χρόνια έφτασε η σύζυγος του θρυλικού Μίκη - Η συγκινητική ανάρτηση

Γενέθλια σήμερα για τη Μυρτώ Θεοδωράκη, τη γυναίκα που στάθηκε για δεκαετίες στο πλευρό του μεγάλου συνθέτη Μίκης Θεοδωράκης, κλείνοντας τα 101 της χρόνια.

Μια ζωή μακριά από τα φώτα, αλλά βαθιά δεμένη με μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης Ελλάδας. Η σχέση τους υπήρξε μακρόχρονη και ανθεκτική, με τον ίδιο τον Μίκη Θεοδωράκη να έχει αποδώσει το «μυστικό» της διάρκειάς της στη «μεγάλη και βαθιά αγάπη», που – όπως έλεγε – ήταν πάντα το πιο ισχυρό στοιχείο ανάμεσά τους.

Η Μυρτώ Θεοδωράκη είχε ακολουθήσει αρχικά τον δρόμο της ιατρικής. Όταν το ζευγάρι βρέθηκε στο Παρίσι, εκείνος συνέχισε τις σπουδές του στο Κονσερβατουάρ, ενώ εκείνη έκανε την πρακτική της στο Νοσοκομείο Κιουρί. Ωστόσο, στην πορεία πήρε μια καθοριστική απόφαση ζωής.

Όπως είχε παραδεχτεί ο Μίκης Θεοδωράκης σε συνέντευξή του, εκείνη ήταν που έκανε και τους περισσότερους συμβιβασμούς, εγκαταλείποντας την καριέρα της για να αφοσιωθεί στην οικογένεια και να σταθεί στο πλευρό του.

Τα εγγόνια και τα παιδιά του θρυλικού συνθέτη και της κυρίας Μυρτούς βρέθηκαν στο πλευρό της για να της ευχηθούν «χρόνια πολλά» όπως μπορείτε να δείτε και στην παρακάτω ανάρτηση: