Μυρτώ Θεοδωράκη: Τα 101 χρόνια έφτασε η σύζυγος του θρυλικού Μίκη - Η συγκινητική ανάρτηση

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά πάντα στο πλάι του Μίκη

Δημήτρης Δρίζος

Μυρτώ Θεοδωράκη: Τα 101 χρόνια έφτασε η σύζυγος του θρυλικού Μίκη - Η συγκινητική ανάρτηση

Η Μυρτώ Θεοδωράκη

  • Η Μυρτώ Θεοδωράκη γιορτάζει τα 101α γενέθλιά της σήμερα.
  • Ήταν σύζυγος του Μίκη Θεοδωράκη και τον στήριξε για δεκαετίες.
  • Εγκατέλειψε την καριέρα της στην ιατρική για να αφιερωθεί στην οικογένεια και στον σύζυγό της.
  • Η σχέση τους βασιζόταν σε μεγάλη και βαθιά αγάπη, που ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης θεωρούσε το μυστικό της διάρκειάς της.
  • Τα παιδιά και τα εγγόνια τους της ευχήθηκαν με αφορμή τα γενέθλιά της.
Γενέθλια σήμερα για τη Μυρτώ Θεοδωράκη, τη γυναίκα που στάθηκε για δεκαετίες στο πλευρό του μεγάλου συνθέτη Μίκης Θεοδωράκης, κλείνοντας τα 101 της χρόνια.

Μια ζωή μακριά από τα φώτα, αλλά βαθιά δεμένη με μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης Ελλάδας. Η σχέση τους υπήρξε μακρόχρονη και ανθεκτική, με τον ίδιο τον Μίκη Θεοδωράκη να έχει αποδώσει το «μυστικό» της διάρκειάς της στη «μεγάλη και βαθιά αγάπη», που – όπως έλεγε – ήταν πάντα το πιο ισχυρό στοιχείο ανάμεσά τους.

Η Μυρτώ Θεοδωράκη είχε ακολουθήσει αρχικά τον δρόμο της ιατρικής. Όταν το ζευγάρι βρέθηκε στο Παρίσι, εκείνος συνέχισε τις σπουδές του στο Κονσερβατουάρ, ενώ εκείνη έκανε την πρακτική της στο Νοσοκομείο Κιουρί. Ωστόσο, στην πορεία πήρε μια καθοριστική απόφαση ζωής.

Όπως είχε παραδεχτεί ο Μίκης Θεοδωράκης σε συνέντευξή του, εκείνη ήταν που έκανε και τους περισσότερους συμβιβασμούς, εγκαταλείποντας την καριέρα της για να αφοσιωθεί στην οικογένεια και να σταθεί στο πλευρό του.

Τα εγγόνια και τα παιδιά του θρυλικού συνθέτη και της κυρίας Μυρτούς βρέθηκαν στο πλευρό της για να της ευχηθούν «χρόνια πολλά» όπως μπορείτε να δείτε και στην παρακάτω ανάρτηση:

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξανδρος Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα ο Κάθετος Διάδρομος

13:02WHAT THE FACT

Μια ασθένεια - δολοφόνος καθόριζε για 74.000 χρόνια πού ζούσαν οι πρώτοι άνθρωποι

13:01ANNOUNCEMENTS

Υπερπλασία Προστάτη; Η τεχνολογία Laser δίνει τη λύση

13:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης για μέτρα στήριξης: Όσα ζητάει η αντιπολίτευση θα οδηγούσαν σε ευρωπαϊκή εποπτεία

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Διαβήτης και άσκηση: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Τουρίστρια στην Κρήτη έπεσε σε λακούβα στο πεζοδρόμιο και τραυματίστηκε στο χέρι της

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Οι καβαλάρηδες τίμησαν το έθιμο του Αγίου Γεωργίου στους Γόννους Λάρισας

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν την Παρασκευή οι δημοτικοί υπάλληλοι

12:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μυρτώ Θεοδωράκη: Τα 101 χρόνια έφτασε η σύζυγος του θρυλικού Μίκη - Η συγκινητική ανάρτηση

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: «Μου έδειχνε το όπλο και έλεγε ότι θα με σκοτώσει» - Ο υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου που δέχτηκε επίθεση μιλά στο Newsbomb

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγιος Δημήτριος: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου»: Το συγκινητικό μήνυμα του ταξίαρχου που είδε νεκρό τον γιο του στην πλατεία Ασυρμάτου

12:47ΦΑΡΜΑΚΟ

Καρκινογόνος ουσία σε προϊόντα απώλειας βάρους - Η προειδοποίηση του ΕΟΦ

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Παραμένει υπό κατάληψη από τους Φρουρούς της Επανάστασης το Epaminondas της Technomar του Γιουρούκου

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν λέει ότι έλαβε τα πρώτα έσοδα από τα διόδια που επέβαλε στα Στενά του Ορμούζ

12:29LIFESTYLE

Η Σαρλίζ κατήργησε τα πουκάμισα

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακάριος Λαζαρίδης: Η σκευωρία που πήγαν να στήσουν εναντίον μου θα πέσει στο κενό

12:27ΕΛΛΑΔΑ

28 χρόνια από τον θάνατο του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Μητέρα Μυρτούς στο Newsbomb.gr - «Μου την πέταξαν σαν σκυλί - Να ξεβρωμίσει η κοινωνία από αυτή τη συμμορία»

12:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εντυπωσιασμένος ο Ντομπρόβσκις από τις μεταρρυθμίσεις, την εξέλιξη του χρέους και τη μείωση της ανεργίας

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Πιλότος που έβγαζε... σέλφι, προκάλεσε σύγκρουση μαχητικών στον αέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγιος Δημήτριος: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου»: Το συγκινητικό μήνυμα του ταξίαρχου που είδε νεκρό τον γιο του στην πλατεία Ασυρμάτου

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο: Πεθερά εκτελεί εν ψυχρώ τη νύφη της, πρώην βασίλισσα ομορφιάς- «Μαμά τι έκανες;» ουρλιάζει ο σύζυγος

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Μητέρα Μυρτούς στο Newsbomb.gr - «Μου την πέταξαν σαν σκυλί - Να ξεβρωμίσει η κοινωνία από αυτή τη συμμορία»

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό» - Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Από την δολοφονία της Ελευθερίας στην αυτοκτονία του φονιά - Το αιματοβαμμένο χρονικό που διέλυσε 2 οικογένειες και άφησε ορφανά 4 παιδιά

10:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: «Σφάξανε ένα παιδί» - Συγκλονίζει μαρτυρία κατοίκου στο Newsbomb για τη δολοφονία του 25χρονου

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο συνοδών πολυτελείας στη Serie A: Φωτογραφίες από τα πάρτι και σε Μύκονο με διάσημους αθλητές

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή εορτή

12:47ΦΑΡΜΑΚΟ

Καρκινογόνος ουσία σε προϊόντα απώλειας βάρους - Η προειδοποίηση του ΕΟΦ

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Κατέρρευσε η μητέρα του 25χρονου στο σημείο της δολοφονίας - Τι εξετάζουν οι Αρχές

11:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα στήριξης: Τα νέα ποσά για το επίδομα σε συνταξιούχους και ΑμεΑ, τι ισχύει για τα €150 ανά τέκνο – Αυξάνονται οι δικαιούχοι για την επιστροφή ενοικίου

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακάριος Λαζαρίδης: Η σκευωρία που πήγαν να στήσουν εναντίον μου θα πέσει στο κενό

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Κοβέσι: «Σοκαριστικό ότι στην Ελλάδα όποιος διέπραττε απάτη κι επέστρεφε τα χρήματα έμενε ελεύθερος»

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Σαν αρχαία τραγωδία - Στο ίδιο σημείο με τον 25χρονο είχε πεθάνει ο παππούς του!

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι αγνοούμενοι ή νεκροί επιστήμονες της NASA - Με τι ασχολούνταν ο καθένας

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

12:29LIFESTYLE

Η Σαρλίζ κατήργησε τα πουκάμισα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ