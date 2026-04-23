«Μονίμως θυμωμένος ο Ανδρουλάκης»: Κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τους 13 που θα είναι στα ψηφοδέλτια

Snapshot Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι οι 13 βουλευτές των οποίων ήρθη η ασυλία θα είναι υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για «χυδαίο ντιλάρισμα» και επικρίνοντας τη δημόσια υποστήριξη της ΝΔ προς τους συγκεκριμένους βουλευτές πριν την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Κρατικές πηγές απάντησαν στον Ανδρουλάκη επισημαίνοντας το τεκμήριο αθωότητας και υποστηρίζοντας ότι η δήλωση Μαρινάκη αφορά ενδεχόμενες εκλογές πριν την έκβαση των δικών σε πρώτο βαθμό.

Η κυβέρνηση ζητά από τη δικαιοσύνη την ταχύτερη εκκαθάριση των υποθέσεων των 13 βουλευτών.

Η αντιπαράθεση επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η ΝΔ χειρίζεται το ζήτημα της υποψηφιότητας των βουλευτών με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στην ενημέρωση των συντακτών ότι οι 13 βουλευτές των οποίων ήρθη η ασυλία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα είναι εκ νέου υποψήφιοι στις εκλογές.

«Όσοι είδαν τις χθεσινές ομιλίες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και αν πραγματικά τις δει κάποιος με προσοχή και ψυχραιμία, θα δει ότι οι ομιλίες αυτές εξέπεμπαν αξιοπρέπεια -πριν και πάνω από όλα- σοβαρότητα και σεβασμό. Άνθρωποι οι οποίοι ενώ υπερασπίζονται την αθωότητά τους, θέλουν να κριθούν από τη Δικαιοσύνη για να μην μείνει καμία σκιά επάνω τους» σημείωσε αναφερόμενος στο θέμα ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Ο τρόπος τους, ο λόγος τους, τα επιχειρήματά τους ήταν και είναι η καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα του μεγαλύτερου μέρους του υπόλοιπου πολιτικού συστήματος. Και αυτό είναι ένα συμπέρασμα το οποίο προφανώς βγαίνει από τις ομιλίες αυτές και από την όλη στάση. Το συμμερίζεται ο Πρωθυπουργός, οπότε δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ως προς τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια. Θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια οι βουλευτές στους οποίους αναφέρεστε».

«Χυδαίο ντιλάρισμα»

Στην τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη απάντησε με παρέμβασή του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους σημείωσε αναφερόμενος στις άρσεις ασυλίας: ««Καμία συσπείρωση της ΝΔ, υπόγειο, χυδαίο ντιλάρισμα έγινε χθες στη Βουλή των Ελλήνων».

Στη συνέχεια και κλιμακώνοντας την επίθεσή του, επεσήμανε: « ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, όπου στο μπρίφινγκ επιβεβαίωσε δεν αλλάζετε, έτσι θέλουν να συνεχίσουν να γίνονται τα πράγματα. Γιατί πως αλλιώς να ερμηνεύσει κάποιος το δημόσιο ντιλάρισμα, μεταξύ Μαξίμου και βουλευτών της ΝΔ;».

«Πριν καν οι δικογραφίες των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας φτάσουν από τη Βουλή στη δικαιοσύνη σπεύδει, ξεκαθαρίζει και λέει: έχετε ελευθέρας για την κάθοδό τους με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές», τόνισε.

«Μονίμως θυμωμένος»

Ανταπαντώντας, κυβερνητικές πηγές σχολίασαν με δεικτικό τρόπο: «Κάποιος να ενημερώσει τον μονίμως θυμωμένο κ. Ανδρουλάκη ότι θεμέλιο του Κράτους Δικαίου είναι η ύπαρξη του τεκμηρίου αθωότητας. Ωστόσο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σκοπίμως προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, αν και είναι παραπάνω από προφανές, ότι η απάντηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου αφορούσε την περίπτωση που οι εκλογές λάβουν χώρα πριν την έκβαση των υποθέσεων σε πρώτο βαθμό».

«Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που ζητάμε από τη δικαιοσύνη την ταχύτερη δυνατή εκκαθάρισή τους», κατέληγαν οι ίδιες πηγές.

