Η Sony έφτιαξε ρομπότ που κερδίζει με άνεση επαγγελματία παίκτη στο πινγκ πονγκ - Βίντεο

Ο ιαπωνικός τεχνολογικός κολοσσός Sony δημοσίευσε ένα βίντεο το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, στο οποίο εμφανίζεται ένα ρομπότ, ονόματι «Ace» το οποίο παίζει πινγκ πονγκ.

Αυτό ωστόσο που είναι συγκλονιστικό είναι το γεγονός πως όχι μόνο ανταγωνίζεται, αλλά κερδίζει μάλιστα έναν επαγγελματία παίκτη κατά τη διάρκεια ενός δοκιμαστικού παιχνιδιού.

Η Sony αναφέρει πως το ρομπότ χρησιμοποιεί ένα δίκτυο καμερών καθώς και τεχνητή νοημοσύνη για να προβλέψει την τροχιά της μπάλας. Το «Ace» δεν έχει προγραμματιστεί για να παίζει πινγκ πονγκ ωστόσο χρησιμοποιεί machine learning για να βελτιώνει συνεχώς τα χτυπήματά του.

Στο ολιγόλεπτο βίντεο που έχει αναρτηθεί φαίνεται σε ένα στιγμιότυπο ο πίνακας του σκορ ο οποίος αναγράφει 4-9 υπέρ του «Ace» που φαίνεται πως δεν δυσκολεύεται ιδιαίτερα να κερδίσει έναν επαγγελματία παίκτη, που προπονείται χρόνια για να διατηρηθεί στο υψηλότερο επίπεδο.