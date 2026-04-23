Ο θρυλικός ταυρομάχος Μοράντε νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση: «Υποφέρω, δεν μπορώ να φάω»

Ο θρυλικός ταυρομάχος Μοράντε ντε λα Πουέμπλα νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, μετά τον βαρύ τραυματισμό που υπέστη στην αρένα της Σεβίλλης. Οι γιατροί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την ανάρρωση, για αυτό και αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο Viamed Santa Ángela de la Cruz για περίπου μία εβδομάδα.

Αμέσως μετά τον τραυματισμό του από τον ταύρο, μεταφέρθηκε στο ιατρείο της αρένας της Μαεστράνθα, όπου υπεβλήθη σε δίωρη χειρουργική επέμβαση υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής χειρουργού, Οκτάβιο Μουλέτ. Στη συνέχεια, διεκομίσθη με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Αφού πέρασε την πρώτη νύχτα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μεταφέρθηκε σε απλό θάλαμο, όπου η πορεία της υγείας του εξελίσσεται θετικά, χωρίς έντονους πόνους και υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Οι γιατροί, όμως, επισημαίνουν ότι απαιτείται προσοχή, καθώς η ανάρρωση θα διαρκέσει αρκετές ημέρες και η κατάστασή του παραμένει σοβαρή.

Ο ταυρομάχος υπεβλήθη σε νέα διαδικασία για την τοποθέτηση ενδοφλέβιας γραμμής, μέσω της οποίας θα λαμβάνει βασική διατροφή για τις επόμενες πέντε ημέρες, καθώς δεν μπορεί να καταναλώσει τροφή μόνος. Βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση και έχει ήδη καταφέρει να σηκωθεί για πρώτη φορά. Όπως ανέφερε, πρόκειται για τον τραυματισμό «που πόνεσε περισσότερο».

Ο γιατρός Οκτάβιο Μουλέτ ανέφερε ότι η νύχτα κύλησε σχετικά ήρεμα, με τον πόνο να βρίσκεται υπό έλεγχο και χωρίς εμφάνιση πυρετού, τονίζοντας παράλληλα την πολυπλοκότητα τέτοιων τραυμάτων και τον αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης.

Ο γιος του, Χοσέ Αντόνιο Μοράντε Αντούνες, εξέφρασε δημόσια στήριξη μέσω κοινωνικών δικτύων, ενώ ο ατζέντης του, Πέδρο Μάρκες, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, επισημαίνοντας ότι, παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, ο ταυρομάχος διατηρεί υψηλό ηθικό.

Τέλος, ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο, γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε μαζί του μετά την επέμβαση, περιγράφοντάς τον ως αισιόδοξο και αποφασισμένο να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν.

Διαβάστε επίσης