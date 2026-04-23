Επιστροφή στον εφιάλτη: Ένας χρόνος μετά τη σφαγή στο Παχαλγκάμ

Snapshot Στις 22 Απριλίου 2025, τρομοκράτες με υποστήριξη από το Πακιστάν εκτέλεσαν 26 αμάχους στο Παχαλγκάμ, στοχεύοντας κυρίως μη μουσουλμάνους τουρίστες.

Η Ινδία απέδωσε την επίθεση στη Lashkar

Taiba και το παρακλάδι της TRF, με στοιχεία που αποδεικνύουν διεθνή υποστήριξη και σχεδιασμό από το Πακιστάν.

Η Επιχείρηση Sindoor ήταν η στρατιωτική απάντηση της Ινδίας, που κατέστρεψε τρομοκρατικές βάσεις και εξουδετέρωσε περισσότερους από 100 τρομοκράτες.

Η επίθεση προκάλεσε σοβαρή οικονομική ζημία στον τουρισμό του Παχαλγκάμ και ενίσχυσε τις εντάσεις μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, οδηγώντας σε διπλωματικές κρίσεις.

Έναν χρόνο μετά, η επέτειος της σφαγής παραμένει μια υπενθύμιση της απειλής της τρομοκρατίας και της ανάγκης για ενότητα και αντίσταση στη βία. Snapshot powered by AI

Την παραμονή της πρώτης επετείου της σφαγής στο Παχαλγκάμ, η μνήμη της 22ας Απριλίου 2025 επιστρέφει με ένα βάρος που δεν έχει μειωθεί. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα συνηθισμένο ανοιξιάτικο πρωινό σε μία από τις πιο αγαπημένες τουριστικές κοιλάδες του Κασμίρ κατέληξε σε μία από τις πιο σκοτεινές ημέρες που έχει βιώσει η Ινδία μετά τις επιθέσεις της Βομβάης το 2008.

Εκείνο το απόγευμα, τρομοκράτες με υποστήριξη από το Πακιστάν εισέβαλαν σε ένα χωριό κοντά στο Παχαλγκάμ, οπλισμένοι με καραμπίνες M4 και AK-47, και εκτέλεσαν 26 αμάχους, κυρίως τουρίστες, αφού πρώτα τους ξεχώρισαν με βάση τη θρησκεία τους. Νεόνυμφα ζευγάρια, οικογένειες σε διακοπές και ένας ντόπιος μουσουλμάνος οδηγός πόνι που προσπάθησε να αντισταθεί στους δράστες συγκαταλέγονταν στα θύματα. Η αγριότητα της επίθεσης και η σκόπιμη στοχοποίηση μη μουσουλμάνων συγκλόνισαν τη χώρα.

Οι έρευνες αποκάλυψαν αργότερα ότι οι δράστες, που δρούσαν με τα ψευδώνυμα Σουλεϊμάν (Φαϊζάλ Τζατ), Χάμζα Αφγκάνι και Ζιμπράν, είχαν περάσει τα σύνορα από το Πακιστάν και επικοινωνούσαν με καθοδηγητές πέρα από τα σύνορα μέσω ασυρμάτων υπερυψηλής συχνότητας. Το Μέτωπο Αντίστασης (TRF), παρακλάδι της οργάνωσης Lashkar-e-Taiba που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από τον ΟΗΕ, ανέλαβε αρχικά την ευθύνη πριν αποσύρει τη δήλωσή του. Στοιχεία που βρέθηκαν στους νεκρούς δράστες —όπως πακιστανικές ταυτότητες ψηφοφόρων, σοκολάτες πακιστανικής παραγωγής και βιομετρικά δεδομένα συνδεδεμένα με την Εθνική Βάση Δεδομένων και Αρχή Εγγραφής του Πακιστάν— ενίσχυσαν τον ισχυρισμό της Ινδίας ότι η επίθεση σχεδιάστηκε, υποστηρίχθηκε και εκτελέστηκε από το εξωτερικό. Μία οκτάμηνη έρευνα της NIA οδήγησε σε κατηγορητήριο 1.597 σελίδων που κατονομάζει τη Lashkar-e-Taiba, το TRF και έξι άτομα.

Η σφαγή δεν τελείωσε με τους πυροβολισμούς. Οι συνέπειές της διαπέρασαν το Κασμίρ για μήνες. Ο τουρισμός, βασικός πυλώνας της οικονομίας του Παχαλγκάμ, κατέρρευσε σχεδόν από τη μια στιγμή στην άλλη. Ξενοδόχοι, οδηγοί ταξί, ιδιοκτήτες πόνι, ξεναγοί και μικροκαταστηματάρχες είδαν τα εισοδήματά τους να εξαφανίζονται. Γάμοι ακυρώθηκαν, κρατήσεις χάθηκαν και η εύθραυστη ανάκαμψη της κοιλάδας ανατράπηκε απότομα. Η σιωπή στην άλλοτε πολυσύχναστη κοιλάδα Μπαϊσαράν έγινε σύμβολο του οικονομικού και συναισθηματικού κόστους της επίθεσης.

Κι όμως, μέσα στη θλίψη, αναδείχθηκε και η αλληλεγγύη. Πορείες με κεριά φώτισαν πόλεις σε όλο το Τζαμού και Κασμίρ. Οι οικογένειες των θυμάτων στάθηκαν δίπλα-δίπλα με τους κατοίκους, καταδικάζοντας την τρομοκρατία και ζητώντας δικαιοσύνη. Το κοινό πένθος δεκάδων οικογενειών δημιούργησε μια συλλογική μνήμη που συνεχίζει να διαμορφώνει το δημόσιο αίσθημα.

Επιχείρηση Sindoor: Η αποφασιστική στρατιωτική απάντηση της Ινδίας

Η απάντηση της Ινδίας ήταν άμεση και δυναμική. Στις 7 Μαΐου 2025, οι ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν την Επιχείρηση Sindoor, πλήττοντας βάσεις τρομοκρατών στο Πακιστάν και στο πακιστανικά ελεγχόμενο Κασμίρ. Εννέα μεγάλα σημεία εκκίνησης επιθέσεων που συνδέονται με τις Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed και Hizbul Mujahideen καταστράφηκαν, ενώ περισσότεροι από 100 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν. Το Πακιστάν απάντησε με επιθέσεις drones και βομβαρδισμούς, όμως οι απώλειες στις υποδομές του ήταν τέτοιες ώστε ζήτησε κατάπαυση του πυρός έως τις 10 Μαΐου.

Παράλληλα, οι ινδικές δυνάμεις ξεκίνησαν την Επιχείρηση Mahadev για τον εντοπισμό των δραστών. Μέχρι τις 28 Ιουλίου 2025, και οι τρεις είχαν σκοτωθεί. Η ταυτότητά τους επιβεβαιώθηκε μέσω μαρτυριών, εγγράφων και ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, όπως κάμερα GoPro που χρησιμοποιήθηκε για αναγνώριση και κάρτα micro-SD με βιομετρικά δεδομένα από το Πακιστάν.

Η τρομοκρατία ως εργαλείο αποσταθεροποίησης

Η επίθεση στο Παχαλγκάμ δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο επιθέσεων από ομάδες με βάση το Πακιστάν που στοχεύουν αμάχους, μειονότητες και τουρίστες στο Τζαμού και Κασμίρ. Η επίθεση προκάλεσε και διπλωματική κρίση: η Ινδία ανέστειλε τη Συνθήκη Υδάτων του Ινδού και απέλασε Πακιστανούς διπλωμάτες, ενώ το Πακιστάν αντέδρασε αναστέλλοντας τη Συμφωνία της Σίμλα και κλείνοντας τον εναέριο χώρο του.

Οι έρευνες συνεχίζουν να αποκαλύπτουν διασυνοριακές διασυνδέσεις. Αίτημα δικαστικής συνδρομής προς την Κίνα ζητά πληροφορίες για ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, αναδεικνύοντας τη διεθνή διάσταση της υπόθεσης.

Τον Νοέμβριο του 2025, η Ειδική Μονάδα της Αστυνομίας του Δελχί εξάρθρωσε δίκτυο που συνδέεται με το Πακιστάν, συλλαμβάνοντας τρία άτομα. Σε ξεχωριστή επιχείρηση συνελήφθη ο Bandhu Man Singh, που συνδέεται με τη συμμορία Goldy Dhillon, για προμήθεια όπλων σε επιθέσεις, μεταξύ αυτών και πυροβολισμοί σε εστιατόριο του κωμικού Kapil Sharma στον Καναδά. Οι αρχές ερευνούν διεθνείς διαδρομές όπλων, χρηματοδοτικά δίκτυα και πιθανούς στόχους, δείχνοντας πώς η τρομοκρατία διαπλέκεται όλο και περισσότερο με το οργανωμένο έγκλημα.

Τον Ιανουάριο του 2026, το TRF εξέδωσε άμεση απειλή θανάτου κατά του Junaid Qureshi, διευθυντή του European Foundation for South Asian Studies, μέσω της κρυπτογραφημένης πλατφόρμας Element X — μια κλιμάκωση πέρα από τις συνήθεις απειλές.

Ένας χρόνος μετά: Μνήμη, προειδοποίηση και αποφασιστικότητα

Έναν χρόνο μετά, η επέτειος δεν είναι μόνο μια στιγμή μνήμης, αλλά και μια υπενθύμιση των συνεχιζόμενων προσπαθειών αποσταθεροποίησης της ειρήνης στο Κασμίρ. Η επίθεση στο Παχαλγκάμ άλλαξε το τοπίο ασφάλειας στη Νότια Ασία, επηρεάζοντας διπλωματικές σχέσεις, στρατηγικές αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και τη συλλογική συνείδηση.

Και όμως, μέσα από την τραγωδία, αναδείχθηκε η ανθεκτικότητα των ανθρώπων. Οι πορείες με κεριά, οι διαμαρτυρίες και η άρνηση να ξεχαστεί η επίθεση αποτέλεσαν πράξεις αντίστασης στον φόβο. Υπενθύμισαν ότι, όσο κι αν η τρομοκρατία επιδιώκει να διχάσει, μια ενωμένη κοινωνία μπορεί να σταθεί ισχυρότερη από τη βία που δέχεται.