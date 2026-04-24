Συνελήφθη 12χρονος ληστής στην Πάτρα – Απείλησε με μαχαίρι πεζό

Χειροπέδες σε έναν 12χρονο αγόρι πέρασαν αστυνομικοί στην Πάτρα σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για ληστεία, ενώ σε βάρος της μητέρας του σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανήλικου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περασμένο βράδυ, ο ανήλικος κατηγορούμενος προσέγγισε ημεδαπό άνδρα που κινούταν πεζός στην Πάτρα και με την απειλή μαχαιριού, του αφαίρεσε μικρό χρηματικό ποσό.

Στο πλαίσιο αναζητήσεων, οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών εντόπισαν τον ανήλικο και τον προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, όπου συνελήφθη.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Διαβάστε επίσης