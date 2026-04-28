Ψαράδες έσωσαν σπάνιο δίχρωμο αστακό και τον δώρισαν σε ενυδρείο - Είναι μισός πορτοκαλί, μισός καφέ

Ο αστακός πλέον βρίσκεται στο ενυδρείο στο Woods Hole Science στο Φάλμαουθ της Μασαχουσέτης, και θα εκτεθεί στο κοινό όταν εκείνο ανοίξει

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ο σπάνιος δίχρωμος αστακός

Δύο ψαράδες από το Κέιπ Κοντ της Μασαχουσέτης δώρισαν έναν σπάνιο δίχρωμο αστακό σε ενυδρείο, σώζοντας το ζώο από ένα εστιατόριο λόγω του αξιοθαύμαστου χρωματισμού του. Από άκρη σε άκρη, ο αστακός είναι μισός καφέ και μισός πορτοκαλί, προκαλώντας θαυμασμό σε όποιον τον αντικρίζει.

Ο αστακός πλέον βρίσκεται στο ενυδρείο στο Woods Hole Science στο Φάλμαουθ της Μασαχουσέτης, και θα εκτεθεί στο κοινό όταν εκείνο ανοίξει, σύμφωνα με ανακοίνωση της αλιευτικής εταιρείας των δύο ψαράδων.

«Ο αστακός βρίσκεται τώρα μαζί με τα ζώα του ενυδρείου Woods Hole Science που φιλοξενούνται επί του παρόντος σε δεξαμενές στο Marine Biological Laboratory κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής του ενυδρείου. Όταν το ενυδρείο ξανανοίξει, ο αστακός θα εκτίθεται, προσφέροντας στους επισκέπτες μια σπάνια ματιά σε μία από τις πιο εντυπωσιακές φυσικές ανωμαλίες του ωκεανού», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Οι ψαράδες αλίευσαν τον αστακό στα ανοικτά του Κέιπ Κοντ στις 16 Απριλίου.

Δείτε φωτογραφίες του σπάνιου αστακού:

Οι αστακοί που έχουν περίεργο χρώμα και αλιεύονται από ψαράδες, συνήθως καταλήγουν σε αποβάθρες της Νέας Αγγλίας κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού, και εκεί αποφασίζεται που θα κατευθυνθούν στην συνέχεια. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος αστακός είναι πιο σπάνιος από τους περισσότερους.

Ο αμερικανικός αστακός είναι συνήθως καφέ και έχει κηλίδες, αλλά μπορεί να παρουσιάσει χρωματικές ανωμαλίες λόγω γονιδιακών μεταλλάξεων που επηρεάζουν τις πρωτεΐνες που συνδέονται με τα χρωστικά του. Μερικοί είναι μπλε ή πορτοκαλί, άλλοι έχουν κηλίδες και άλλοι έχουν τόσο έντονα χρώματα που ονομάζονται αστακοί «μαλλί της γριάς».

Πώς προκύπτει ένας δίχρωμος αστακός

Ένας δίχρωμος αστακός μπορεί να προκύψει όταν δύο αυγά αστακού συγχωνεύονται και στη συνέχεια μεγάλωσαν ως ένας, εξήγησε ο καθηγητής θαλάσσιων επιστημών Μάρκους Φρέντεριχ του Πανεπιστημίου της Νέας Αγγλίας στο Μέιν στο Associated Press

Υπάρχουν εκτιμήσεις σχετικά με τη σπανιότητα των διαφορετικών χρωμάτων των αστακών, αν και ο Φρέντεριχ έχει προειδοποιήσει ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι ακριβή.

