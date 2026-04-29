Τα Φιλαράκια: Η Φοίβη αποκάλυψε πόσα κερδίζουν οι πρωταγωνιστές, 20 χρόνια μετά το τέλος της σειράς

Η Lisa Kudrow / AP

  • Οι πρωταγωνιστές της σειράς «Friends» εξακολουθούν να κερδίζουν περίπου 20 εκατομμύριαολάρια ετησίως από τα δικαιώματα της σειράς.
  • Οι μισθοί των ηθοποιών αυξήθηκαν από 22.500 δολάρια ανά επεισδιο στην πρώτη σεζόν σε 1 εκατομμύριο δολάρια στις τελευταίες σεζόν.
  • Το ειδικό επεισόδιο του 2021 στο HBO Max απέφερε σε κάθε πρωταγωνιστή 2,5 εκατομμύρια δολάρια.
  • Η Λίζα Κούντροου εκτίμησε τη σειρά περισσότερο μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, επισημαίνοντας την ποιότητα και τη μοναδικότητα της παραγωγής.
  • Η ηθοποιός δήλωσε πως ο ρόλος της Φοίβης εξελίχθηκε μέσα από τη δουλειά και την κατανόηση της πνευματικότητας κατά τη διάρκεια των 10 ετών της σειράς.
Περισσότερα από 20 χρόνια μετά το τέλος της, η σειρά «Friends» (Τα Φιλαράκια) παραμένει μια από τις πιο κερδοφόρες τηλεοπτικές παραγωγές όλων των εποχών και οι τραπεζικοί λογαριασμοί των πρωταγωνιστών εξακολουθούν να γεμίζουν με εκατομμύρια κάθε χρόνο. Η Λίζα Κούντροου άφησε άναυδους τους θαυμαστές της όταν αποκάλυψε τα υπέρογκα ποσά που η ίδια και οι συμπρωταγωνιστές της εξακολουθούν να βγάζουν κάθε χρόνο από τα δικαιώματα.

Η Κούντροου, η οποία υποδύθηκε την εκκεντρική Φοίβη Μπάφεϊ στις 10 σεζόν της σειράς, από το 1994 έως το 2004, πρωταγωνίστησε δίπλα στην Τζένιφερ Άνιστον , την Κόρτνεϊ Κοξ , τον Ντέιβιντ Σουίμερ , τον Ματ ΛεΜπλάνκ και τον αείμνηστο Μάθιου Πέρι Το καστ διαπραγματεύτηκε τους μισθούς του, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από 22.500 δολάρια ανά επεισόδιο στην πρώτη σεζόν σε ένα εκπληκτικό 1 εκατομμύριο δολάρια ο καθένας μέχρι τις δύο τελευταίες σεζόν.

Αργότερα επανενώθηκαν για ένα μοναδικό special επεισόδιο στο HBO Max το 2021, κερδίζοντας το εντυπωσιακό ποσό των 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων ο καθένας για τη νοσταλγική επιστροφή. Σύμφωνα με την Κούντροου ωστόσο ακόμη και αυτές οι εκπληκτικές πληρωμές ωχριούν σε σύγκριση με τη σταθερή ροή εσόδων που συνεχίζει να λαμβάνει το καστ από την παγκόσμια διανομή της σειράς.

Μιλώντας στους Times, η 62χρονη ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί αυτή τη στιγμή στη νέα σεζόν του The Comeback, αποκάλυψε ότι το καστ εξακολουθεί να κερδίζει το εκπληκτικό ποσό των 20 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως από τα δικαιώματα.

Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός αναφέρθηκε στο γιατί η σειρά συνεχίζει να αποφέρει τόσο τεράστιο εισόδημα, υποδηλώνοντας ότι η διαρκής επιτυχία της είναι κάτι παραπάνω από δικαιολογημένη. «Μετά τον θάνατο του Μάθιου, είδα ξανά την εκπομπή. Πριν, έβλεπα μόνο τι έκανα λάθος ή τι θα μπορούσα να είχα κάνει καλύτερα, αλλά για πρώτη φορά εκτίμησα πραγματικά πόσο υπέροχη ήταν», εξήγησε η Κούντροου, αναφερόμενη στον τραγικό θάνατο του Πέρι, ο οποίος πέθανε στις 28 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 54 ετών, από τις επιπτώσεις της κεταμίνης.

«Επειδή υπήρχε μια ιδιοφυΐα εν δράσει. Και ό,τι κι αν κάνει ο καθένας μας στο μέλλον, δεν θα ξαναζήσουμε ποτέ κάτι παρόμοιο.» Πρόσθεσε, «Ένιωσα ότι τα πήγα καλά, αλλά η Τζένιφερ και η Κόρτνεϊ; Φανταστικά. Ο Ντέιβιντ και ο Ματ; Με έκαναν να γελάσω τόσο πολύ. Και μετά ο Μάθιου-απλά μας ξεπερνούσε όλους μας»

Σε ξεχωριστή συνέντευξη για το περιοδικό Interview, η Κούντροου διευκρίνισε ότι η Φοίβη δεν της έμοιαζε ιδιαίτερα στην πραγματική ζωή, παρά το πόσο στενά συνδέθηκε με τον ρόλο. Στην αρχή, η Φοίβη ήταν πολύ, πολύ μακριά μου», είπε. «Χρειάστηκε πολλή δουλειά για να δικαιολογήσω αυτά που έλεγε και έκανε. Όχι με ενοχλητικό τρόπο, ήταν διασκεδαστικό»

Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, είπε ότι εξελίχθηκε στον ρόλο. «Στα 10 χρόνια, ένα μέρος της μπήκε μέσα μου», συνέχισε η Κούντροου. «Χαλάρωσα λίγο περισσότερο και διάβασα μερικά βιβλία για την πνευματικότητα και άλλα, απλώς για να προσπαθήσω να την καταλάβω».

13:16ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Ματίας Λεσόρ αποκλειστικά στο ανανεωμένο OnSports: «Ο Θεός μου έστειλε την πρόκληση, έπρεπε να την ξεπεράσω»

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δημοσκοπήσεις δίνουν στη ΝΔ από 28,5-30% - Πότε έρχονται εκλογές

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αναζητούμε κι άλλες ευκαιρίες για περισσότερες επενδύσεις στην Ελλάδα»: Τι είπε ο Εμίρης του Κατάρ στον Μητσοτάκη

13:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Έρχονται αλλαγές για 295.000 δικαιούχους - Αναλυτικοί πίνακες

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Στο σκαμνί 4 γονείς και 2 νηπιαγωγοί για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 5χρονου

12:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν: Βροχή τα γκολ και τα ρεκόρ στον μυθικό ημιτελικό του Champions League - Βίντεο

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Τα Φιλαράκια: Η «Φοίβη» αποκάλυψε το αστρονομικό ποσό που κερδίζουν οι πρωταγωνιστές, 20 χρόνια μετά το τέλος της σειράς

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτόγνωρη απόφαση της Ρωσίας: Χωρίς άρματα μάχης και βαρύ οπλοστάσιο η παρέλαση της 9ης Μαΐου

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Βαν «λαμπάδιασε» εν κινήσει στη Γρηγορίου Λαμπράκη

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης κατά κυβέρνησης: Θεσμική παρακμή και υπονόμευση του κράτους δικαίου

12:44ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Σκιάθο: «Δεν περιμένουμε μεγαλύτερο από 5,2 Ρίχτερ» η πρόβλεψη Σκορδίλη

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι 6ου ορόφου

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά 2026: Πού θα περάσεις ένα 3ημερο με άρωμα καλοκαιριού

12:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ Απριλίου 2026: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι – Ποια παροχή δεν θα πληρωθεί

12:22LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους: Διαζύγιο για τον γνωστό ηθοποιό

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Το καρφί του Κάρολου στον Τραμπ: «Εάν δεν ήμασταν εμείς, οι Βρετανοί, θα μιλούσατε γαλλικά»

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτομαγιά 2026: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι - Τι ισχύει

12:00ANNOUNCEMENTS

Απόφραξη αποχέτευσης -Πώς να κινηθείς άμεσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ειδικευόμενη παιδίατρος σε νοσοκομείο της περιφέρειας: «Είμαι 6η μέρα εφημερία» λέει και καταρρέει σε λυγμούς

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιδηψό: Εντόπισε τη σύντροφό του νεκρή στο σπίτι τους

10:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποσότητα κοκαΐνης συμβατή με τοξικότητα που επιφέρει θάνατο βρέθηκε στη Μυρτώ

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Δασκάλα κατηγορείται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε 10χρονο – Τον αποκαλούσε τον «αγαπημένο» μαθητή της

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από την ψυχρή εισβολή - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

11:53ΚΟΣΜΟΣ

«Μου γύρισαν τα λείψανά τους σε παπουτσοθήκες»: Η άγνωστη ιστορία της τραγωδίας του Titan

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία διευθύντριας στον Κολωνό: Έρευνα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης - Τι απαντά για το «bullying»

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι 6ου ορόφου

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Τα Φιλαράκια: Η «Φοίβη» αποκάλυψε το αστρονομικό ποσό που κερδίζουν οι πρωταγωνιστές, 20 χρόνια μετά το τέλος της σειράς

12:22LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους: Διαζύγιο για τον γνωστό ηθοποιό

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Ορμούζ, τα Στενά της Μαλάκα: Ανησυχία για τη νέα «αχίλλειο πτέρνα» της διεθνούς ναυσιπλοΐας

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο κατά συρροή δολοφόνος του Βερσάτσε με IQ 147 πήρε το μυστικό μαζί του στον τάφο

09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή - Η ημερομηνία που επιστρέφει η άνοιξη

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Βαρύ κατηγορητήριο για τον 89χρονο - Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και άλλα δύο κακουργήματα

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι υποστηρίζει ο 66χρονος που συνομιλούσε με τη Μυρτώ

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αναζητούμε κι άλλες ευκαιρίες για περισσότερες επενδύσεις στην Ελλάδα»: Τι είπε ο Εμίρης του Κατάρ στον Μητσοτάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ